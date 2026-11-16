המאבק על רכישת ארקיע מקבל תפנית נוספת: שעות לפני פקיעת הדד-ליין לעובדים, עמי כהן - מבעלי קבוצת קווי חופשה המחזיקה בחברות התעופה בלו בירד ו-TUS ובחברת התיירות הדקה ה-90 - הגיש הצעה בלתי מחייבת לרכישת השליטה בחברת התעופה, באמצעות קבוצת משקיעים שגיבש.

ההצעה, שנשלחה לקבוצת נקש ולתאגיד עובדי התעופה תו"ת, מבוססת על מתווה ההזרמה הכספית של העסקה שעליה חתמו האחים נקש עם קבוצת יריב לרנר, אך כוללת שינוי משמעותי: העובדים יוכלו לשמור על מלוא החזקותיהם בחברה, העומדות כיום על כ-22%.

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לפי המסמך, שנשלח באמצעות משרד עורכי הדין ש. הורוביץ ושות', קבוצת המשקיעים מציעה להזרים לארקיע 30 מיליון דולר, בדומה להצעה של קבוצת לרנר. נוסף על כך, קבוצת נקש תזרים 8.5 מיליון דולר, והחברה תקבל סיוע ממשלתי של כ-7.8 מיליון דולר, בכפוף לתנאים שנקבעו. גם הלוואת הבעלים של קבוצת נקש, בהיקף של כ-4.5 מיליון דולר, תומר להון החברה, בהתאם למתווה המקורי.

אלא שהשינוי המרכזי נוגע לחלוקת הבעלות: לפי ההצעה, במועד השלמת העסקה תחזיק קבוצת המשקיעים ב-75% ממניות ארקיע, העובדים ימשיכו להחזיק ב-22%, וקבוצת נקש תישאר עם 3%. אלא שהאחרונה התחייבה להעביר את מלוא החזקותיה לקבוצת המשקיעים בתוך שלושה חודשים ממועד השלמת העסקה, בתמורה לשקל אחד בלבד. לאחר ההעברה, קבוצת המשקיעים תחזיק ב-78% ממניות ארקיע, והעובדים יישארו עם 22%.

העובדים גם יקבלו זכות למנות נציג אחד לדירקטוריון החברה, בעל זכויות מלאות כדירקטור. עם זאת, השליטה בחברה וסמכות קבלת ההחלטות העסקיות והניהוליות יישארו בידי קבוצת המשקיעים.

יש לציין כי מלבד הצעה זו, על השולחן נמצאות הצעות נוספות שנשקלות בשעה זו.

העובדים יידרשו לשתף פעולה עם תוכנית ההבראה

לצד השמירה על החזקות העובדים, ההצעה הנוכחית כוללת גם התחייבות מצדם לשתף פעולה עם תוכנית הבראה מקיפה. זו תגובש במשותף על-ידי המשקיעים, הנהלת ארקיע ונציגות העובדים, ותכלול בחינה של מבנה הצי והסכמי החכירה וההפעלה של המטוסים, רשת הקווים, היקף הפעילות ורווחיות תחומי הפעילות השונים, לצד התייעלות תפעולית וארגונית.

עוד תכלול התוכנית יעדים פיננסיים ותפעוליים ולוחות זמנים מדידים, לצד הסכמות עם העובדים בנוגע לצעדים שיידרשו ליישומה. נציגות העובדים תתחייב לשתף פעולה עם התוכנית ולא לנקוט צעדים שמטרתם לסכל את יישומה, בכפוף לדין ולהתחייבויות שייקבעו בהסכם.

עם זאת, שמירת המניות אינה בהכרח לצמיתות. לפי ההצעה, במקרה של הנפקת ארקיע בבורסה בישראל או בחו"ל, העובדים יידרשו למכור את מלוא החזקותיהם, העומדות על 22%, לקבוצת המשקיעים או למי מטעמה. כלומר, העובדים יוכלו להישאר בעלי מניות כל עוד החברה פרטית, אך במקרה של הנפקה ייפרדו מהחזקותיהם ויוותרו גם על הזכויות הנלוות להן, לרבות הזכות למנות דירקטור. אם לא תתבצע הנפקה, הם ימשיכו להחזיק במניות בהתאם להסכם בעלי המניות.

