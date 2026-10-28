סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

6:40

עדכוני מדגמי הבחירות של חברות החדשות ותוצאות האמת שממשיכות לזרום הבוקר מחזקות את האפשרות שישראל תיקלע למבוי סתום פוליטי ותיוותר ללא הכרעה. השקל מגיב בהיחלשות חדה של כ-1% מול הדולר, כאשר שער הדולר-שקל הרציף נע כעת סביב 3.08 שקלים.

השווקים הגלובליים ייפתחו היום כשברקע המשך ההתאוששות של מניות השבבים בוול סטריט: מתחילת השבוע, קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר הסקטור, משלימה זינוק של קרוב ל-7%.

לסנטימנט החיובי הזה יצטרפו הבוקר דוחות חזקים במיוחד שפרסמה במהלך הלילה יצרנית השבבים הדרום־קוריאנית SK Hynix, שמנייתה שולחת את הבורסה בסיאול לזינוק חד של מעל 6%.

אסיה

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בעליות שערים, בעקבות דוחות חזקים במיוחד שפרסמה במהלך הלילה יצרנית השבבים הדרום־קוריאנית SK Hynix. בורסת סיאול מזנקת בשיעור חד של מעל 6%, בעיקר בזכות קפיצה של מעל 10% במניית SK Hynix וקפיצה של כ-9% במניית סמסונג - שתיהן תופסות יחדיו נתח של סביב 50% משווי השוק הכולל של הבורסה בדרום קוריאה.

SK Hynix דיווחה על שיא ברווחים ברבעון השלישי ועקפה בפער גדול את תחזיות האנליסטים; בנוסף, החברה הכריזה על הקצאת יותר מ-25 מיליארד דולר לדיבידנדים ולרכישה חוזרת של מניות. הכנסות החברה עמדו על 78.86 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-74.13 מיליארד דולר - צמיחה של כ-328% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; הרווח התפעולי עמד על 62.82 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-57.83 מיליארד דולר - צמיחה של כ-632% לעומת הרבעון המקביל.

במקביל לעלייה החדה בדרום קוריאה, בורסת טוקיו קופצת בכ-1.2%, בורסת הונג קונג מטפסת בכ-0.3% ובורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.7%.

וול סטריט

הבורסה בניו יורק המשיכה במומנטום החיובי מתחילת השבוע, בעקבות הגשת התשקיף של אנת'רופיק, לקראת הנפקת הענק שצפויה לצאת לדרך בזמן הקרוב. מדד הנאסד"ק עלה בכ-1.2%, ה-S&P 500 התקדם בכ-0.6% והדאו ג'ונס רשם עלייה מזערית. הבוקר, החוזים העתידיים נסחרים במגמה מעורבת: החוזים על ה-S&P 500 מטפסים בכ-0.1%, החוזים על הנאסד"ק עולים בכ-0.4% והחוזים על הדאו ג'ונס נחלשים בכ-0.2%.

כמו בתחילת השבוע, את העליות הובילו מניות השבבים וה-AI. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר הסקטור, קפצה בקרוב ל-4%, עם עליות בולטות של מניות AMD , אינטל , מארוול וברודקום . המגמה החיובית מגיעה גם לאחר שברודקום הודיעה כי בנק אוף אמריקה, בלקסטון, סיטי ומורגן סטנלי הקימו תאגיד ייעודי (SPV) שיממן שבבי בינה מלאכותית של ברודקום עבור אנתרופיק בהיקף של 63 מיליארד דולר.

היום בערב יתרחשו בארה"ב שני אירועים מרכזיים: בשעה 20:00 שעון ישראל, הפדרל ריזרב יפרסם את החלטת הריבית שלו, כאשר הוא צפוי להודיע על השארת הריבית ללא שינוי על רמה של 4%; ולאחר נעילת המסחר, ידווחו את תוצאותיהן הכספיות שתיים מתוך "שבע המופלאות" - מיקרוסופט ואלפאבית (גוגל) .

באשר למיקרוסופט, קונצנזוס האנליסטים צופה רווח למניה של 4.27 דולר והכנסות בגובה של 90.6 מיליארד דולר - שיפור לעומת רווח למניה של 4.13 והכנסות בגובה 77.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. לפי Buisness Insider, השוק צופה צמיחה של כ-45% בעסקי הענן של מיקרוסופט, Azure.

