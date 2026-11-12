"מתחילה את היום עם ישראל": הכירו את מנכ"לית אנבידיה הזמנית

קולט קרס (Colette Kress) גיל: 58

מגורים: קליפורניה, ארה"ב

אקדמי: תואר ראשון במימון מאוניברסיטת אריזונה,

ותואר שני במנהל עסקים (MBA) מאוניברסיטת סאות'רן מתודיסט

מקצועי: 38 שנים בתעשייה, לפני הצטרפותה לאנבידיה

שימשה כסמנכ"לית תאגידית במיקרוסופט במשך 13 שנים,

מתוכן 4 שנים כסמנכ״לית הכספים של חטיבת השרתים והכלים של מיקרוסופט.

בנוסף, היא הייתה סגנית-נשיא בכירה וסמנכ"לית כספים של חטיבת הטכנולוגיה העסקית בסיסקו ושימשה במספר תפקידים פיננסים בטקסס אינסטרומנטס.

עוד משהו: מחזיקה בהון עצמי של 1.2 מיליארד דולר

השוק הסיני "הוא שוק חשוב במיוחד, וללא היכולת לשרת את השוק הזה, תהיה השפעה עלינו ועל התעשייה כולה", כך אמרה קולט קרס, סמנכ"לית הכספים של אנבידיה שמונתה אחר הצהריים היום (חמישי) לתפקיד הרם של המנכ"לית הזמנית של אנבידיה, אחרי התפטרותו של ג'נסן הואנג.

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המנכ"ל והמייסד התפטר לאחר שהדירקטוריון איים לפטרו, זאת בעקבות יחסיו עם המרגלית הסינית אליס הואנג ועם סמנכ"לית בחברה הכפופה לו ישירות - קימברלי פאוול.

"בטווח הקצר, אנחנו לא מאמינים שתהיה השפעה, אבל בטווח הארוך אנחנו מאמינים שכן. זה חלק נכבד מפעילות מרכזי הנתונים שלנו, ואם אתה לא מסוגל למכור לשוק הזה מוצרים, יהיו לכך השלכות", אמרה קרס לגלובס בראיון ביולי 2023, זמן קצר לאחר שמניות אנבידיה החלו לנסוק, בעקבות הכניסה לעידן ה- AI.

בשיחת הוועידה עם קרס שנערכה אז דרך "זום", סיפרה קרס לגלובס על יחסה החם והקרוב למרכז הפיתוח הישראלי ביקנעם ובתל אביב, שכלל רק כ- 3,200 עובדים. המרכז הכפיל את עצמו מאז וכיום הוא מעסיק כ- 6,000 איש.

"היום שלי מתחיל בפגישות של ישראל ורק אז אני עוברת לפגישות עם קליפורניה. היכולת שלנו להמשיך לעבוד על החזון שלנו לפתרונות מחשוב בקנה מידה של מרכז נתונים שלם, ז"א לא רק באמצעות מעבדים גרפיים ותקשורת כיחידות עצמאיות, אלא היכולת להגיד שאנחנו יכולים לבנות בעצמנו כמעט דאטה סנטר שלם עבור הלקוחות שלנו - כל זה מגיע בזכות השילוב בין מלאנוקס לאנבידיה.

הרכישה של מלאנוקס היתה בין הרכישות הטובות ביותר ממה שאני ראיתי בתעשייה כולה. בניית מערכת היחסים והשותפות עם מלאנוקס לאורך שנים, עזרה לחברה שלנו להבין ולהכיר את הפעילות של החברה יותר מאשר חברות אחרות מכירות כאשר הן מבצעות רכישה", אמרה קרס. "חברות אחרות יכולות להסתכל על חברה מבחוץ פנימה, אבל אנחנו הכרנו את מלאנוקס מבפנים. בשלב מסוים הבנו שאנחנו רוצים להפוך יחד עם מלאנוקס לחברה אחת ולא רק לשותפים, כי באמת האמנו שאנחנו יכולים לעשות דברים נהדרים יחד".

