על רקע המשך חקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לתל אביב בראשית החודש - שבמהלכו טייס המשנה תקף את הקברניט וניסה, לפי ממצאי החקירה הראשוניים, לרסק את המטוס - המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים (מלא"ן) מפרסם הנחיות בטיחות חדשות לחברות התעופה, לפיהן תידרשנה לדווח על צוותים הטסים לישראל החל מ-48 שעות לפני ההמראה.

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עד כה נדרשו חברות התעופה להעביר את פרטי הנוסעים 48 שעות לפני ההמראה, בעוד את רשימת וזהות צוותי התעופה ניתן היה להעביר עם סגירת דלתות המטוס. כזכור, לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי התברר כי הרשימה עם צוות המטוס הייתה בידי המלא"ן אך אף גורם ממשלתי או בטחוני לא נחשף אליה, ולא זיהה את האיום.

הכללים מתפרסמים בעקבות החלטת מדינת ישראל להחמיר את דרישות הביטחון בתעופה ולשנות את כללי הדיווח אודות אנשי צוות הטסים לישראל וממנה, לשם שיפור אבטחת התעופה האזרחית.

אף גוף בטחוני או ממשלתי לא זיהה את נורות האזהרה

המלא"ן הוקם מכוח חוק סמכויות לאיסוף ואבחון של נתוני נוסעים הנכנסים לישראל או היוצאים ממנה, שנחקק ב-2023, במטרה לאסוף ולנתח מידע על נוסעים ואנשי צוות בטיסות בינלאומיות. כלל חברות התעופה מחויבות להעביר למאגר נתוני נוסעים וצוות, ובהם פרטי טיסה, פרטי דרכון ומידע נוסף.

המידע האישי והתעופתי שנאסף על-ידי המלא"ן מנוהל במאגר מידע מאובטח ומיועד, בין היתר, למניעת טרור, אבטחת תעופה, מאבק בפשיעה חמורה, פיקוח על הגירה ושמירה על בריאות הציבור.

המידע שמועבר למרכז חשוף לגופי ביטחון ואכיפה, בהם השב"כ והמשטרה, ועל-פי החוק אמור להיות מנותח באמצעים טכנולוגיים כדי לזהות מראש סיכונים או דפוסים חריגים. המטרה היא לאפשר לרשויות לאתר מידע רלוונטי עוד לפני נחיתת המטוס או המראתו. החוק אף מקנה לשב"כ, למוסד ולמשטרה את הסמכות להקים שלוחה במאגר השמות שתחת רשות המסים.

ואולם, כזכור, הגם שבידי המלא"ן היה את המידע על זהותו של הטייס שלכאורה ניסה לבצע את הפיגוע, אף גוף בטחוני או ממשלתי לא זיהה את נורות האזהרה. בימים שלאחר ניסיון הפיגוע, כל גוף הטיל אחריות על הגופים שלצידו וטען כי זה לא היה מתפקידו לעבור על הרשימות המועברות.

כעת, בעקבות המחדל, מתפרסמות ההנחיות החדשות מטעם המלא״ן לפיהן כאמור תידרשנה חברות התעופה לדווח על צוותים הטסים לישראל, החל מ-48 שעות לפני ההמראה לארץ. הדרישה תאפשר לגופים העוסקים במלאכה זמן היערכות ארוך ביחס למקובל בעולם וצפויה לשפר את המענה הביטחוני בהתאם לכך.

חברת התעופה תשוב ותדווח את נתוני אנשי הצוות, לרבות כל עדכון או שינוי בנתונים, בחלון הזמן הנהוג לביצוע צ'ק אין ולא יאוחר משעתיים לפני מועד ההמראה המתכונן, וכן תעביר רשימת צוות מלאה, סופית ומעודכנת במועד ההמראה בפועל.