ארקיע תמשיך לטוס בשבת - בניגוד להצעת אונגר

הבדל נוסף ומשמעותי בין ההצעה החדשה לבין זו של היזם החרדי-אמריקאי עזרא אונגר, שעלתה גם היא במסגרת ניסיונות העובדים למצוא משקיע חלופי, נוגע לפעילות החברה בשבת.

בעוד אונגר הציב את הפסקת הטיסות בשבת כתנאי מרכזי להצעתו, כהן מצהיר במפורש כי בכוונת קבוצת המשקיעים להמשיך להפעיל את ארקיע כחברת תעופה מסחרית שבעה ימים בשבוע, לרבות בשבתות ובחגים. לצד זאת, ההצעה קובעת כי לא ייכפה על עובד לעבוד בשבת או בחג בניגוד לאמונתו, בכפוף להוראות הדין ולהסדרי ההעסקה.

למרות הפירוט הרב, מדובר בשלב זה בהצעה בלתי מחייבת. כהן וקבוצת המשקיעים מבקשים לקבל גישה מלאה למסמכים ולמידע על החברה, ולבצע בדיקת נאותות מקיפה שתבחן את מצבה הפיננסי, את החובות, את ההתחייבויות לעובדים, את חוזי החכירה וההפעלה של המטוסים, את ההליכים המשפטיים ואת המצב הרגולטורי.

בנוסף, השלמת העסקה מותנית בגיבוש תוכנית הבראה מוסכמת, בקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ובהסדרת ההתחייבויות הקודמות של החברה. בפרט, המשקיעים מבקשים לוודא שניתן להשלים את העסקה מבלי להפר התחייבויות קיימות כלפי צדדים שלישיים, לרבות כאלה הנובעות מההסכם שנחתם עם קבוצת לרנר, ומבלי שהחברה או המשקיעים יישאו בקנסות או בפיצויים בעקבות התקשרויות קודמות.

ההצעה תקפה למשך 14 יום, ובמסמך נכתב כי קבוצת המשקיעים מוכנה להתחיל באופן מיידי בדיונים ובבדיקת הנאותות, אם תתקבל הסכמה עקרונית למתווה.

המרוץ על ארקיע נפתח מחדש?

ההצעה של כהן מצטרפת למאמצים של עובדי ארקיע לאתר משקיע חלופי לעסקה שכבר נחתמה עם קבוצת הרוכשים בהובלת יריב לרנר, כידן דהרי וירון אדיב. כפי שפורסם בגלובס, במסגרת ההבנות שנחתמו מול העובדים ניתן להם פרק זמן של שלושה ימי עסקים לאתר משקיעים אחרים שיוכלו להיכנס בנעלי קבוצת הרוכשים ולהשוות את הצעתה.

המאבק החריף לאחר שלרנר, שניהל קודם לכן מגעים מתקדמים עם העובדים ואף החליף עמם טיוטות להסכם, הצטרף בסופו של דבר לקבוצת המשקיעים של נקש. בתאגיד העובדים טענו כי המהלך נעשה ללא עדכון מוקדם, והותיר אותם ללא קבוצת המשקיעים שעליה בנו.

ההצעה של כהן אינה היחידה שנמצאת על הפרק. לצד אונגר וקבוצת קווי חופשה, ישנן גם הצעות נוספות של משקיעים פוטנציאליים, והעובדים ממשיכים לבחון את האפשרויות העומדות בפניהם.

כעת, השאלה היא האם ההצעה החדשה תצליח להתקדם מעבר לשלב הלא מחייב ולהפוך לעסקה ממשית. מבחינת העובדים, מדובר במתווה שמציע יתרון משמעותי לעומת העסקה המקורית: שמירה על מלוא החזקותיהם, לצד ייצוג בדירקטוריון והמשך פעילות החברה בשבת. מנגד, הם יידרשו להסכים לתוכנית הבראה ולצעדי התייעלות, ובמקרה של הנפקה עתידית להיפרד מכל מניותיהם.