הקשיבה לעצת הבנים שלה והימרה על חברה לגיימרים

קרס מועסקת בחברה כבר 13 שנה כסמנכ"לית כספים ואשת אמונו של ג'נסן הואנג. היא הצטרפה לחברה כאשר היתה עדיין חברת כרטיסי אלקטרוניקה למשחקים שמעטים, זולת חובבי משחקי וידאו, הכירו. קולט קרס, 59, הקשיבה לעצת הבנים שלה שהיו אז בני שמונה ועשר, להמר על החברה שהיתה אז מקדש לגיימרים. היום, בזכותם, היא אחת הנשים המשפיעות בעמק הסיליקון והאישה הבכירה ביותר בעולם שמאחורי טרנד הבינה המלאכותית הצומחת.

הונה, המוערך בכ-1.2 מיליארד דולר במניות אנבידיה, הופך אותה גם לאחת מסמנכ"ליות הכספים המתוגמלות בעמק הסיליקון. "זו בסך הכל החברה הרביעית בה אני עובדת ב-35 שנות קריירה. אני עדיין לא מאמינה שחלפו 10 שנים", אמרה לגלובס ביולי 2023.

את התפקיד היא חייבת לא רק לבנים שלה, אלא גם למנכ"ל הפורש ג'נסן הואנג, שיצא מגדרו כדי להביא את קרס, שקודם לכן היתה סמנכ"לית כספים בתוך חטיבה של סיסקו, לתפקיד. על לוח מחיק הוא שרטט לה את החזון שלו, שבמידה רבה התגשם בשנה האחרונה כאשר אנבידיה הפכה למלכה הבלתי מעורערת של הבינה המלאכותית: תאגיד-על המספק את הדלק והמנוע גם יחד לחברות הענק שמובילות את מהפכת הבינה היוצרת: OpenAI, מיקרוסופט, גוגל, אמזון ואורקל.

כבר לפני 13 שנה העריך הואנג שמעבדים גרפיים, מעבדים המשמשים בדרך כלל לעיבוד של משימה אחת - כמו חישוב תנועה של דמות תלת מימדית במשחק וידיאו - ישמשו להפעלתם של חוות שרתים ומרכזי נתונים במשימות כמו אימון מחשבים לשוחח כמו בני אדם או ליצור תמונות בכל סגנון אמונתי שיתבקשו. "הוא האמין כבר אז שזה יהיה חלק חשוב באסטרטגיה של החברה", היא אומרת. "אף שהיה סימן שאלה לגבי מתי זה יקרה ומתי השוק יבין את זה".

הרגע הראשון שפקח להם את העיניים, סיפרה קרס, אירע ב-2012, בטורונטו, המקום שבו הוכשרו רוב מדעני הבינה המלאכותית המשפיעים כיום - כאשר חוקרים השתמשו במעבדים גרפיים עבור אימון רשתות נוירונים לקטלוג של כלבים. השני, היה ההצגה של ChatGPT - מנוע השיחה של OpenAI: "הכלי הזה הגיע, ולפתע אנשים אמרו: עכשיו אני מבין מהי בינה מלאכותית, מה היא יכולה לעשות, את ההזדמנויות שעומדות לפנינו, וכיצד יישומים שונים של בינה מלאכותית יכולים לשנות את חיי היום-יום של אנשים וארגונים".

הכניסה למועדון טריליון הדולר היא אירוע שולי

"ג'נסן הוא כנראה אחד האנשים עם הראש הכי אסטרטגי", היא מסכמת. "ואחד מאנשי החזון הגדולים שיש על פני הכדור. אני לעולם לא אשכח את הראיון איתו ואת כל המשפטים והמספרים על לוח המחיק, שאותם אני זוכרת עד היום".

את הכניסה למועדון טריליון הדולר בשווי חברה, שאירעה בסוף חודש מאי 2023, היא משתדלת להדגיש כאירוע שולי, כזה שעוברים אותו וממשיכים הלאה. "ביום שזה קרה, כולנו אמרנו: " זה כאן, אוקיי. אבל בואו נחזור לעבודה". אחד מהדברים שאנחנו לא מתמקדים בו הוא מחיר המניה. אנחנו מתמקדים במשקיעים שלנו ובאיך אנחנו רוצים להמשיך לחדש. אז בכל הכנות, אני חושבת שיותר משקיעים מבינים היום מי אנחנו באמת, בהשוואה ללפני עשור.

"אני קוראת לזה "מבחן המכולת". לפני שנים, אם היית הולך במכולת עם חולצת אנבידיה ירוקה, חלק מהאנשים ככל הנראה היו שואלים "מה זה אנבידיה?". אבל היום, אני מאמינה שאנשים מכירים את החברה שלנו, ולומדים מה מעבדים גרפיים יכולים לעשות עבור בינה מלאכותית.

