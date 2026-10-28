סקר חדש: האם הציבור האמריקאי בכלל יודע שבישראל היו בחירות?

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1האם הרצוג בדרך למעשה חסר תקדים?

הנשיא יצחק הרצוג עומד בפני אחת ההחלטות המורכבות והרגישות בקריירה שלו - אך טור דעה בניו יורק טיימס מעריך כי ההכרעה שמוטלת על כתפיו לאחר הבחירות עשויה לקבוע האם ישראל בדרך ליציבות או למבוי סתום חדש.

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אף שתפקיד הנשיא הוא בעיקרו ייצוגי, לאחר בחירות כלליות מוקנית לו הסמכות להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על המועמד בעל הסיכויים הגבוהים ביותר לגבש קואליציה. בעיתון מציינים כי הרצוג אינו מחויב להטיל את המשימה על ראש המפלגה הגדולה ביותר, וכעת הוא נדרש להכריע בין נתניהו לבין גוש השינוי בראשות גדי איזנקוט.

לפי הניתוח, שום מסלול אינו מבטיח יציבות: אם הרצוג יטיל את המנדט על איזנקוט הגוש בראשותו יידרש להסכמות מורכבות חסרות תקדים עם המפלגות הערביות. מנגד, גם לנתניהו מצפה דרך לא פשוטה בגיבוש רוב של 61 חברי כנסת.

מהו התרחיש שממנו חוששים ביותר במערכת הפוליטית אם איזנקוט יקבל את המנדט? על כך בניו יורק טיימס.

מאת אפרת ליבני, מתוך ניו יורק טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

2למה גם ממשלה בראשות איזנקוט לא תיתן לאמריקאים את מה שהם רוצים

תוצאות הבחירות בישראל מעוררות תקווה לשינוי מדיניות - אך ניתוח שמתפרסם בכתב העת האמריקאי פורין פוליסי מעריך כי גם אם בנימין נתניהו יודח וגוש השינוי בראשות גדי איזנקוט יקים ממשלה, המדיניות הישראלית בנושאי הליבה לא תשתנה באופן משמעותי.

הכותב - חוקר בכיר ללימודי המזרח התיכון - מדגיש כי בעניינים שמעסיקים את הקהילה הבינלאומית, כמו הסוגיה הפלסטינית והסדר בעזה, תפיסת העולם של איזנקוט ושותפיו אינה שונה בהרבה מזו של נתניהו. המסמך האסטרטגי שפרסמו מנהיגי גוש השינוי מתמקד בתיקון פנימי - הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי ה-7 באוקטובר, הגבלת כהונת ראש הממשלה וגיוס חרדים - תוך התעלמות מוחלטת מרעיון שתי המדינות או מהקפאת ההתנחלויות.

לפי הניתוח, בוושינגטון נוטים ללקות ב"תסמונת ביבי" ולהשליך את כל מחלוקות העומק על אישיותו של ראש הממשלה, תוך התעלמות מהעובדה שנתניהו מייצג את הקונסנזוס הישראלי הרחב. הציבור בישראל, כולל מועמדי המרכז-ימין, מתנגד נחרצות למדינה פלסטינית ותומך בהמשך השליטה הביטחונית ביהודה ושומרון.

מהו השינוי היחיד שעשוי להתרחש ביחסי החוץ של ישראל אם גוש השינוי יעלה לשלטון? על כך בכתבה המלאה.

מאת סטיבן א. קוק, מתוך פורין פוליסי. לקריאת הכתבה המלאה.

3סקר חדש חושף: האם הציבור האמריקאי בכלל יודע שבישראל היו בחירות?

בזמן שבישראל רואים בבחירות אירוע דרמטי והיסטורי, מעבר לאוקיינוס התמונה שונה לחלוטין - כך עולה מניתוח וסקר בלעדי שמתפרסמים בפוליטיקו. לפי הממצאים, מרבית הציבור האמריקאי מפגין אדישות כמעט מוחלטת לפוליטיקה הישראלית: שני שלישים מכלל האמריקאים כלל לא ידעו שמתקיימות בחירות בישראל, ורובם המכריע מגיבים לחילופי שלטון אפשריים בירושלים במשיכת כתפיים.

אף שגורמים במפלגה הדמוקרטית ותומכי ישראל בוושינגטון קיוו כי הדחת נתניהו תוביל ל"איפוס" היחסים בין המדינות ולשיקום התמיכה הדו-מפלגתית, הנתונים מראים כי האדם בלשכת ראש הממשלה לא באמת ישנה את התודעה הציבורית בארה"ב. דמויות מרכזיות באופוזיציה הישראלית כמעט אינן מוכרות לציבור האמריקאי - כ-65% מהנשאלים ציינו כי מעולם לא שמעו על גדי איזנקוט, ושיעור דומה לא מכיר פוליטיקאים כמו נפתלי בנט, יאיר לפיד או איתמר בן גביר.

הקבוצה היחידה שמגלה עניין חריף ומפגינה עמדה נחרצת היא האגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, שבו 75% סבורים כי המערכה הצבאית בעזה אינה מוצדקת ורוב מוחלט מתנגד לנתניהו.

ומהו הנתון המפתיע ביותר לגבי היחס של הבוחר האמריקאי לנתניהו עצמו? על כך בכתבה המלאה.

מאת אלכסנדר ברנס, מתוך פוליטיקו. לקריאת הכתבה המלאה.