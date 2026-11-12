כך תדעו אם הפנסיה שלכם תיפגע מהנפילה של אנבידיה

רק לפני חמישה שבועות הגיעה מניית אנבידיה לשיא כל הזמנים, ששיקף לחברת השבבים האמריקאית שווי של קרוב ל-5.8 טריליון דולר. עם זאת, האירועים האחרונים שבהם התגלה שהמייסד והמנכ"ל הדומיננטי ג'נסן הואנג ניהל רומן עם מי שכנראה הייתה מרגלת סינית, הפילו את המניה. השבוע נודע על רומן נוסף של הואנג ופורסם שדירקטוריון אנבידיה דן באפשרות להדיח את הואנג מתפקידו, ובתגובה נפלה מניית אנבידיה בעוד כ-7% במסחר המוקדם ביום חמישי. כולל הנפילה הזאת, מדובר על צניחה של 32.5% מהשיא.

● הדחת מנכ"ל אנבידיה עלולה להוביל לתרחיש אימה בשווקים

● אפקט אנבידיה: מי החברות שירוויחו הכי הרבה מהסערה?

אנבידיה היא מניה אהובה על משקיעים רבים. היא מהווה חלק משמעותי במדדים המובילים בוול סטריט ונהנית מסחירות גבוהה מאוד. ירידה במניית אנבידיה משפיעה אם כך ישירות על המגמה הכללית בשוק. גם גופים מוסדיים מישראל חשופים מן הסתם לאנבידיה - בין אם בהשקעות שלהם במדדים S&P 500, נאסד"ק ודאו ג'ונס או במדד השבבים של פילדלפיה (SOX), ובין אם בהשקעות ישירות במניה.

מניות הביטוח נסחרות הבוקר בירידות קלות, בניגוד למגמה של עליות ברוב הבורסה. מנורה מבטחים , מגדל ביטוח , הראל השקעות והפניקס נסחרות סביב ירידות של 1%.

הגוף בעל ההחזקה הגדולה ביותר

על פי נתוני חברת סמארטבול, שפיתחה מערכת לניתוח שוק ההון, הגוף הישראלי בעל ההחזקה הישירה הגדולה ביותר במניית אנבידיה היא חברת הביטוח מנורה, ועוד גופים בעלי החזקות ישירות משמעותיות הם הראל, מגדל, אלטשולר שחם והפניקס.

בימים אלה מתפרסמים הדיווחים הרבעוניים על ההחזקות בניירות ערך בארה"ב על ידי הגופים השונים. עם זאת, חלקם טרם פרסמו את הדיווח האחרון הנוגע לסיום הרבעון השלישי. מדיווחי הגופים ל-SEC (רשות ניירות הערך של ארה"ב) על ההחזקות הרבעוניות שלהם ברבעון השני, עולה למשל שמנורה ביותר מ-8.5 מיליון מניות אנבידיה. בעוד שהשווי שלהן בשיא בתחילת חודש אוקטובר עמד על יותר מ-2 מיליארד דולר, נכון לטרום מסחר ביום חמישי השווי ירד לפחות מ-1.4 מיליארד דולר, ובסך הכול הפסד של למעלה מ-660 מיליון דולר "על הנייר" (זאת בהנחה שההחזקה נותרה ללא שינוי מאז סוף הרבעון השני).

המוסדיים הבולטים: מנורה

הפסד על הנייר של 660 מיליון דולר מהשיא של החודש שעבר הראל

הפסד על הנייר של 388 מיליון הפניקס

הפסד על הנייר של 209 מיליון מגדל

הפסד על הנייר של 196 מיליון אלטשולר

הפסד על הנייר של 152 מיליון

בהראל התפרסם הדיווח המעודכן לסוף הרבעון השלישי, וממנו עולה שההחזקה באנבידיה גדלה במהלך הרבעון השלישי ובסיומו הראל החזיקה בכמעט 5 מיליון מניות אנבידיה. שווי ההחזקה הנוכחי של הראל מגיע לכ-808 מיליון דולר, אחרי הפסד של 388 מיליון דולר מהשיא, "על הנייר". הפניקס הגדילה גם היא את ההחזקה הישירה שלה במניות אנבידיה במהלך הרבעון השלישי ובסיומו החזיקה בכ-2.7 מיליון מניות, בשווי נוכחי של כ-435 מיליון דולר, הפסד של 209 מיליון דולר "על הנייר" בהשוואה לשיא של אוקטובר.

במגדל, ההחזקה בסוף הרבעון השלישי הייתה של כ-2.5 מיליון מניות אנבידיה, וההפסד בשווי ההחזקה "על הנייר" ביחס לשיא מגיעה לכ-196 מיליון דולר. באלטשולר שחם ההחזקה ברבעון השני משקפת שווי החזקה נוכחי של כ-316 מיליון דולר, הפסד "על הנייר" של 152 מיליון דולר מהשיא.

לפי הזימון לאסיפת בעלי המניות מחודש מרץ, הגופים המוסדיים האמריקאים עם ההחזקות הגדולות ביותר באנבידיה הם בלקרוק ו-Vanguard, עם החזקות של 7.3%-7.4% במניות אנבידיה. בהנחה שההחזקות נשארו דומות מאז, ההפסדים "על הנייר" של כל אחד מהגופים נאמדים בכ-140 מיליארד דולר בהשוואה לשיא.