כבר לפני שלוש שנים, כשהאפקטיביות של הבינה המלאכותית עדיין לא התבררה במלואה, הגנה קרס על הגישה של פטרונה לשעבר הואנג, כי השקעות הוניות בבינה מלאכותית הן דבר מחויב מציאות והכחישה כי מדובר בבועה: "כשאנחנו חושבים על העתיד של החברה, אנחנו חושבים על שני דברים: מחשוב מואץ (Accelerated Computing) ובינה מלאכותית. אלו שני תחומים שונים, אך לעיתים מסתכלים עליהם יחד. שימוש במחשוב מואץ לעיבוד כמויות מידע עצומות מצד אחד, והיעילות האנרגטית הגבוהה שלו מן הצד השני, יהיו חלקים קריטיים בעתיד שלנו.

זו לא בועה. חברות רבות יצטרכו להתמקד לשימוש במחשוב מואץ על מנת להפוך את העבודה שלהם לבת-קיימא, וליעילה בצריכת האנרגיה שלה. אם חברות ימשיכו לרכוש שרתים מבוססי מעבדי ליבה (CPU- המעבדים הנמכרים בעיקר על ידי אינטל ו- AMD - א"ג ונ"ט), הן יבזבזו כסף ולא ישיגו שיפור משמעותי בביצועים, וזה לא נראה כמו הכיוון הנכון ללכת אליו. מחשוב מואץ יהיה מאוד חשוב בעתיד הזה".

"יש עוד המון עבודה והתקדמות שמתאפשרת בזכות הטכנולוגיה הזו"

לדבריה, "בינה מלאכותית היא תוצר של מחשוב מואץ, והיא תשמש את כל תעשיות המחשוב. שימוש בכלי בינה מלאכותית מאיץ את יכולות המחשוב, משפר את הביצועים, מגביר את הפרודוקטיביות, את היעילות, ויכול להביא להפחתת העלויות. זאת פשוט תוספת על גבי טכנולוגיות מחשוב מואץ. אפשר לדמיין מה תביא איתה הבינה המלאכותית בעשורים הקרובים באמצעות שימוש במנועי המלצה, מודלי שפה גדולים (LLM) ויישומי בינה מלאכותית יוצרת כמו עוזרת אישית שנמצאת איתנו כל הזמן, דרך השינוי האדיר שעוברים מנועי החיפוש שמלווים אותנו כבר מעל שני עשורים, ועד לרכבים אוטונומיים, פיתוח תרופות והתמודדות עם משבר האקלים."

לטענה שהשוק צפוי להגיע למצב שבו כל חברה תרכוש רכיבי בינה מלאכותית ואז תהיה רוויה בשוק - מה שיכול להשפיע על ההייפ הכללי, קרס מציעה קו מחשבה אחר: "זאת דרך אחת להסתכל על המצב, אבל אני אנסה להציג את זה מפרספקטיבה אחרת. עם כל מהפכה טכנולוגית יש תמיד "הייפ-צדדי" (Side-Hype), אבל לרוב הוא מתנדף מהר מאוד. אני חושבת ששמענו את צמד המילים בינה מלאכותית מספר שנים ברצף כבר, ואולי כבר מושכים בכתפיים לנוכח הביטוי - אבל יש המון עבודה והתקדמות אמיתית שמתאפשרת נוכח הטכנולוגיה הזו".

"אז האם זאת רק תקופת זמן קצרה של התלהבות לפני שלכולם תהיה את הטכנולוגיה? לא, כי עדיין יש התקדמות טכנולוגית משמעותית, סוגים שונים של אפליקציות, פתרונות ועומסי עבודה - כל אלו עדיין דורשים עבודה רבה שיש לעשות בעשורים הקרובים. מרבית היישומים והאפליקציות כיום לא ממנפים יכולות בינה מלאכותית. כולם יפותחו ויכתבו מחדש על מנת לבצע שימוש במחשוב מואץ ו-AI. וחשוב לזכור: יש לנו טכנולוגיות ופיתוחים שעדיין לא הושקו - אנחנו רק בתחילתה של הבינה המלאכותית".

עזרה בהכנת הכתבה: מיטל וייזברג