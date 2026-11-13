בשנים האחרונות נראה כי כל הייטקיסט בארץ קינא בעובדים של חברה אחת - אנבידיה. מאות מהם, אם לא יותר, הפכו למיליונרים, בעיקר בזכות התגמול ההוני שלהם (מכשירים שונים להחזקה או רכישת מניות כחלק מתגמול העובדים), ששוויו עלה בשיעורים כמעט חסרי תקדים עם הזינוק במניה.

חברת השבבים שהפכה לפני שנים ספורות לחברה הלוהטת בעולם בזכות מהפכת ה-AI, ולאחר מכן לחברה הגדולה בעולם מבחינת שווי שוק, הייתה המקום שכולם רוצים להיות בו, וידעה גם לתגמל את עובדיה היטב.

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בסך-הכול אנבידיה העסיקה נכון לדיווח האחרון 42 אלף עובדים בעולם, מתוכם לפי הערכות כ־6,000 עובדים בישראל. מי מהם שנהנו מאופציות או מכשירים דומים, נהנו מתגמול הוני מצטבר של 22.2 מיליארד דולר (לכלל העובדים). אבל כעת, סביר להניח שאותה הטבת מיליארדים הלכה והצטמקה, והעובדים חוששים מהעתיד.

מנכ"ל אנבידיה המיתולוגי ג'נסן הואנג עזב את תפקידו אתמול (ה'), לאחר שהודה כי ניהל רומן מחוץ לנישואים - עם מי שהממשל האמריקאי מכנה כסוכנת מודיעין סינית, אליס הואנג, וביממה האחרונה (ה') אף נחשף ניהל רומן נוסף עם עובדת בכירה בחברה - סמנכ"לית תחום מוצרי הבריאות, קימברלי פאוול. מתחילת הפרשה בתחילת השבוע, צנחה מניית אנבידיה בכ-12%. מאז השיא בתחילת אוקטובר המניה איבדה כ-30%.

כעת מסתובבים רבים מ-6,000 העובדים בישראל בתחושות קשות - לא רק מהטלטלה בהנהלה והחשש מירידת מעמדה של ישראל עם החלפת ג'נסן - אלא בעיקר מהמפולת במניות החברה וממה שצפוי בבורסה ביממות הקרובות. "לא מעט מקרב עובדי אנבידיה ביקנעם ובתל אביב, גם הזוטרים מבניהם, הפסידו מאות אלפי דולרים על הנייר", אומר אדם שמכיר היטב את סביבת העבודה במקום.

מעסיק מוערך

העובדים מימשו מניות גם בזמן הגאות, רבים קנו דירות, אך רבים מהם לא מכרו את כלל התיק והמשיכו להחזיק נתח מסוים של אלפי מניות שערכם ירד בבת אחת בכמה מאות אלפי דולרים. עבור מעטים מהם שהחזיקו בחבילת מניות גדולה יותר, הגיעו ההפסדים אף למיליוני דולרים.

עד כה נחשב ג'נסן הואנג לדמות אהודה בסניף הישראלי, מעין אבטיפוס של יזם-מנכ"ל שמצעיד את העולם קדימה במהפכה הטכנולוגית החשובה ביותר של ההיסטוריה. אבל הואנג נגע ברבים מהם גם כמעסיק. מעבר לחבילת המניות והתגמולים הנאה שקיבלו בזכותו, הוא ידוע כמי שנוהג לשלוח הודעות הערכה לצוותים לכבוד השלמת משימות, משוחח ישירות עם כמה עובדים בכירים בישראל - ללא פילטרים - והוא זכור כמי שבמהלך מלחמת חרבות ברזל חילק מענק של כ-10,000 דולר לכל עובד. עד היום, נהנים העובדים מימי חופש נוספים על מה שמגיע להם שמכונים על-ידם "חופשת ג'נסן".

מרכיב המניות בחבילת השכר של אנבידיה הוא משמעותי ביחס למקובל בשוק: על-פי אתר השכר Levels.fyi, מהנדס חומרה בכיר ממוצע באנבידיה ישראל מכניס 62 אלף שקל בחודש, מהם 16 אלף שקל בחבילת המניות ועוד 47 אלף שקל במזומן. מהנדס תוכנה בכיר בחברה בישראל מרוויח בממוצע 64 אלף שקל בחודש, מהם 17 אלף שקל במניות ועוד 48 אלף שקל במזומן.

לפי דיווחי החברה, אנבידיה מקצה לעובדים סוגים שונים של תגמול הוני - מניות חסומות (RSUs), מניות חסומות מבוססות יעדים (PSUs) - וכן מציעה להם תוכנית ESPP (Employee Stock Purchase Plan), לרכישת מניות בהנחה. מדובר בתוכנית שחברות מציעות לעובדים ובמסגרתה הם צוברים אחוז מסוים מהשכר שלהם, ואחרי מספר חודשים אותו סכום שנצבר משמש לרכישת מניות החברה בהנחה, שברוב החברות מוערכת בקרוב ל-15%.

לפי נתוני החברה מסוף שנת הכספים 2026 (סוף ינואר האחרון) עובדי אנבידיה רכשו במהלך שנת הכספים 13 מיליון מניות, אחרי שרכשו 30 מיליון מניות בכל אחת מהשנתיים שקדמו לה. במקביל בשנת הכספים 2026 אנבידיה הקצתה לעובדים כ-70 מיליון מניות חסומות ומניות חסומות מבוססות ביצועים, ירידה לעומת השנתיים הקודמות.