מסתמן: זה המועמד של עובדי ארקיע ויש לו תנאי דרמטי

כשמונה שעות לפני פקיעת המועד שניתן להם, בוועד העובדים של ארקיע אופטימיים ומקווים כי כבר בשעות הקרובות יצליחו להתקדם במגעים עם משקיעים חדשים, שיוכלו להציע חלופה לעסקה שנחתמה למכירת השליטה בחברת התעופה. אחד השמות המרכזיים שנמצאים על הפרק הוא עזרא אונגר, יזם חרדי־אמריקאי, שכבר ניסה בעבר לרכוש את החברה.

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עם זאת, יש לציין כי המגעים עם אונגר כוללים גם סוגיות שעשויות לשנות באופן מהותי את פעילות החברה: הוא מצידו דורש להפסיק את הטיסות בשבת, ובמסגרת המשא ומתן נבחנות גם ההשלכות על שכר העובדים בעקבות השינוי. מבחינת העובדים, השעות הקרובות הן קריטיות. אם עד 17:00 הם יצליחו לאתר משקיע שיהיה מוכן להיכנס לעסקה בתנאים דומים לאלה שסוכמו עם קבוצת הרוכשים, הם יוכלו לנסות ולבלום את המהלך הנוכחי.

העסקה שנחתמה - והאפשרות לטרפד אותה

המאבק הנוכחי מגיע לאחר שהאחים רפי, ג'ו ואבי נקש חתמו על הסכם למכירת השליטה בארקיע לקבוצת משקיעים בהובלת כידן דהרי, ירון אדיב, יריב לרנר ועינב אדיב־ברר. במסגרת העסקה, הקבוצה אמורה להזרים 30 מיליון דולר לחברה ולקבל את השליטה בה, בעוד האחים נקש יזרימו 8.5 מיליון דולר נוספים ויוותרו על חוב של 4.5 מיליון דולר. גם המדינה צפויה להזרים 7.8 מיליון דולר.

אלא שהעובדים, המחזיקים באמצעות תאגיד תו"ת בכ־22% ממניות החברה, חוששים כי העסקה תוביל לדילול משמעותי של אחזקותיהם ולפגיעה במעמדם. במסגרת המשא ומתן הוצע להם מנגנון פיצוי המבוסס על רווחים עתידיים ואופציות בהנפקה, במקום המניות. העובדים, מצידם, מבקשים לשמור על מעמדם כבעלי מניות ועל זכויותיהם בחברה.

המשבר החריף לאחר שיריב לרנר, שבתחילה ניהל מגעים עם העובדים ואף התקדם עמם להסכמות, הצטרף בסופו של דבר לקבוצת הרוכשים שחתמה עם נקש. בתו"ת טענו כי המהלך נעשה ללא עדכון מוקדם, וכעת הם מנסים לאתר משקיעים חלופיים שיוכלו להיכנס בנעלי העסקה.

"מה שהיה - לא יהיה עוד"

לצד האופטימיות בנוגע לאפשרות לגייס משקיעים, בוועד העובדים ובהסתדרות נערכים גם לתרחיש שבו לא תימצא הצעה חלופית בזמן. אתמול שלחו לעובדים מסר חריף, שממנו עולה כי המאבק על עתיד החברה עשוי להיכנס לשלב חדש.

"מועצת העובדים וההסתדרות נמצאים בלב המאבק על עתידה של החברה", כתבו לעובדים. "לארקיע לא ייכנס אף משקיע שלא רואה את העובדים. מה שהיה - לא יהיה עוד... אנחנו מצפים מכולכם להתייצב בשעה שתקראו לכך".

המסר עשוי לרמז כי אם העסקה תתקדם ללא הסכמות עם העובדים, ההסתדרות לא תסתפק במאבק על מבנה הבעלות, אלא תפעיל גם את כוחם הארגוני של העובדים. זאת לאחר שכבר הוכרז סכסוך עבודה בחברה על רקע צעדי התייעלות, צמצומים וחשש לפגיעה בתנאי ההעסקה.

בינתיים, מבחינת העובדים, השעות הקרובות עשויות להכריע לא רק מי יהיו בעלי השליטה בארקיע, אלא גם מה יהיה אופייה של החברה בעתיד: האם תמשיך לפעול במתכונתה הנוכחית, לרבות טיסות בשבת, או שתעבור שינוי משמעותי במודל הפעילות שלה.