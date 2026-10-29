מפקד 8200 לשעבר, אהוד שניאורסון, הודיע כי יעזוב את חברת הסייבר ההתקפי הוותיקה פאראגון שהקים יחד עם ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, ועמד בראשה בשנים האחרונות עם מכירתה לרד לאטיס האמריקאית עד למיזוג הספאק בחודש שעבר. שניאורסון יחבור לשותפו להקמת פאראגון עידן נוריק, שעזב להקמת חברת סטארט-אפ חדשה שמלהיבה בשבועות האחרונים את ענף ההייטק הישראלי בשם "ריבון" - חברת סייבר שאותה הקים יחד עם סא"ל ד', משקיע הון סיכון שנמצא בחופשת שחרור מיחידה טכנולוגית.

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כפי שנחשף לראשונה בגלובס, נוריק, שניאורסון וסא"ל ד', עמלו בחודשים האחרונים לקראת פרישתם על רעיון להקמת חברה, אך המתינו להפסקת עבודתם של מייסדי פאראגון ברד לאטיס ולשחרורו של סא"ל ד' כדי להקים את החברה. בינתיים, גיבשו סביבם משקיעים שהביעו מוכנות להשקיע בחברה בשווי גבוה למדי - עוד בטרם הוקמה. ההערכות בתעשייה הם, כי נוריק, שמוביל את המיזם החדש, גייס הבטחות ממשקיעים להשקיע בחברה בשלושה סבבים מחברת ממשקיעים כגון קרן סקויה ועומרי כספי - משווי חברה של 100 מיליון דולר ועד ל-1.2 מיליארד דולר בהסכם עתידי שעשוי להבשיל אפילו זמן קצר לאחר הקמת החברה. ההנחה בתעשייה היא כי החברה תפתח מערכת סייבר בתחום הריבונות הדיגיטלית - תחום המאפשר לחברות ומדינות לשלוט בשרשרת הערך של כלי הסייבר והתוכנה שלהם.

שניאורסון היה שותף להקמת פאראגון משנת 2019, וכעת עם עזיבתו, הוא ימשיך לייעץ לה במקביל לשילובו כיזם ב"ריבון". בדצמבר 2024 נרכשה החברה בידי קרן ההשקעות AE המתמחה בהשקעות בתחום הביטחון והסייבר, שהיא בעלת REDLattice, חברת בת שעמה מוזגה פאראגון לבסוף. כעת מקדמת הקבוצה מיזוג עם Bold Eagle Acquisition Corp, שבמסגרתו היא צפויה להיסחר בנאסד״ק תחת הסימול REDL, בכפוף להשלמת העסקה ולקבלת האישורים הנדרשים. בפאראגון טוענים כי ישראל תמשיך להיות מרכז המחקר, הפיתוח והחדשנות של פאראגון, והידע והיכולות שנבנו בה ימשיכו לעמוד בבסיס פעילות החברה וצמיחתה.