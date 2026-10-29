אם להאמין למשקיעים בוול סטריט, מניית גוגל צפויה לרדת במהלך יום המסחר הקרוב ב- 10% ואולי אף יותר מכך במה שעשוי להיות מוגדר כאחד הימים הגרועים ביותר של המניה שלה מאז ההנפקה ב- 2004. גוגל ירדה בעבר בשיעורים דומים בשנות משבר הבנקים של 2008-2009, והתקרבה לכך בדיווחי החברה לרבעון השני של 2023, אך הפעם מדובר במחיקת שיא אפשרית של 400 מיליארד דולר- פי 13 מהסכום ששילמה על וויז.

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עד לאחרונה ממש, היוותה גוגל הוכחה לכך שאפשר לשמור על רווחיות, להחזיק בתזרים מזומנים חיובי - ועדיין להשקיע הון תועפות בפיתוח מודלי בינה מלאכותית כדי להתעלות אפילו על מודלי הקצה כמו אלה של אנתרופיק ו-OpenAI שעדיין סובלים מהפסדים והתחייבויות כבדות. ועם זאת, שני הרבעונים האחרונים מביאים רבים להעלות סימני שאלה לגבי האופק הרווחי של עידן ה-AI. אם חברה כמו גוגל, עד לאחרונה מכונת מזומנים משומנת, מתקשה לשכנע את המשקיעים בעוצמתה הפיננסית שלה בזמן שהיא נמצאת במרוץ חימוש לבינה המלאכותית - כיצד ישכנעו אנתרופיק ו-OpenAI את המשקיעים שלהם לצאת למהלך אמיץ כמו הנפקה?

האם גוגל תגיע לקצב הכנסות שנתי של מעל לחצי טריליון דולר?

ובהתחשב בכך שמניית גוגל כבר נשרכת אחרי השוק כולו עם שיעור צמיחה נמוך במיוחד של 3% מאז תחילת השנה - נמוך אפילו בסטנדרטים של ה-S&P 500 שעלה ב- 13% - מדובר בעידן דובי שגוגל צועדת אליו בעיניים פקוחות.

על פניו, הצמיחה של גוגל היא פנומנלית. בשנה שעברה היא חצתה לראשונה את רף 100 מיליארד הדולר הכנסות ברבעון, וההכנסות ממשיכות לזנק דרמטית וביתר שאת, כאשר הצמיחה השנתית אפילו טיפסה במעט מ-24% ל-25% בתוך רבעון והגיעו ל-127.6 מיליארד דולר. בחברה בטוחים כי החברה תוכל להגיע לקצב הכנסות שנתי של מעל לחצי טריליון דולר.

הצמיחה בהכנסות מפרסום ממשיכה לעלות, אם כי בקצב מעט נמוך יותר מאשר ברבעון השני, אך ההכנסות מתחום הענן שבתוכו נכללות ההכנסות מבינה מלאכותית וסייבר (וויז) - הכפילו את עצמם בתוך שנה ל-30.7 מיליארד דולר, כאשר הרווח התפעולי בתחום הושלש ל-11.1 מיליארד דולר.

אלא שהצמיחה של גוגל לא מתורגמת בהכרח לשכירה של יותר עובדים או להגדלה של קופת המזומנים - אלא לציוד הון (קפקס). במילים אחרות - בגוגל מסיטים את תזרים המזומנים להשקעות בהצטיידות במעבדים גרפיים, שכירה וחכירה של חוות שרתים ועל מתקני אנרגיה להפעלתם. השקעות הציוד ההוני חצו את רף 50 מיליארד הדולר לרבעון, וכשהתזרים התפעולי נמצא הרחק מאחור- תזרים המזומנים החופשי השלילי רק גדל במקום לקטון - והגיע לשיא של 9.1 מיליארד דולר. עם הגדלת טווח המקסימום להשקעות Capex עוד לפני פרסום התוצאות לרף עליון של 205 מיליארד דולר, ענת אשכנזי, סמנכ"לית הכספים הישראלית של גוגל פסימית לגבי שיפור כלשהו בתזרים החופשי.

הרווח הנקי הכללי צנח ומגלה תנודתיות

כל זאת, ובהתאם למגמה הרווחת בעמק הסיליקון בקרב חברות כמו אורקל ואמזון - במקביל לנטילת חוב הולכת וגוברת - החוב ארוך הטווח גדל ב- 169% בתוך שנה, ומשיעורים הנמוכים מ-50 מיליארד דולר בשנה שעברה לכ-100 מיליון דולר ברבעון הקודם ועד ל-125 מיליון דולר ברבעון השלישי. ובזמן שגוגל כמעט באופן תקדימי מגייסת אג"חים ומנפיקה עוד מניות, הרווחיות נשחקת: הרווח התפעולי והרווח למניה פספסו את תחזיות המשקיעים, והרווח הנקי הכללי צנח ומגלה תנודתיות.

אין ספק שגוגל צריכה להשקיע הון הולך וגדל בתשתיות AI, אך בשונה מחברות כמו מיקרוסופט או אנתרופיק, היא צריכה לעשות זאת תוך שימור חלקה בשוק הפרסום והחיפוש. התוצאות של גוגל מוכיחות כי השקעות בבינה מלאכותית עדיין אינן בהכרח רווחיות וכי לצד חברות כמו אנתרופיק, OpenAI, ואפילו Space X - כולן מבקשות לייצר מודל שפה מתקדם משלהן, הדרישות הכספיות רק הולכות וגדלות, בזמן שהרווחיות לא זזה באותה המידה. יתר על כן, התחרות בתחום מודלי הקצה רק הולכת וגדלה - Space X מנצלת את ההנפקה המוצלחת כדי להתחרות במודלים ובמנועי השפה של המתחרים והחברות הסיניות, לצד אנבידיה , מקדמות שימוש במודלים פתוחים, על חשבון אלה של אנרתופיק או גוגל. החשש מבועת AI שבו החוב רק גדל והרווחיות בסימן שאלה - הגיעה גם לגוגל, החברה שמנהלה סונדר פיצ'אי אמר בשנה שעברה כי "עדיף להשקיע יותר מדי ב-AI מאשר פחות מדי". היום תאלץ גוגל לעמוד במבחן אובדן השווי הגדול בתולדותיה ולהוכיח למשקיעים אופק קרוב לרווחיות - גם אם לא עכשיו.