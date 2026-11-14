ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תיירות המנכ"ל חושף: "14 טיסות שלנו קיבלו איומי פצצה בשבוע אחד"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
חברות תעופה

מנכ"ל חברת התעופה הפופולרית חושף: "14 טיסות שלנו קיבלו איומי פצצה בשבוע אחד"

גל איומי שווא משבש את התעופה באירופה: יותר מ־50 טיסות נפגעו בתוך שבוע, בהן 14 של וויז אייר • מנכ”ל החברה דורש התערבות של האיחוד האירופי ומזהיר מפני "לוחמה היברידית" • במקביל, דוחות החברה חושפים צניחה של 67% ברווח הנקי

שירות גלובס 08:37
מטוס של וויזאייר / צילום: Shutterstock
מטוס של וויזאייר / צילום: Shutterstock

גל חריג של איומי פצצה מטלטל את ענף התעופה האירופי. מנכ"ל חברת הלואו־קוסט וויז אייר, יוזף וראדי, חשף כי 14 מטיסות החברה קיבלו איומי פצצה בתוך שבוע אחד בלבד, בין 2 ל־8 בנובמבר, וכי שתיים מהן נאלצו לסטות ממסלולן. הדברים נאמרו ביום חמישי, על רקע דיווחים על יותר מ־50 טיסות שנפגעו מאיומים דומים ברחבי אירופה.

"יוטלו סנקציות": צרפת מאשימה את איראן במתקפת הסייבר על הסופרמרקטים
בשבדיה ביטלו ובגרמניה הפחיתו: ישראל צועדת נגד מגמת מיסוי הטיסות באירופה

בראיון לפייננשל טיימס קרא וראדי למדינות אירופה לגבש תגובה ביטחונית משותפת לתופעה, שלדבריו כבר אינה יכולה להיחשב לאוסף אירועים נקודתיים. חלק מהאיומים הובילו לנחיתות לא מתוכננות, להפעלת נהלי חירום ואף להזנקת מטוסי קרב.

האירועים מציבים את חברות התעופה בפני דילמה ביטחונית וכלכלית: גם כאשר מתברר בדיעבד שמדובר באיום שווא, החברות אינן יכולות להתעלם ממנו. כל אירוע כזה עלול לחייב שינוי מסלול, נחיתה בשדה חלופי, בדיקות ביטחוניות ועיכובים המשפיעים גם על טיסות נוספות. מעבר לשיבוש לוחות הזמנים, מדובר גם בעלויות נוספות לחברות התעופה.

ורַאדי הגדיר את התופעה כחלק מ"לוחמה היברידית", ופנה לנציבות האירופית בדרישה לתיאום בין המדינות. החשש הוא שהשימוש החוזר באיומי שווא מאפשר לשבש את פעילות התעופה האזרחית גם בלי לבצע מתקפה בפועל. עם זאת, זהות הגורמים שמאחורי האיומים והאפשרות שמדובר בפעולה מתואמת טרם הוכחו.

החשיפה מגיעה על רקע פרסום דוחותיה הכספיים של וויז אייר ביום חמישי, שהצביעו על לחץ גובר על רווחיות החברה. אף שמספר הנוסעים במחצית השנה זינק ב־26.2% ל־46.1 מיליון, הרווח הנקי צנח ב־66.6% והסתכם בכ־108 מיליון אירו. במקביל, הוצאות הדלק גדלו בכ־34%, וההכנסה הממוצעת לנוסע ירדה בכ־10%.

עם זאת, ברבעון השני לבדו נרשמה עלייה של 7.4% ברווח הנקי. הנתונים ממחישים את האתגר של חברות הלואו־קוסט: להגדיל את מספר הנוסעים בלי לשחוק את הרווחיות, בשעה ששיבושים ביטחוניים מוסיפים אי־ודאות ועלויות.