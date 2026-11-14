גל חריג של איומי פצצה מטלטל את ענף התעופה האירופי. מנכ"ל חברת הלואו־קוסט וויז אייר, יוזף וראדי, חשף כי 14 מטיסות החברה קיבלו איומי פצצה בתוך שבוע אחד בלבד, בין 2 ל־8 בנובמבר, וכי שתיים מהן נאלצו לסטות ממסלולן. הדברים נאמרו ביום חמישי, על רקע דיווחים על יותר מ־50 טיסות שנפגעו מאיומים דומים ברחבי אירופה.

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בראיון לפייננשל טיימס קרא וראדי למדינות אירופה לגבש תגובה ביטחונית משותפת לתופעה, שלדבריו כבר אינה יכולה להיחשב לאוסף אירועים נקודתיים. חלק מהאיומים הובילו לנחיתות לא מתוכננות, להפעלת נהלי חירום ואף להזנקת מטוסי קרב.

האירועים מציבים את חברות התעופה בפני דילמה ביטחונית וכלכלית: גם כאשר מתברר בדיעבד שמדובר באיום שווא, החברות אינן יכולות להתעלם ממנו. כל אירוע כזה עלול לחייב שינוי מסלול, נחיתה בשדה חלופי, בדיקות ביטחוניות ועיכובים המשפיעים גם על טיסות נוספות. מעבר לשיבוש לוחות הזמנים, מדובר גם בעלויות נוספות לחברות התעופה.

ורַאדי הגדיר את התופעה כחלק מ"לוחמה היברידית", ופנה לנציבות האירופית בדרישה לתיאום בין המדינות. החשש הוא שהשימוש החוזר באיומי שווא מאפשר לשבש את פעילות התעופה האזרחית גם בלי לבצע מתקפה בפועל. עם זאת, זהות הגורמים שמאחורי האיומים והאפשרות שמדובר בפעולה מתואמת טרם הוכחו.

החשיפה מגיעה על רקע פרסום דוחותיה הכספיים של וויז אייר ביום חמישי, שהצביעו על לחץ גובר על רווחיות החברה. אף שמספר הנוסעים במחצית השנה זינק ב־26.2% ל־46.1 מיליון, הרווח הנקי צנח ב־66.6% והסתכם בכ־108 מיליון אירו. במקביל, הוצאות הדלק גדלו בכ־34%, וההכנסה הממוצעת לנוסע ירדה בכ־10%.

עם זאת, ברבעון השני לבדו נרשמה עלייה של 7.4% ברווח הנקי. הנתונים ממחישים את האתגר של חברות הלואו־קוסט: להגדיל את מספר הנוסעים בלי לשחוק את הרווחיות, בשעה ששיבושים ביטחוניים מוסיפים אי־ודאות ועלויות.