"ממליכי מלכים": בתקשורת העולמית מתמקדים בהישגי המפלגות הערביות

כלי התקשורת הבינלאומיים נאבקו להסביר לקוראיהם מי ניצח בבחירות בישראל, אך נאלצו להסתפק בכותרות שמבשרות על "מבוי סתום" ו"קיפאון פוליטי", ולספק הערכות לגבי שבועות, אם לא חודשים, של משא ומתן פוליטי שיכול להסתיים בסיבוב בחירות נוסף.

רוב הכותרות הכריזו על כך שהבחירות הסתיימו ללא ממשלה ברורה באופק. "אין מנצח ברור בבחירות בישראל", כתב ה"פייננשל טיימס" הבריטי, בעוד שרשת CNN פירטה כי "שני המתמודדים על ראשות הממשלה אינם זוכים לרוב הנדרש להקמת קואליציה", וה"וול סטריט ג'ורנל" ציין כי לנתניהו "אין מספיק מושבים" להקמת ממשלה.

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"קהל הבוחרים בישראל מפולג מתמיד, והמשמעות היא שייתכן שיעבור זמן רב עד שהמדינה תבחר ראש ממשלה", כתב ה"וול סטריט ג'ורנל". ה"וושינגטון פוסט" אבחן כי המדגמים מוכיחים את "עוצמת האופוזיציה נגד נתניהו", אך גם הוא כתב כי הבחירות הנוכחיות "אינן מספקות מנצח ברור". לפי העיתון, אם תוצאות המדגמים יתאמתו, הרי ש"אף אחד מהצדדים לא יוכל להרכיב ממשלה בכוחות עצמו מבלי להסתמך על מפלגות ערביות".

לפיכך, נאלצו כלי תקשורת רבים להסביר לקוראיהם מדוע המפלגות הערביות משתתפות בבחירות לכנסת, אך בעשורים האחרונים כמעט לא לקחו חלק בקואליציה באופן רשמי. ברשת ABC כתבה פרשנית אמריקאית כי זוהי תוצאה אירונית של סיבוב הבחירות הנוכחי שהאזרחים הערבים בישראל עשויים למלא תפקיד של "ממליכי מלכים" כעת, "למרות העובדה שהמפלגות היהודיות הגדולות דחו אותם זה כבר, באופן נחרץ, כשותפים לשלטון".

"מפלגות פלסטיניות"

כלי תקשורת אחרים אמרו כי הסיבה העיקרית לאי-השתתפות בקואליציה היא דווקא בחירתן של המפלגות שלא לקבל את אופייה הציוני של ממשלה ישראלית, וכי גם בהסכם הקואליציוני התקדימי עם מפלגת "רע"מ" וממשלת בנט-לפיד, המפלגה נמנעה מתפקידי שרים. ה"גרדיאן" הבריטי משמאל הקפיד לכנות את המפלגות הערביות רע"מ והרשימה המשותפת כ"מפלגות פלסטיניות", ואמר כי בניגוד לכנסת הקודמת, "כעת לא ניתן יהיה להתעלם מהכוח שלהן".

בעיתון הדני "ברלינסקה" העריך כתב העיתון כי בגוש בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגות הימין "יעשו הכול כדי לצייר את האופוזיציה כבוגדים", אם אלו יושיטו יד לקואליציה בשותפות אחת מהמפלגות הערביות, כפי שהיה במהלך ממשלת לפיד-בנט ב-2021. "זה הולך להיות קרב מכוער", כתב.

"חגגו מוקדם מדי"

העיתון הגרמני FAZ אמר, כי "מתנגדי נתניהו" חגגו מוקדם מדי, בעוד שהעיתון השוויצרי NZZ כתב בכותרת הראשית שלו הבוקר: "בנימין נתניהו אולי ניצח בבחירות, אבל הוא הפסיד את הרוב שהיה לו".

גם בעיתון הגרמני "טאגסשפיגל" נאמר, כי אחת מהשאלות הבוערות ביום שאחרי הבחירות היא אם הערבים יהפכו כעת ל"לשון המאזניים" בפוליטיקה הישראלית.

ב"בלומברג" דיווחו כי בעוד שישיבה עם הרשימה הערבית המשותפת תהיה "מסובכת", בגלל דרישות איזנקוט להכיר בישראל כמדינת היהודים ולהגדיר את חמאס כארגון טרור שיש להילחם בו, הישיבה עם רע"ם והסכם עם המפלגה "המתונה יותר" "יכולים להיות מושגים בקלות רבה יותר". לעומת זאת, נכתב, נתניהו בפוזיציה קשה הרבה יותר לחבור למפלגות ערביות.

בהיבט הכלכלי, כלי תקשורת פיננסיים דיווחו על התנודתיות הרבה בשער השקל מול הדולר בשתי היממות האחרונות.

משמעות התוצאות, כתב ה"טלגרף" הבריטי, "היא שהאפשרות של בחירות חוזרות הולכת ומתחזקת". בזמן זה, מציין העיתון, "נתניהו יישאר ראש ממשלה עם הכוח להתחיל מחדש את המלחמה עם איראן".