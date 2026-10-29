לא ראויה לכהן? הפדיחה של ראשת העיר החדשה של ברלין

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1ראשת העיר הבאה של ברלין חשפה בטעות עד כמה היא חוששת מפעילי חמאס

אליף ארלפ, מנהיגת מפלגת די לינקה מהשמאל בברלין, שצפויה להפוך לראשת העיר בקרוב, חשפה בטעות עד כמה היא חוששת לביטחונה האישי מפעילים במפלגה בעלי קשרים לחמאס; כך מדווח הבוקר המגזין דר שפיגל, על בסיס ראיון שקיים אתה, אותו קיבל חזרה אחרי שעברה עליו ביחד עם ההתכתבות החשאית שלה עם דוברת המפלגה.

● סקר חדש: האם הציבור האמריקאי בכלל יודע שבישראל היו בחירות?

● "ממליכי מלכים": בתקשורת העולמית מתמקדים בהישגי המפלגות הערביות

ההתכתבות חושפת כי ארלפ ביקשה לצנזר את השאלה על אחד מפעילים פרו-פלסטינים הפעילים בסניף נויקלן של המפלגה, שבו ישנה בעיית אנטישמיות איסלאמית ושנאת ישראל יוקדת. "לא אני ולא בעלי רוצים לציין שמות ספציפיים; הוא מפחד מהאנשים האלה, וגם אני", כתבה ארלפ לדוברת, שמשיבה כי אי אפשר למחוק את השאלה, רק חלק מהתשובה. ארלפ כותבת בפחד: "אז מה אני אעשה עכשיו? זאת הייתה טעות להסכים לראיון הזה".

הדברים הועברו בטעות ביחד עם ההתכתבות החשאית למגזין, שתהה בכותרת מרכזית באתר הבוקר אם מי שחוששת עד כדי כך להתעמת עם גורמי חמאס במפלגה, אחרי שהכחישה כי יש אפילו בעיה איתם עד לאחרונה, ראויה לכהן כראשת העיר של ברלין.

מיהו הפעיל עם הקשרים לחמאס ממנו חוששת מנהיגת די לינקה? על כך בכתבה המלאה.

מאת כריסטוף היקמן, מרינה קורמבקי, אולריך קרצר, אנה ריימן, מארק רוהליג והאנס שרדר. מתוך דר שפיגל. לקריאת הכתבה המלאה.

2באירופה חוששים: תוצאות הבחירות בישראל ייתרגמו לתקיפה נוספת באיראן

תוצאות הבחירות בישראל והמבוי הסתום הפוליטי "פותחות את הדלת" לאפשרות של תקיפה ישראלית באיראן במהלך כהונת ממשלת מעבר בראשות בנימין נתניהו; כך מעריך הבוקר (ה') הפייננשל טיימס, לפי שיחות עם גורמים ביטחוניים. העיתון הוא זה שחשף כי נתניהו הורה לתרגל מתקפה אווירית שהייתה אמורה להתבצע ב-10 באוקטובר, אך נבלם.

כעת, מדווח כתב העיתון שלאור התוצאות "אין על נתניהו מגבלות לחדש את תוכניותיו לפתוח במתקפות חדשות נגד איראן לאחר בחירות האמצע בארה"ב". העיתון מציין כי למרות שנתניהו איבד את הרוב שהיה לו בפרלמנט, העובדה כי הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר וכן כי "יש לו רוב בקרב המפלגות היהודיות" מסייעת להעניק לו לגטימיות גם בתקופת ממשלת מעבר.

איך נתניהו יכול להצדיק תקיפה באמצע ממשלת מעבר? על כך בכתבה המלאה.

מאת נרי זילבר. מתוך ה-FT. לקריאת הכתבה המלאה.

3עומדת בתור: אוסטרליה מעוניינת לרכוש את מערכת כיפת ברזל נגד הסינים

משרד ההגנה האוסטרלי מעוניין לרכוש גרסה של מערכת "כיפת ברזל" המיוצרת על ידי רפא"ל בשיתוף עם ארה"ב, כחלק ממערכת הגנה מרקטות ומטילים על בסיסיה; כך דיווח ביממה האחרונה האתר האוסטרלי Australian.

לפי הדיווח, הממשלה של אנתוני אלבניזי, שמתחה ביקורת חריפה על ישראל בשלוש השנים האחרונות, מעוניינת להשתמש במערכת להגנה על בסיסים מפני תקיפות קרובות, בין היתר מצוללות סיניות. האוסטרלים פנו לארה"ב, אתה יש להם ברית ביטחונית, במטרה לרכוש את המערכת.

לפי הדיווח, היוזמה כבר מעוררת התנגדות פוליטית בקרב מפלגות הירוקים והסיעה השמאלית יותר בתוך הלייבור האוסטרלי, שדרשו להשעות את היחסים הביטחוניים עם ישראל.

מהם זמני האספקה של המערכת והאם רפאל תוכל להתמודד במכרז? על כך בכתבה המלאה.

מאת בן פקהאם. מתוך The Australian. לקריאת כתבה המלאה.