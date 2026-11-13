אין צפי לתיקון: למה התקלה במיקרוסופט עדיין לא נפתרה

משתמשים פרטיים או עובדים בחברות שהימרו על מיקרוסופט כפלטפורמת האימייל ושיחות הועידה העיקרית שלהם - לא יכולים לתקשר זה עם זה כבר יותר מחצי יממה. שירות האימייל שלהם, Outlook, מושבת, מערכת שיחות הוידאו Teams וגם סוכן הצ'ט מבוסס ה- AI קופיילוט - למי שבחר להשתמש בגרסת הענן הציבורי שלהן (Microsoft 365).

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התקלה שהחלה אמש בשעה שמונה וחצי בערב שעון ישראל לא נפתרה עד עתה, ולפי העדכונים השוטפים של מיקרוסופט גם אין צפי לפתרון בקרוב. כדי לתקשר זה עם זה, משתמשים מנויי מיקרוסופט בשירותים חלופיים כמו אלה של גוגל או באפליקציות התקשורת של מטא. שירות OneDrive הכולל מסמכי וורד, אקסל ופאוורפוינט מקוונים - עובד ללא הפרעה בשלב זה.

מספר הדיווחים על תקלות בעולם הגיע לשיאו בשעה שמונה וחצי בערב אמש, על פי מד הקריאות של אתר Downdetector - שיא של 13 אלף קריאות של משתמשי אאוטלוק, ו- 47 אלף משתמשי חבילת אופיס 365. המשקיעים, בינתיים, לא התרשמו. מניית מיקרוסופט יורדת בכ-2.5% במסחר המוקדם בנאסד"ק. מאז תחילת השנה עלתה מניית מיקרוסופט ב- 8% בלבד.

בעדכון שפרסמה מיקרוסופט בחצות היא הודיעה למשתמשיה כי היא מעלה הילוך בנסיונות לפתור את התקלה ומשתמשת באמצעים נוספים לאחר ש"הפעולות שננקטו עד כה לא הביאו להקלה הצפויה", ולאחר מכן הודיעה כי הניסיונות לא צלחו וכי היא מבצעת אתחול מחדש לשרתיה. גם לאחר מכן כתבה כי השרתים שאותחלו לא הגיבו כמצופה מהם, וכי היא מגבילה באופן מכוון את פעילות השירות במקומות מסוימים בעולם כדי להקל על אבחון הבעיה.

בעדכון האחרון שפורסם בסביבות השעה שש בבוקר הודיעה מיקרוסופט כי התיקון לא מתנהל כמתוכנן וכי רמת השירות שהיא מסוגלת לספק כעת מוגבלת למדי בשל חוסר איזון בתעבורת הנתונים. דובר החברה מסר בהודעה כי: "אנו מתנצלים על ההשבתה שגורמת לשיבושים אצל לקוחותינו ואנחנו עובדים כדי לטפל בה. נמשיך לשתף מידע בהקדם האפשרי ולפי שעה אוכל לאשר שאין אינדיקציה לפעילות סייבר זדונית".

מוסדות רבים נותרו ללא מענה: בקולורדו, דיווח שירות בתי הסוהר במדינה על אי יכולת לקבל תשלומי ערבות לשחרור עצורים; בטורונטו הושבתה מערכת האימייל והתקשורת של בתי החולים - חולים שפנו לבתי החולים נאלצו להתקשר במקום זאת כדי לתאם את מועדי התורים. ביפן, דיווח סגן מזכיר הממשלה כי הפסקת החשמל השפיעה על תשתית מערכות המידע הממשלתיות.

"התקלה העולמית בשירותי מיקרוסופט (כמו Outlook, Teams ו-Copilot) נגרמה מכשל ברכיב אוטומטי הבודק את תקינות השרתים, מה שגרם לשרתים להיראות לא תקינים, להתנתק וליצור עומס שרשרת על יתר התשתית", מסביר לגלובס אייל רון, סמנכ״ל פיתוח בסטארט-אפ גיבוי הנתונים EON. "ההתאוששות מהתקלה נמשכת שעות ארוכות מכיוון שהחזרת השרתים לפעולה יוצרת מיד גל של תעבורה שהצטברה, המקפיץ את השימוש במעבדים ומפיל אותם שוב, מה שמאלץ את המהנדסים להחזיר את המערכות לפעילות בהדרגה ובשלבים מבוקרים.

אייל רון / צילום: יהב טרודלר

עוד אמר רון כי "אירועים מסוג זה ממחישים את האתגר הגובר של עידן סוכני ה- AI שמייצרים אינטראקציות, שליפות נתונים וניסיונות חיבור חוזרים בקצב ובנפח שגבוהים בהרבה מפעילות אנושית רגילה. כתוצאה מכך, הם מוסיפים עומס כבד ומתמשך על השרתים, כך, שאנחנו עשויים לראות יותר ויותר תשתיות קיימות מתקשות לעמוד בלחץ ואינן מותאמות לעולם טכנולוגי שעובד בקצבים אחרים לגמרי".

״כשהמייל והכלים לשיתוף קבצים תלויים באותה תשתית, תקלה אחת יכולה לשבש יום עבודה שלם", מסביר רון. "חשוב להבחין בין שיבוש זמני בגישה למידע לבין אובדן המידע עצמו. לכן, ארגונים צריכים לדאוג לגיבוי מאובטח ונפרד, שיאפשר גישה למידע גם כשהשירות בענן אינו זמין. המבחן של תוכנית התאוששות הוא אם הצוותים יכולים להגיע למידע הקריטי ולהמשיך לעבוד בזמן התקלה. את זה צריך לתרגל מראש״.