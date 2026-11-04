עסקת הענק בתעופה: הדרך של רמי לוי להשתלטות על ארקיע

ישראייר, שנמצאת בבעלותו של איש העסקים רמי לוי ובניהולו של אורי סירקיס, בוחנת את רכישת המתחרה ארקיע, בבעלות משפחת נקש, כפי שנחשף באתר גלובס. במקביל, גם אל על לוטשת עיניים לארקיע ובודקת היתכנות לעסקה. ברקע עומדים הפסדי ארקיע בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה בסדר גודל של כ־30 מיליון דולר לפי ההערכות, ואת השנה כולה היא צפויה לסיים בהפסד של 50 עד 60 מיליון דולר.

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ישראייר וארקיע הן למעשה החברות הגדולות ביותר בנתב"ג אחרי אל על. מתחילת השנה ועד חודש ספטמבר טסו עם ישראייר בטיסות בינלאומיות כ־1.5 מיליון נוסעים (11.7% מכלל התנועה בנתב"ג), ועם ארקיע כ־1.4 מיליון (10.7%). יש לציין כי גם אם מחברים את הטיסות שלהן יחד, במיזוג אפשרי, הן לא מתקרבות לנתח של אל על מהטיסות (37.7%, כ־5 מיליון נוסעים).

עם זאת, בכל הקשור לטיסות פנימיות בנתב"ג (לרמון למשל) - מיזוג בין ישראייר לארקיע עשוי להיות דרמטי ביותר. מתחילת השנה עד חודש ספטמבר, ארקיע (60.97%) וישראייר (36%) מחזיקות בכ־97% מכלל התנועה. החברה הממוזגת צפויה להיות החברה הבלעדית לטיסות בפנים הארץ (למעט אייר חיפה, שהתחילה גם היא לטוס מנתב"ג בחודש שעבר - א"פ).

מבחינת צי החברות, ישראייר מחזיקה כיום 11 מטוסים, מתוכם 7 בבעלותה ו־4 בחכירה יבשה. בנוסף, החברה עושה שימוש במטוסים בחכירה רטובה (שוכרת את המטוס יחד עם הצוות שלו - א"פ), כאשר מספר המטוסים האלו מגיע בשיא הקיץ ל־10. ארקיע, לעומת זאת, מחזיקה ב־7 מטוסים, מתוכם 3 בבעלותה ו־4 בחכירה יבשה. בנוסף, לחברה 11 מטוסים בחכירה רטובה.

מיזוגים שלא קרו

זו לא הפעם הראשונה שעסקה כזו מתגבשת בשוק התעופה. ב־2018 נחתם הסכם למיזוג ישראייר עם סאן דור, חברת הבת של אל על. ארקיע התנגדה למהלך ובסופו של דבר, רשות ההגבלים הורידה את העסקה מהפרק בעיקר בגלל החשש מדואופול בטיסות לאילת.

ב־2020, שיא תקופת הקורונה, משפחת נקש הציעה לקנות את ישראייר ולמזגה לארקיע. גם אז הייתה ארקיע במצב פיננסי מורכב. בסופו של דבר, גם זה ירד מהפרק וישראייר נרכשה ע"י רמי לוי, בעלי רשת הסופרמרקטים. עבור ארקיע זה לא נגמר שם: ב־2022 אל על והחברה בשליטת האחים נקש חתמו על מזכר הבנות למיזוג בין החברות. עסקה זו נפלה בעקבות התנגדות עובדי ארקיע, שחששו בין היתר להפסקת הטיסות בשבת.

הניסיונות הקודמים של ארקיע להשיג עסקה 2020

בעלי ארקיע, משפחת נקש, מציעים לקנות את ישראייר ולמזגה לארקיע

2022

אל על וארקיע חותמות על מזכר הבנות למיזוג, העסקה נופלת בגלל התנגדות העובדים

2023

מגעים למיזוג של ארקיע לתוך ישראייר שלא הבשילו

2026

דיווחים על הצעות של אנשי עסקים לרכוש את ארקיע

הסיבוב האחרון בעולם התעופה הגיע ב־2023, כאשר דווח על מגעים ראשוניים בין ישראייר לארקיע, כשהפעם דובר על מיזוג של ארקיע לתוך ישראייר. עובדי ארקיע תמכו במהלך, לפחות ע"פ הדיווחים, אך בסופו של דבר גם הוא לא הבשיל.

לכל אורך הדרך ניתן לראות שארקיע הגיעה לשולחן בעקבות משברים פיננסיים ונראה שגם כעת זה המצב. לצד ההפסדים ברבעונים הראשונים השנה, בתחילת השבוע הפגינו עשרות עובדי ארקיע מול מטה החברה תחת הכותרת "שחררו את ארקיע". איגוד עובדי התחבורה ונמלי הים שלח מכתב התראה לנציג בעלי החברה, אבי חורמרו, ולמנכ"ל עוז ברלוביץ' ברקע כוונת האחים נקש לדלל את החזקות העובדים בחברה, העומדות כיום על כ־20%, לעומת כ־30% בעבר.

