ועד העובדים של ארקיע תומך בעסקה שמוביל איש העסקים רונן אלעד לרכישת חברת התעופה. המהלך מגיע לאחר שבועות של מאבק בין בעלי השליטה בחברה, קבוצות משקיעים שונות ונציגות העובדים, שביקשה למצוא רוכש חלופי לעסקה שכבר נחתמה. במסגרת ההסכמות עם רונן, מניות העובדים ידוללו מ-22% ל-15% ויובטחו להם שני דירקטורים ומשקיף נוסף בדירקטוריון. כך או כך, הערב תיערך ישיבה דירקטוריון, בה מקווים בתאגיד העובדים כי ההצעה תאושר.

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בתאגיד העובדים בארקיע ציינו כי במסגרת העסקה אלעד יזרים עשרות מיליוני דולרים ויהפוך לבעל השליטה. "נדגיש כי מאז יום חמישי האחרון פעלו נציגי ההסתדרות ודירקטוריון תו"ת (תאגיד עובדי התעופה והתיירות, א.פ), מסביב לשעון ובמרוץ נגד הזמן, כדי לאתר את המשקיע המתאים ביותר לחברה", נכתב. "כזה שלא רק יזרים הון ויתרום לחיזוקה של ארקיע, אלא גם יכיר בעובדים כשותפים מלאים לדרך ויבין את הערך האמיתי הטמון בשותפות עמם".

בדבריהם, העובדים אף העבירו ביקורת מרומזת על כל הנעשה בחודשים האחרונים. "היו מי שסברו שניתן יהיה לכפות על העובדים שותף או מתווה שאינם מקובלים עליהם. המציאות הוכיחה אחרת. העובדים, באמצעות תו"ת ובגיבוי ההסתדרות, עמדו על זכותם להיות חלק בלתי נפרד מכל החלטה הנוגעת לעתיד החברה".

קשיים עסקיים והפסדים

הדרך לעסקה הנוכחית הייתה רצופה תהפוכות. האחים רפי, ג'ו ואבי נקש, המחזיקים בשליטה בארקיע זה כשני עשורים, החליטו למכור את החברה לאחר תקופה ממושכת של קשיים עסקיים והפסדים. לצורך כך מונה אבי חורמרו, מנכ"ל קבוצת נקש, להוביל את הליך המכירה. בין השמות שעלו ניתן היה גם למצוא את חברת ישראייר.

בסופו של דבר, בסוף השבוע שעבר נחתם הסכם למכירת השליטה בארקיע לקבוצה שכללה את כידן דהרי וירון אדיב, בעלי קבוצת ישפרו-תנופורט, עינב אדיב-ברר ויריב לרנר. לפי המתווה שפורסם, הקבוצה התחייבה להזרים 30 מיליון דולר לחברה, כאשר גם האחים נקש והמדינה היו אמורים להשתתף בהזרמת ההון. בסך-הכול דובר על הזרמה של כ-45 מיליון דולר. במסגרת ההסכם תוכנן כי האחים נקש יישארו עם 3% ממניות החברה, ואילו העובדים, המחזיקים באמצעות תאגיד תו"ת בכ-22% ממניות ארקיע, יאבדו את החזקותיהם במתכונת הנוכחית ויקבלו מנגנון פיצוי חלופי.

אלא שהעסקה נתקלה בהתנגדות חריפה מצד העובדים. מבחינתם, המתווה שהוצע לא רק משנה את מבנה הבעלות בחברה, אלא גם פוגע במעמדם וביכולת שלהם להשפיע על עתידה. לאחר משא-ומתן לילי עם קבוצת הרוכשים, קיבלו העובדים ארכה של שלושה ימים, עד היום אחר-הצהריים, כדי לאתר משקיע חלופי שיהיה מוכן להיכנס בנעלי קבוצת הרוכשים ולהציע תנאים שלא יפחתו מהעסקה שנחתמה.

אחד השמות המרכזיים שעלו במסגרת המאמצים היה היזם החרדי-אמריקאי עזרא אונגר, שכבר ניסה בעבר לרכוש את ארקיע. אונגר ניהל בעבר מגעים עם האחים נקש ואף בחן את החברה, אך המהלך לא יצא לפועל, בין היתר על רקע דרישתו להפסיק את פעילות החברה בשבת - דרישה שהעובדים התנגדו לה.

במגעים המחודשים הציג אונגר הצעה שכללה גם התייחסות למעמד העובדים בחברה, לרבות אפשרות להשאיר בידיהם חלק מהמניות, נציגות בדירקטוריון והגנות תעסוקתיות. עם זאת, גם הפעם נותרה סוגיית הפעילות בשבת אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות. שם נוסף שעלה הוא עמי כהן, מבעלי קבוצת קווי חופשה המחזיקה בחברות התעופה בלו בירד ו-TUS ובחברת התיירות הדקה ה-90.

ארקיע מחפשת בעל בית חדש

אלעד אינו מגיע לעולם העסקי מרקע פיננסי קלאסי. בעברו שירת בשייטת 13, שם הגיע לדרגת רב־סרן. לאחר השירות הצבאי החל לפעול בעולם העסקים, ובמהלך השנים הפך למשקיע סדרתי, באמצעות חברת אלעד החזקות שבבעלותו. אחד המהלכים הראשונים שבאמצעותם התפרסם היה רכישת קבוצת הכדורגל הפועל פתח תקווה ב־2005. אלעד החזיק בקבוצה במשך ארבע שנים, ובהמשך המשיך לפעול בתחומים מגוונים, הרחק מעולם הספורט. בין החברות שבהן החזיק לאורך השנים נמצאת גם רשת שילב, לצד השקעות בתעשייה, תשתיות ופעילות מסחרית. הוא היה שותף גם להקמת רשת מוצרי הבית ג'מבו ביוון.

העסקה מתרחשת על רקע מצבה העסקי המורכב של ארקיע. חברת התעופה מתמודדת עם הפסדים משמעותיים, התייקרות הדלק הסילוני והוצאות גבוהות על הפעלת קווים ארוכים. במקביל, היא נדרשת להתמודד עם התחרות מול אל על וישראייר ועם חוסר הוודאות המתמשך בענף התעופה הישראלי.

עבור האחים נקש, מדובר בסיומו של פרק ממושך בבעלות על החברה. עבור הרוכש החדש, מדובר בכניסה להשקעה מורכבת, שתדרוש לא רק הזרמת הון אלא גם התמודדות עם יחסי העבודה בחברה, שיקום הפעילות והכרעות לגבי עתידה העסקי.

כעת, עם כניסתו של רונן אלעד לתמונה, נראה כי המאבק על זהות בעל הבית הבא של ארקיע מתקרב להכרעה.

מתאגיד העובדים נמסר כי "איתור ובחירת המשקיע שגייסנו הוא פרי של עבודה אינטנסיבית במשך חודשים ארוכים בהובלת צוות המו"מ מטעם תו"ת ובגיבוי מלא של חברי הדירקטוריון בתו"ת".