באשר לאלפאבית, קונצנסזוס האנליסטים צופה רווח למניה של 3.01 דולר והכנסות בגובה של 127.7 מיליארד דולר - שיפור לעומת רווח למניה של 2.85 דולר והכנסות בגובה של 119.8 מיליארד דולר. לפי Buisness Insider, השוק צופה צמיחה של כ-100% בהכנסות של עסקי הענן Google Cloud.

המשקיעים צפויים להתמקד במיוחד בתחזיות של ענקיות הטכנולוגיה לגבי הוצאות ההון (capex) הצפויות שלהן בהמשך הדרך, כשברקע החששות מפני החובות העצומים שלוקחות על עצמן חברות הטכנולוגיה לטובת בניית תשתיות ה-AI.

שוקי הסחורות והמטבעות

הבוקר, בעוד ממשיכות לזרום תוצאות האמת של הבחירות שהתקיימו אתמול, השקל נחלש מול הדולר בכ-1%, ושער הדולר-שקל נע סביב 3.08 שקלים. כך, למעשה השקל מוחק את כל העלייה שרשם אתמול מול המטבע האמריקאי.

אתמול, בשיא כוחו במהלך יום הבחירות, השקל זינק סביב 2%, כך ששער הדולר-שקל שבר לזמן קצר מתחת לרף ה-3.02 שקלים. עם זאת, בעקבות פרסום מדגמי הבחירות, שהראו כי לאף גוש אין רוב להרכבת ממשלה, מגמת ההתחזקות של השקל מול הדולר הצטמצמה לכ-0.8%, כך ששער הדולר-שקל הרציף התייצב סביב 3.05 שקלים.

מחירי הנפט רשמו אתמול ירידות ברקע מאמצים לסיום המלחמה בין ארה"ב לאיראן. זאת, לאחר שהמנהיג העליון האיראני מוג'תבא חמינאי פרסם ברשת החברתית X כי נפגש עם מזכיר מועצת הביטחון מושן רזאי כדי לדון בתנאים של איראן לסיום המלחמה מול ארה"ב. במקביל, דווח כי שר ההגנה הסעודי ונשיא איראן מסעוד פזשכיאן קיימו שיחות ישירות בטהרן כדי להפיג את המתחים בין שתי המדינות.

הבוקר, המחירים חוזרים לטפס במעל 1%, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 115.5 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 101.5 דולר לחבית.

תל אביב

הבורסה תחזור להיסחר היום לאחר שאתמול הייתה סגורה בשל יום הבחירות, וכשברקע ממשיכות לזרום תוצאות האמת מספירת הקלפיות.

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי כולל קל של כ-0.2%. טאואר תטפס בכ-2%, אנלייט תעלה בכ-3% ופאלו אלטו תתקדם בכ-1%. מנגד, מניית נייס צפויה לרדת בכ-2.6%.

נזכיר בהזדמנות זו כמה נתונים שהציגו ביחידת המחקר של הבורסה לגבי המגמות שמלוות את השוק המקומי בתקופות בחירות. מניתוח של עשר מערכות הבחירות שנערכו בישראל בין השנים 2003-2022, עלה הדפוס הבא: תגובה חיובית בממוצע ביום המסחר הראשון שלאחר הבחירות, ירידות בתום השבוע הראשון ואז התאוששות בהמשך החודש.

"ממצאי הבדיקה מלמדים כי ביום המסחר הראשון שלאחר הבחירות מדד ת"א-35 עולה בממוצע ב-0.58%, ומדד ת"א-125 ב-0.52%", כתבו ביחידת המחקר. "אלא שהאופטימיות הראשונית מתחלפת בירידות, ובתום השבוע הראשון נרשמת תשואה מצטברת שלילית של 0.89% במדד ת"א-35 ושל 0.67% במדד ת"א-125. עם זאת, בחלוף חודש, התמונה מתהפכת פעם נוספת: מדד ת"א-35 מציג בממוצע תשואה מצטברת חיובית של 1.72%, ומדד ת"א-125 עולה ב-1.67%. ממצאים אלה ממחישים כי הירידות בשבוע הראשון אינן מעידות בהכרח על מגמה שלילית מתמשכת בשבועות שלאחר הבחירות".

ביחידת המחקר הוסיפו כי "אחד הממצאים המשמעותיים בבדיקה הוא העלייה החדה בתנודתיות במדדי הדגל. בשלושת השבועות הראשונים שלאחר הבחירות, התנודתיות גבוהה בכ-31%-45% בהשוואה לשבוע טיפוסי, ורק בהמשך החודש מתחילה להתמתן.

