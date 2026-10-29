ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה אהוד שניאורסון עוזב את פאראגון ומצטרף לחברה חדשה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
סייבר

אהוד שניאורסון עוזב את פאראגון ומצטרף לחברת החלום החדשה של בכירי מערכת הביטחון

לאחר השלמת מכירת פאראגון, אהוד שניאורסון חובר מחדש למייסד השותף עידן נוריק במיזם סייבר חדש שגייס התחייבויות השקעה גבוהות עוד טרם הקמתו

אסף גלעד 11:02
אהוד שניאורסון / צילום: רועי פלדה
אהוד שניאורסון / צילום: רועי פלדה

מפקד 8200 לשעבר, אהוד שניאורסון, הודיע כי יעזוב את חברת הסייבר ההתקפי הוותיקה פאראגון שהקים יחד עם ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, ועמד בראשה בשנים האחרונות עם מכירתה לרד לאטיס האמריקאית עד למיזוג הספאק בחודש שעבר. שניאורסון יחבור לשותפו להקמת פאראגון עידן נוריק, שעזב להקמת חברת סטארט-אפ חדשה שמלהיבה בשבועות האחרונים את ענף ההייטק הישראלי בשם "ריבון" - חברת סייבר שאותה הקים יחד עם סא"ל ד', משקיע הון סיכון שנמצא בחופשת שחרור מיחידה טכנולוגית.

אחרי תקופה קשה, בפייבר מזהים מגמות חיוביות ומעלים את התחזית השנתית; המניה עולה מהשפל
מיקרוסופט ניפצה את התחזיות; הכנסות הענן זינקו ב-50%

כפי שנחשף לראשונה בגלובס, נוריק, שניאורסון וסא"ל ד', עמלו בחודשים האחרונים לקראת פרישתם על רעיון להקמת חברה, אך המתינו להפסקת עבודתם של מייסדי פאראגון ברד לאטיס ולשחרורו של סא"ל ד' כדי להקים את החברה. בינתיים, גיבשו סביבם משקיעים שהביעו מוכנות להשקיע בחברה בשווי גבוה למדי - עוד בטרם הוקמה. ההערכות בתעשייה הם, כי נוריק, שמוביל את המיזם החדש, גייס הבטחות ממשקיעים להשקיע בחברה בשלושה סבבים מחברת ממשקיעים כגון קרן סקויה ועומרי כספי - משווי חברה של 100 מיליון דולר ועד ל-1.2 מיליארד דולר בהסכם עתידי שעשוי להבשיל אפילו זמן קצר לאחר הקמת החברה. ההנחה בתעשייה היא כי החברה תפתח מערכת סייבר בתחום הריבונות הדיגיטלית - תחום המאפשר לחברות ומדינות לשלוט בשרשרת הערך של כלי הסייבר והתוכנה שלהם.

שניאורסון היה שותף להקמת פאראגון משנת 2019, וכעת עם עזיבתו, הוא ימשיך לייעץ לה במקביל לשילובו כיזם ב"ריבון". בדצמבר 2024 נרכשה החברה בידי קרן ההשקעות AE המתמחה בהשקעות בתחום הביטחון והסייבר, שהיא בעלת REDLattice, חברת בת שעמה מוזגה פאראגון לבסוף. כעת מקדמת הקבוצה מיזוג עם Bold Eagle Acquisition Corp, שבמסגרתו היא צפויה להיסחר בנאסד״ק תחת הסימול REDL, בכפוף להשלמת העסקה ולקבלת האישורים הנדרשים. בפאראגון טוענים כי ישראל תמשיך להיות מרכז המחקר, הפיתוח והחדשנות של פאראגון, והידע והיכולות שנבנו בה ימשיכו לעמוד בבסיס פעילות החברה וצמיחתה.