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בארץ רשות המסים הציעה להחיל מס חדש בישראל. מהו?
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החידון הכלכלי

רשות המסים הציעה להחיל מס חדש בישראל. מהו?

לפי החשד, מה עשתה חברת Megaspeed של המאהבת של מנכ"ל אינדביה? • מהו אחד היתרונות שענק הבנקאות רבולוט, שעתיד להיכנס לישראל, מציג בשווקים בהם הוא פועל? • וגם: מהו המחיר ההתחלתי ללילה בסוויטה במלון התל אביבי דה נורמן? • בואו לבחון את הידע שלכם • החידון הכלכלי של גלובס

ארן הרשלג 18:00