הסבר אפשרי לכך הוא שסגירת הקלפיות אינה מסיימת את אי-הוודאות, אלא משנה את אופייה. לאחר פרסום התוצאות, תשומת הלב של המשקיעים עוברת לשאלת היתכנות הקמת ממשלה ויכולתה לקדם תקציב שנתי. אף שהקמת ממשלה עשויה להימשך מספר חודשים, כבר בתוך חודש ממועד הבחירות, השוק עשוי לגבש הערכה ברורה יותר לגבי סיכויי הקמתה והמדיניות הכלכלית הצפויה".

ביום שני האחרון, הבורסה ננעלה בעליות חדות. מדד ת"א 35 זינק בכ-2%, מדד ת"א 90 עלה ב-1.1%, ומדד ת"א 125 הוסיף לערכו 1.6%. את העליות הוביל סקטור הטכנולוגיה שרשם זינוק מרשים של 3.6%. אחריו בלטו מדד ת"א-בנייה שטיפס ב-2.4%, ת"א נדלן שעלה ב-2.2%, ומדד ת"א-נפט וגז שהתחזק בכ-2%. מנגד, מספר מצומצם של סקטורים ננעלו בטריטוריה האדומה עם ירידות קלות: מדד ת"א ביטחוניות ומדד ת"א-צמיחה ירדו ב-0.2%, ומדד ת"א-ביומד ננעל בירידה קלה סביב רמות הבסיס.

עוד משהו שכדאי לדעת

התשקיף שהגישה אנת'רופיק לקראת הנפקת הענק שלה שצפויה לצאת לדרך בקרוב הפיח חיים במניות השבבים וה-AI בימים האחרונים, אך בוול סטריט מצביעים על חברה אחת שצפויה להרוויח ממנה במיוחד - ברודקום .

ב-CNBC דיווחו כי ברודקום היא שותפה מרכזית בהקמת תשתית ה-AI של אנת'רופיק. יצרנית השבבים מסרה ביום שני כי בנק אוף אמריקה, בלקסטון, סיטי ומורגן סטנלי הקימו תאגיד ייעודי (SPV) שיממן שבבי בינה מלאכותית של ברודקום עבור אנתרופיק בהיקף של 63 מיליארד דולר. בנוסף, אנתרופיק חשפה מוקדם יותר החודש כי תלווה מברודקום עד 42 מיליארד דולר כדי לבנות את תשתית ה-AI שלה. כך, אנתרופיק עשויה להפוך ב-2027 לאחת הלקוחות הגדולות ביותר של עסקי תכנון השבבים של ברודקום.

בעקבות ההתפתחויות, בית ההשקעות D.A Davidson העלה את המלצתו על מניית ברודקום מ־"נייטרלי" ל־"קנייה", וכן הקפיץ את מחיר היעד שלו למניה מ-350 דולר ל-400 דולר - אשר משקף לה אפסייד של כ-17% לעומת מחירה הנוכחי. אנליסט הטכנולוגיה הוותיק של בית ההשקעות, גיל לוריא, כתב אתמול כי קריאת התשקיף של אנת'רופיק "מובילה אותנו להאמין שמהלך ההנפקה יתקדם כמתוכנן, אנתרופיק תגייס את ההון שלה, ובשנה הבאה OpenAI תגייס הון נוסף בהנפקה משלה - מה שיאפשר לברודקום לעמוד בתחזיות שלה לשנתיים הקרובות. במכפיל הנוכחי של 16 על הרווח המשוער ל-2027, ברודקום נסחרת כאילו הסיכוי שתרחיש זה יתממש קרוב לאפס, מה שיוצר פוטנציאל משמעותי לעליות אם שתי העסקאות הללו אכן יצאו לפועל".

גם כריס קאסו, אנליסט בחברת המחקר Wolf Research, ציין כי העסקה הפיננסית של ברודקום עם אנתרופיק בהיקף של מיליארדי דולרים מהווה סימן חיובי לצמיחה עתידית "לאורכה ולרוחבה של שרשרת האספקה" - מה שצפוי לתת רוח גבית לכמה מניות שבבים, ובהן ברודקום. "המימון שמכסה את הרכישות של אנתרופיק מברודקום ל-2027 כבר סגור, מה שהופך את הסבירות שהרכישות הללו יצאו לפועל כמתוכנן לגבוהה מאוד", כתב קאסו. "במבט רחב יותר, העובדה שרכישות אלו אכן ניתנות למימון למרות היקפן העצום מעניקה ודאות גבוהה יותר לכך שהתחזיות האופטימיות [ל-2027 ו-2028] יתממשו".

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.