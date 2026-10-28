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גלובלי ושוקי עולם בטורקיה חוששים: "אם נתניהו ייבחר, יתפוצץ נשק גרעיני"
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טורקיה

בטורקיה חוששים: "אם נתניהו ייבחר, יתפוצץ נשק גרעיני"

בתקשורת הטורקית עקבו באדיקות אחרי הבחירות בישראל • באנקרה קיוו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יפסיד את הבחירות, ומיהרו לציין בפני קוראיהם כי לאופוזיציה אין רוב • פרשן אנטי־ישראלי: "נתניהו מתכונן לרצח עם חדש, שהיסטוריונים מתארים בתור מלחמה נגד האנושות"

דין שמואל אלמס 07:46
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: Reuters
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: Reuters

בתקשורת הטורקית, עושת דברו של הנשיא רג'פ טאייפ ארדואן, עקבו באדיקות אחרי הבחירות בישראל לפני יום שלישי, תוך כדי וגם לאחר מכן. באנקרה קיוו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יפסיד את הבחירות, ומיהרו לציין בפני קוראיהם כי לאופוזיציה אין רוב.

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"זו הייתה מערכת הבחירות עם שיעור ההצבעה הגבוה ביותר בשנים האחרונות", נכתב ב"טורקייה". "לפי הסקרים, האופוזיציה מובילה באופן דחוק, אבל לא הבטיחה את הרוב הנדרש להקמת ממשלה לבדה. במצב הנוכחי, ממשלה חדשה יכולה לקום רק בעקבות משא־ומתן מסובך". ככלל, חוסר שביעות־הרצון מהמצב בישראל ניכר באנקרה.

הפרשן האנטי־ישראלי אברהים קראגול כתב ב"ייני שאפאק" מאמר מופרך ואופייני, שמזכיר ממלחמה אבוקליפטית. "אם נתניהו ייבחר, נשקים גרעיניים יתפוצצו", נכתב בכותרת. לדבריו, לאחר המלחמה בעזה, קווי שבר משמעותיים נפרסו ברחבי העולם. "נתניהו מתכונן לרצח עם חדש, שהיסטוריונים מתארים בתור מלחמה נגד האנושות", המשיך קראגול בקו האופייני. "נתניהו וכנופיית רצח העם שלו זקוקים בדחיפות לאשפוז או למאסר".

ב"סבאח" נתנו דגש על המתרחש במפלגות הערביות. "רע"מ קיבלה 2.8% מהקולות, בעוד שהנתח המשותף עם רשימה המשותפת, כששתיהן מייצגות את האזרחים הפלסטינים בישראל, הסתכם ל־8.7%", סיקרו בעיתון. "גוש האופוזיציה לא הצליח להגיע לרף 61 המושבים שנדרש להקמת קואליציה בפרלמנט הישראלי".

הפוקוס במפלגות הערביות ניכר היטב בעיתונים האסלאמיסטיים הטורקיים ככלל וב"ייני אקיט" בפרט. מי שזכה לכותרות נרחבות אצלם הוא שר האוצר בצלאל סמוטריץ', באומרו "לא ניתן להם לנצח". ב"ייני אקיט" פירטו כי שר האוצר הכריז כי ישראל לא תוותר על פעילותה להקמת התיישבות יהודית ברצועת עזה.

ב"הורייט" בעל הקו היותר אופוזיציוני - אף שבטורקיה התקשורת האופוזיציונית היא מאוד עדינה - כבר פנו לבניית תרחישים. את זהו הראשון הם הגדירו בתור "איזנקוט מקים ממשלה". לאחר מכן כתבו בזו אחר זו את התרחישים הבאים: נתניהו ישמור על מושבו, ממשלה בגיבוי מפלגות ערביות, נתניהו ואיזנקוט ישתפו פעולה, וישראל תפנה לבחירות חדשות.