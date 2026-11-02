"החל ממחר נחל בנקיטת צעדים": ארקיע בדרך לסכסוך עבודה?

אחרי השביתה בנתב"ג במהלך אוגוסט, ואירועי פליי דובאי בחודש שעבר, נראה כי עולם התעופה מסרב להירגע. הפעם, עדיין בעוצמות נמוכות יותר, ארקיע במוקד: איגוד עובדי התחבורה ונמלי הים שלח היום (ב') מכתב התראה טרם הכרזה על סכסוך עבודה לנציג בעלי החברה, אבי חורמרו, ולמנכ"ל עוז ברלוביץ' והודיע כי ממחר יחלו בנקיטת צעדים נגדם. זאת, אם לא יעצרו מהלכים שטלענתם פוגעים בהם ובזכויותיהם.

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טענות האיגוד מתמקדות בהימנעות מהזרמת הון מספק לחברה, לצד קידום התייעלות וצמצום בחברה. "עולה חשש כי בכוונתם להטיל את מחיר כשלי הניהול על כתפי העובדים", נכתב. "עובדי החברה לא ישלימו עם פגיעה בזכויותיהם, בביטחונם התעסוקתי ובמעמדם בחברה. לא נאפשר קבלת החלטות חד-צדדיות מאחורי גבם של העובדים, ולא נסכים למחיקת הישגים וזכויות שנבנו לאורך שנים של מאבק, אחריות ומחויבות לחברה", נכתב.

הכותבים, בראשם סגן יו"ר האיגוד עו"ד ניר אייזנברג, מאיימים, שלא במפורש, גם על שביתה. "ככל שבעלי החברה יבחרו להמשיך בדרך זו, ארגון העובדים יפעל בנחישות ובמלוא העוצמה העומדת לרשותו על פי דין כדי לסכל כל פגיעה בעובדים ובזכויותיהם… אני מציע לבעלי החברה להתעשת ולחדול מהצעדים… החל ממחיר נחל בנקיטת צעדים". עם זאת, הם משאירים מקום למשא ומתן וקוראים לבעלי החברה לעצור את המהלים ולבוא לדבר.

במקביל, מחר ב-14:00 צפוייה להתקיים הפגנה של כ-200 עובדי ארקיע מול מטה החברה ברחוב לח"י 19 בני ברק.

מתחילת השנה, ארקיע היא החברה השלישית בגודלה בנתב"ג, עם 1.4 מיליון נוסעים (כ-10% מכל התנועה בנתב"ג). הדברים עדיין לא נמצאים שם, אך אם אכן תצא השביתה לפועל - הרי שאלפי נוסעים נמצאים בסכנה להמשך השנה.