בחודשים האחרונים נמצאת ארקיע על המדף, כאשר מספר שמות בולטים ניהלו מגעים לרכישתה. בחודש מרץ דווח כי קבוצת משקיעים בהובלת איש העסקים היהודי־אמריקאי אליוט זמל מנהלת עם ארקיע משא ומתן מתקדם, אך לבסוף טענו בקבוצה כי האחים חזרו בהם ברגע האחרון מהסכמות. מאוחר יותר, פורסם כי גם היזם החרדי־אמריקאי עזרא אונגר מנהל משא ומתן לרכישת ארקיע.

"יפגע בתחרות לניו יורק"

כך או כך, נראה שהדרך לעסקה עוד ארוכה וגורמים בענף סקפטיים לגבי היציאה שלה לפועל. "אם תתנהל עבודה רצינית של רשות התחרות, אני לא רואה את זה קורה, סיכוי אפסי", אומר ד"ר עוזי פרוינד־פיינשטיין, מומחה תעופה ובכיר במחלקה לניהול תיירות ומלונאות באקדמית כנרת. "בעבר, הגורמים לא אישרו עסקאות גדולות כשהייתה בארץ הרבה יותר תחרות עם חברות התעופה הזרות. היום המצב הרבה יותר גרוע. וגם פנים ארצי - נכון שאייר חיפה נכנסת לאירוע, אבל היא נישתית וקטנה. הן שתי החברות העיקריות שמפעילות את הקווים".

עם זאת, פרוינד־פיינשטיין מציין סיבה אחת שהרשות בכל זאת תצטרך לבחון. "צריך לראות מה יקרה לארקיע אם לא יאשרו את המיזוג. ארקיע, כיום, עם הפסדים כבדים שמייצגים הרבה רעות חולות בחברה", הוא מסביר. "אם המיזוג לא יאושר, היא יכולה לקרוס. בכל זאת, מיזוג כזה יגרום ליותר נזק מתועלת. מבחינת מחירים - בטיסות הפנימיות לא תהיה בכלל תחרות ויהיו לישראלים פחות אפשרויות".

בניו יורק, כיום, פועלות 5 חברות ישראליות בקו: אל על, ישראייר, ארקיע, דלתא ויונייטד. לדברי המומחה, זו עוד בעיה. "זה גם יפגע בתחרות לניו יורק, כאשר כיום שתי החברות טסות לשם", הוא ציין.

מבחינת ישראייר, רכישת ארקיע עשויה להיות הזדמנות להרחיב משמעותית את פעילותה ולבסס את מעמדה כחברת התעופה הישראלית השנייה בגודלה. מעבר לנתח השוק הנוסף בטיסות הבינלאומיות, העסקה תעניק לה גישה לצי מטוסים נוסף, כוח אדם, תשתיות תפעוליות ומערך לקוחות קיים. אלא שההזדמנות הזו מגיעה עם מחיר: ישראייר לא רוכשת רק מתחרה, אלא גם חברה שמפסידה עשרות מיליוני דולרים בשנה ומתמודדת עם סכסוכים פנימיים ואתגרים תפעוליים.

"היתרון הגדול ביותר עבור ישראייר אינו רק צי המטוסים, אלא נכס הסלוטים הנדיר של ארקיע ליעדים רחוקים באירופה, בארה"ב ובמזרח", מסכם יועץ ההשקעות והאנליסט ליאור וידר, מנהל שירות המידע "מכפיל רווח". "מנגד, האתגר הניהולי והפיננסי כאן מורכב מאוד: ישראייר תידרש לספוג חובות משמעותיים, לטפל בסכסוך עבודה מורכב מול עובדי ארקיע ולעבור את משוכת רשות התחרות".

תגובות

מארקיע נמסר בתגובה: "נושא מכירת החברה או מיזוגה מצוי בידי בעלי המניות ואינו חלק מעיסוקה של הנהלת החברה, הממשיכה להתמקד בניהול הפעילות השוטפת, בלקוחותיה ובהמשך פיתוח החברה. ארקיע היא חברה פרטית, שאינה מפרסמת את נתוניה הכספיים, ועל כן אין להתייחס לפרסומים ולהערכות בדבר תוצאותיה הכספיות כאל נתונים רשמיים מטעם החברה".

מקבוצת נקש נמסר: "לאור המצב שאליו נקלעה החברה תחת ניהולו של המנכ"ל עוז ברלוביץ', בעלי המניות פועלים במרץ לשיקום החברה ובוחנים חלופות שונות בארץ ובחו"ל. במקביל, האחים רפי, ג'ו ואבי נקש מינו את אבי חורמרו, מנכ"ל קבוצת נקש, לנהל את האירוע מטעמם".

מישראייר נמסר: "נעשתה פניה לחברה לבחינה של רכישת חברת ארקיע. ככל שהחברה תבחן את הנושא ותתקבל החלטה, היא תדווח כמקובל בהתאם להוראות החוק. החברה מבקשת להבהיר כי אין כל ודאות כי הבחינה תבשיל לכדי עסקה והיא אינה מהווה התחייבות או הבטחה כלשהי".

רמי לוי, בעלי ישראייר, מסר: "יכול להיות שאני רוצה לקנות ויכול להיות שלא. צריך אישור של הממונה (על התחרות) ולבדוק את העסק. זה לא דבר פשוט".