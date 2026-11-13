הרכב קבוצת המשקיעים בחברת התעופה ארקיע הצליח להפתיע לא מעט גורמים בשוק התעופה. זאת, בין היתר בשל העובדה שלא מדובר בשמות מוכרים במיוחד, ובטח לא כאלה עם ניסיון או רקע בענף התעופה. עם זאת, דבר אחד בטוח - רביעיית הרוכשים המסתמנת יודעת דבר או שניים על הבראת חברות שנקלעו למשבר.

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אולי הדמות בעלת הפרופיל המשמעותי ביותר בקבוצת המשקיעים, היא זו של איש העסקים יריב לרנר, שרק לפני מספר ימים בודדים השלים עסקה למכירת השליטה בחברת הסלולר וויקום לידי חברת התקשורת פלאפון תמורת 265 מיליון שקל. זאת, קצת פחות מחמש שנים, לאחר שלרנר רכש יחד עם קרן כלירמרק את החברה תמורת 100 מיליון שקל, לאחר שזו נקלעה לחובות ונדרשה להסדר חוב, תחת הבעלים הקודם, חזי בצלאל.

הליך הבראה נוסף אותו הוביל לרנר בשנים האחרונות, הוא ביבואנית המוצרים לבית נגב קרמיקה. לפני כעשור רכש לרנר, המכהן כיו"ר החברה, יחד עם קרן האשראי ויולה קרדיט את נגב לאחר שזו נקלעה למשבר . בחודש יולי האחרון חזרה נגב לבורסה המקומית לאחר שהשלימה גיוס חוב מוצלח מהמשקיעים בת"א, אשר חשפו צמיחה מתמשכת בהכנסות לצד מעבר לרווחיות.

מהלך נוסף אותו הוביל לרנר בחודש האחרון הוא יציקת פעילות בית ההשקעות הורייזן שוקי הון, שבשליטתו ובניהולו של איתי ליפקוביץ', אל תוך השלד הבורסאי בלו וייב, בעסקה המשקפת לבית שווי של כ-40 מיליון שקל . לאחר השלמת המיזוג, צפוי לרנר להיות בעל המניות הדומיננטי בבית ההשקעות, המנהל נכסים בהיקף של כ־2 מיליארד שקל .

היזמים שקנו מפישמן והאחות הכרישה

אך לרנר לא לבד, אל עסקת ארקיע צפויים להצטרף גם אנשי העסקים ירון אדיב וכידן דהרי. בשנת 2017 עלה שמם של השניים לראשונה לכותרות הכלכליות, כשרכשו את חברת הנדל"ן המניב תנופורט מידי הכונסים של נכסי אליעזר פישמן, תמורת 160 מיליון שקל. כעבור שלוש שנים השלימו השניים קפיצת מדרגה כשרכשו את הבעלות בחברת המרכזים המסחריים ישפרו תמורת 800 מיליון שקל, מידי נכסים ובניין, שנשלטה באותה העת בידי איש העסקים אדוארדו אלשטיין.

בשנה שעברה מיזגו דהרי ואדיב את הפעילויות של ישפרו ותנופורט, אז הוערך שוויה של תנופורט בידי מעריך חיצוני בכ-500 מיליון שקל, בעוד שוויה של ישפרו הוערך ב-542 מיליון שקל. נכון לסוף 2025 לחברה המאוחדת 27 נכסים מניבים, הפרוסים מבאר שבע בדרום ועד למושב לימן בצפון, בשווי כולל של כ-3.1 מיליארד שקל. נכסים אלו, בשטח כולל של 278 אלף מ"ר, הניבו לחברה אשתקד הכנסות של 318.6 מיליון שקל .

שמם של דהרי ואדיב עלה לפני מספר חודשים לכותרות לאחר שבחודש יולי האחרון, חברו לאיש העסקים צחי אבו לרכישת השליטה בחברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי, מידי חיים כצמן. צירופם של השניים הביא את כצמן לסגת מהעסקה ולהביא לסיומה. באותה העת, הטיל כצמן ספק ביכולת של השניים להצמיח את החברה. "אני אגיד בעדינות שהפרופיל הפיננסי של השותף החדש (דהרי ואדיב, א"ג) נמוך דרמטית מזה של ארי נדל"ן (החברה של אבו, א"ג)" , טען כצמן.

הצלע הרביעית של החבורה, עינב אדיב-ברר, אחותו של ירון אדיב, אמנם לא מחזיקה ברקורד של הבראה כמו יתר החברים בקבוצה, אך ברזומה שלה שורה של הצלחות עסקיות. בשנת 1994, כשהיא בת 22 בלבד הקימה אדיב-ברר את חברת DPL , יצרנית חיתולי "בייביסיטר " . עסק אליו היא צירפה את שני אחיה, וכעבור שני עשורים, בשנת 2015, מכרו האחים את השליטה בו לקבוצת ניאופרם תמורת 95 מיליון שקל.

באותה שנה הקימה אדיב-ברר, יחד עם בעלה ד"ר מיכאל ברר, את המרכז הרפואי הפרטי TLV מדיקל סנטר. בתחילת שנת 2019 הכניסו בני הזוג את חברת הביטוח איילון כשותפים במסגרת השקעה שבוצעה לפי שווי חברה של 40 מיליון שקל (אחרי הכסף). בשנת 2018 התפרסמה אדיב-ברר, כשלקחה חלק כאחת מחמשת המשקיעים שהשתתפו בתוכנית "הכרישים" ששודרה בקשת 12.