המרוץ לרכישת ארקיע נכנס לשלב ההכרעה, אבל מבחינת העובדים העסקה עדיין רחוקה מלהיות סגורה. לאחר שהאחים נקש חתמו אתמול (ה') על הסכם למכירת השליטה בחברת התעופה לקבוצת הרוכשים בראשות כידן דהרי וירון אדיב, תאגיד העובדים מנסה לאתר משקיעים נוספים שיגישו הצעה מתחרה, במטרה להבטיח את אחזקות העובדים בחברה ואת מעמדם בה.

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אחרי לילה לבן ורווי אמוציות, בפני תאגיד העובדים עומדים שלושה ימים אינטנסיביים, עד יום שני אחר הצהריים, שבמהלכם הוא מקיים מגעים עם משקיעים פוטנציאליים ובוחן את כוונותיהם ואת האופן שבו הם מתכוונים להסדיר את היחסים מול העובדים. המטרה היא למצוא משקיע שיציע מתווה שיאפשר לשמור על אחזקות העובדים, ולא רק להשוות את העסקה הקיימת. מבחינת העובדים, אין מניעה שהאחים נקש יבחרו בהצעה אחרת, אם זו תבטיח את מעמדם ואת האינטרסים שלהם.

המהלך מגיע לאחר שבשבוע האחרון התנהל מאבק חריף בין עובדי ארקיע לבין בעלי השליטה. תחילה ביקשו האחים נקש להזרים הון לחברה בתמורה לדילול נוסף באחזקות העובדים, שמחזיקים כיום ב-22% ממניות ארקיע. העובדים התנגדו למהלך, לאחר שחלקם בחברה כבר דולל בעבר מ-30% ל-22%, בעקבות הזרמות הון קודמות.

על רקע המחלוקת, הפגינו בשבוע שעבר עשרות עובדים נגד כוונת הבעלים לדלל את אחזקותיהם. בהמשך, לאחר שנראה היה כי האחים נקש נסוגו מהמהלך, הודיע איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות על סכסוך עבודה, בטענה לקידום צעדי התייעלות וצמצומים בכוח האדם ללא הידברות עם נציגות העובדים. בהסתדרות טענו כי ביטול קווים ומהלכים נוספים עלולים לפגוע בעתיד החברה ולהוביל אותה למצוקה נוספת, וכי אין להפוך את העובדים לכלי במאבקי הבעלות. כעת, לאחר חתימת עסקת המכירה, מנסים העובדים להפוך את המשבר להזדמנות להשפיע על מבנה הבעלות העתידי.

45 מיליון דולר להזרמה - והפסדים נוספים בדרך

במסגרת העסקה שנחתמה, קבוצת הרוכשים צפויה להזרים לארקיע 30 מיליון דולר. כידן דהרי וירון אדיב יזרימו 15 מיליון דולר, יריב לרנר 10.5 מיליון דולר ועינת אדיב־ברר 4.5 מיליון דולר. האחים נקש, שירדו מאחזקה של 78% ל-3% בלבד, יזרימו 8.5 מיליון דולר, והמדינה תוסיף 7.8 מיליון דולר. בסך הכול מדובר בהזרמה של 45 מיליון דולר לחברה.

אלא שהכסף צפוי להספיק רק כדי לסייע לארקיע לעבור את התקופה הקרובה. החברה הפסידה לפי הערכות כ-30 מיליון דולר בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, וצפויה לסיים את 2026 בהפסד של 50-60 מיליון דולר. החורף, העונה החלשה בענף התעופה, צפוי להעמיק את הבור התזרימי לפני חזרת החברה לעונת הקיץ.

האחים נקש, שהחזיקו בארקיע במשך 20 שנה מאז רכשו אותה ב-2005 תמורת כ-10 מיליון דולר, צפויים להישאר עם אחזקת מיעוט של 3% בלבד. הרוכשים החדשים יידרשו להתמודד עם הפסדים כבדים, עם הצורך בהזרמות נוספות ועם הסדרת היחסים מול העובדים.

לצד הקבוצה שכבר חתמה על העסקה, בשבועות האחרונים התעניינו ברכישת ארקיע גם ישראייר ואל על, וכן גורמים נוספים. כעת, מבחינת העובדים, השאלה אינה רק מי יקבל את השליטה בחברת התעופה, אלא גם מי יהיה מוכן להבטיח את עתידם ואת חלקם בה.

עד יום שני אחר הצהריים צפויה להתברר אם תאגיד העובדים יצליח לאתר משקיע שיגיש הצעה מתחרה, או שהעסקה עם קבוצת דהרי־אדיב תתקדם ללא חלופה. כך או כך, אחרי שנים של בעלות מצד האחים נקש, נראה כי עתידה של ארקיע יוכרע בימים הקרובים - לא רק בחדרי העסקאות, אלא גם סביב שולחן המשא ומתן עם עובדיה.