ארקיע תבטל את טיסותיה לפוקט שבתאילנד החל מינואר 2027, בעקבות הנחיות שירותי הביטחון הישראליים. בחברה מסבירים כי ההנחיות אוסרות על חברות תעופה ישראליות להפעיל טיסות חכורות ליעד, וכי הנוסעים שהזמינו כרטיסים יעודכנו באשר לחלופות העומדות לרשותם.

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הביטול מצטרף לשורה של שינויים וביטולים בקווים בינלאומיים שעליהם הכריזה ארקיע בחודשים האחרונים. באוקטובר הודיעה החברה על ביטול הטיסות הישירות שתכננה להפעיל לטוקיו, לאחר שהרשויות ביפן לא אישרו להפעיל את הקו באמצעות מטוס וצוות בחכירה רטובה. גם הטיסות למרקש שבמרוקו הוקפאו, בעקבות הנחיות ביטחוניות של הרשויות בישראל. כעת מצטרף אליהן גם הקו לפוקט, שהושק רק ביולי האחרון.

ההודעה מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד עבור החברה. בשבוע שעבר חתמו האחים נקש על הסכם למכירת השליטה בחברה לקבוצת משקיעים בהובלת כידן דהרי, ירון אדיב ויריב לרנר, בעסקה הכוללת הזרמת 45 מיליון דולר לארקיע. אלא שהעובדים, המחזיקים באמצעות תאגיד תו"ת בכ-22% ממניות החברה, חוששים מדילול אחזקותיהם. מחר צפוי להסתיים חלון הזמן שניתן לעובדים לאתר משקיעים חלופיים.

במסגרת ההסכמות בין הצדדים, ניתנו לעובדים שלושה ימי עסקים למצוא משקיעים חלופיים שיוכלו להיכנס בנעלי העסקה בתנאים זהים. העובדים פועלים כעת מול מספר משקיעים פוטנציאליים, בניסיון להציג עד מחר הצעה שתאפשר לשמר את אחזקותיהם ואת מעמדם בחברה.