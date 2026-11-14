המאבק על עתידה של ארקיע עולה מדרגה: לאחר חתימת הסכם למכירת השליטה בחברת התעופה לקבוצת משקיעים בהובלת כידן דהרי, ירון אדיב ויריב לרנר, תאגיד העובדים תו"ת מנסה לאתר משקיעים חלופיים שיוכלו להיכנס בנעלי העסקה. אלא שכעת מתברר כי חלק מהמשקיעים שאיתרו העובדים בעצמם השתלבו בקבוצת הרוכשים של האחים נקש, במהלך שעורר זעם בקרב נציגי העובדים.

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בעדכון ששלח אתמול (ו') דירקטוריון תו"ת לעובדים, נטען כי אחת מקבוצות המשקיעים שגייס התאגיד, ואף חתמה עמו על הסכם הבנות, כללה את יריב לרנר, מבעלי השליטה בקבוצת נגב קרמיקה, את אבי אלקיים, מבעלי השליטה בקבוצת השחר, ואת ג'ורג' וורור, הפעיל בין היתר בתחום ייצור יהלומי המעבדה.

לפי המכתב, הקבוצה החליפה טיוטות הסכם מתקדמות עם קבוצת נקש, ואף נקבע מועד לחתימה בין הצדדים. אלא שלטענת דירקטוריון תו"ת, ערב ישיבת הדירקטוריון האחרונה התברר כי לרנר הצטרף לקבוצת משקיעים אחרת מטעם נקש, והתייצב לישיבה בעוד שתאגיד העובדים ממתין לפגישה שתואמה עמו.

עוד נטען במכתב כי בישיבת הדירקטוריון ניסה אבי חורמרו, נציג קבוצת נקש, לקדם את אישור כניסת המשקיעים באופן שיביא לסיום אחזקותיהם של תאגידי העובדים בארקיע.

יומיים למציאת משקיע חלופי

בהסכם בין תאגידי העובדים לקבוצת נקש נקבע כי לעובדים יעמדו שלושה ימי עסקים לאיתור משקיע חלופי שיוכל להיכנס בנעלי הצעת הרכישה, בתנאים זהים. כעת, נותרו יומיים בלבד. לפי המכתב, נציג קבוצת נקש הודיע לפרוטוקול כי אם יימצא משקיע כזה, מניות נקש יועברו אליו.

כעת, בתאגיד העובדים אומרים כי הם נמצאים בקשר עם מספר משקיעים פוטנציאליים, בתקווה לסגור בימים הקרובים עסקה שתאפשר את המשך אחזקות העובדים ואת מעמדם כשותפים בחברה.

המשמעות היא שהעסקה שנחתמה בין האחים נקש לקבוצת הרוכשים אינה בהכרח סוף פסוק. העובדים אינם מתכוונים להסתפק בהשוואת ההצעה בעצמם, אלא מנסים להביא משקיעים אחרים שיוכלו להציע מתווה חלופי ולשמר את חלקם בחברה.

45 מיליון דולר יוזרמו לארקיע

כזכור, ביום חמישי חתמו האחים נקש על הסכם למכירת השליטה בארקיע לקבוצת משקיעים הכוללת את כידן דהרי וירון אדיב, בעלי קבוצת ישפרו-תנופורט, יריב לרנר ועינת אדיב-ברר. במסגרת העסקה צפויים הרוכשים להזרים 30 מיליון דולר לחברה, האחים נקש 8.5 מיליון דולר והמדינה 7.8 מיליון דולר נוספים.

בסך הכול צפויה ארקיע לקבל הזרמת הון של 45 מיליון דולר, שנועדה לסייע לה להתמודד עם מצוקת הנזילות ולייצב את פעילותה. לאחר העסקה צפויים האחים נקש להחזיק ב-3% ממניות החברה, בעוד שהעובדים מחזיקים כיום באמצעות תאגיד תו"ת ב-22%.

העסקה מגיעה לאחר תקופה של מתיחות בין העובדים לבעלי השליטה, שבמהלכה הפגינו עובדי החברה נגד מהלך קודם של הזרמת הון שהיה צפוי לדלל את אחזקותיהם. בהמשך הכריזה ההסתדרות על סכסוך עבודה, בטענה לקידום צעדי התייעלות וצמצומים ללא הידברות עם העובדים.

כעת, לצד המגעים מול קבוצת הרוכשים, נפתח גם מרוץ למציאת משקיע חלופי. בתאגיד תו"ת מקווים כי יצליחו להשלים את המהלך בתוך ימים ספורים, ולמנוע מצב שבו העסקה החדשה תותיר את העובדים ללא אחזקותיהם בחברת התעופה.