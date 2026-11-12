מו"מ עם ההסתדרות ובור תזרימי: מה צפוי לרוכשים החדשים של ארקיע?

אחרי 20 שנה, משפחת נקש מוכרת את השליטה בחברת התעופה ארקיע, לפי הערכות תמורת 40-50 מיליון שקל; אך גם עבור הרוכשים החדשים הדרך לא תהיה פשוטה. ראשית, רק היום (ה') הודיעו באיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות על סכסוך עבודה בחברה, "בעקבות שורה של צעדים חד-צדדיים שמקדמים בעלי ארקיע, ובראשם קידום מהלכי התייעלות וצמצומים בכוח-האדם".

זה, למעשה, יהיה האתגר הראשון של קבוצת הרוכשים, שכוללת את כידן דהרי וירון אדיב, הבעלים של קבוצת ישפרו-תנופורט. בשלב זה, מתנהלים מגעים בין ההסתדרות, תאגיד העובדים והרוכשים הפוטנציאליים, והצדדים נכנסים ללילה של משא ומתן. בהסתדרות מציינים כי לא תיסגר עסקה בלי הסכמה עם העובדים.

אך גם כאשר יעברו את המהמורה הזו, קבוצת הרוכשים צפויה לקבל חברה שזקוקה לתיקון עמוק. לפי ההערכות, החברה הפסידה בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה כ-30 מיליון דולר, ואת השנה כולה היא צפויה לסיים בהפסד של 50 עד 60 מיליון דולר. "המשקיעים החדשים יזרימו כסף שצפוי לייצב את החברה, ויש סיכוי גבוה שהפעילות תימשך כסדרה, לפחות בטווח הזמן הקצר", אומר ד"ר עוזי פרוינד-פיינשטיין, מומחה תעופה ובכיר במחלקה לניהול תיירות ומלונאות באקדמית כנרת.

בטווח הרחוק יותר, המומחה קצת יותר סקפטי. "בטווח הבינוני, הם יצטרכו להבין איך מחלצים את החברה מהבור התזרימי שהיא נמצאת בתוכו והופכים אותה לחברה רווחית. זו סוגיה מאוד מורכבת ומאוד לא פשוטה בתחבורה האווירית - שבה קל מאוד להפסיד כסף אבל קשה להרוויח".

לצד זאת, קבוצת הרוכשים החדשה לא מגיעה מעולם התעופה, כך שהיא תצטרך למנות לצידה מומחים מהתחום. "בדומה למה שקרה בישראייר, שם אורי סירקיס מנהל את החברה ורמי לוי מתעסק בצד הפיננסי, כך גם כאן הם יצטרכו למצוא מנהלים שמבינים בתחום ושיוכלו להצעיד את החברה לכיוון חיובי".

סוגיה נוספת שדרושה תיקון בחברה נעוצה בשירות. לפי מד העומס בנתב"ג, ארקיע היא החברה הישראלית עם הכי הרבה עיכובים (עיכוב ממוצע של 58 דקות בהמראה, ו-46 דקות בנחיתה). מבין כלל החברות בנתב"ג, ארקיע ממוקמת במקום החמישי באיחורים. בהקשר הזה, נראה כי המשימה של הבעלים החדש, לצד ייצוב החברה, היא גם לנסות להעלות את איכות השירות של החברה.

"בסופו של דבר מדובר בבשורות טובות לנוסעים", מסכם פרוינד-פיינשטיין. "ייתכן שזו סיום הסאגה בארקיע ותחילתו של פרק חדש. באשר לעובדים - בדרך כלל נוטים לצמצם כשיש קשיים, כך שמעניין לראות מה יקרה".