הדולר קפץ, הבורסה צנחה: למה תוצאות הבחירות הבהילו את המשקיעים

"התנהלות על בסיס משאלות לב" - כך מגדירים בכירים בשוק ההון את מה שהתחולל בחודש האחרון בבורסה המקומית. התוצאה הבלתי נמנעת של התפכחות וירידה חדה בשוק הגיעה היום (ד') , במקביל לפרסום תוצאות הבחירות.

הבלבול בקרב המשקיעים השתקף היטב במסכי הבורסה בת"א. המדדים נצבעו באדום בוהק, ורשמו את אחד מימי המסחר הגרועים ביותר שלהם מזה כמה חודשים (חלקם מזה שנים), ומחקו את כל העליות מתחילת החודש. במקביל, "מדד הפחד" המקומי זינק ב־30%, לצד ירידות חדות שנרשמו באג"ח הממשלתיות הארוכות.

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השינוי היה קיצוני במיוחד לנוכח האופטימיות המוקדמת של המשקיעים: ביום שני הבורסה זינקה בקרוב ל־2%, לפני פתיחת הקלפיות, כאשר התחושה הייתה שגוש השינוי עומד להשיג ניצחון. "אנשים פעלו מתוך תקווה לשינוי" מסביר מנהל השקעות בשוק. "וזאת למרות שהיה ברור מהסקרים שהתרחיש העיקרי הוא חוסר הכרעה. השוק קצת עצם עיניים".

האופטימיות נמשכה ביום שלישי, יום הבחירות עצמו, שם הספיקו רק האינדיקציות הראשוניות על עליית אחוזי ההצבעה לרמות היסטוריות כדי להצית התחזקות דרמטית ומהירה בשיעור של 2% של השקל מול הדולר. המשקיעים ניחשו שאחוז הצבעה גבוה טוב לגוש השינוי ומיהרו להמר על הסוס שעתיד לכאורה לנצח.

הזינוק של השקל התהפך

אלא שככל שהלכו והתבררו תוצאות הבחירות, אותו זינוק של השקל התהפך לצניחה מהירה וכואבת של המטבע המקומי מול הדולר. "זה די משוגע מה שקרה ביום שלישי בדולר", אומר גורם בשוק ואחר מוסיף "הנתונים מראים שהמשקיעים בחרו בשינוי, וזה בא לידי ביטוי גם בשער השקל־דולר, אבל זה פחות מתממש כרגע על בסיס התוצאות. למעשה, זו הייתה התנהלות מתוך ערימה של ספקולציות".

יחד עם תוצאות המדגמים ותוצאות האמת שהחלו לזרום, חלחלה ההבנה שהתרחיש הגרוע ביותר מתממש מול עיני המשקיעים: חוסר הכרעה בין הגושים, סכנה מוחשית של שיתוק פוליטי, שכבר קרה בישראל בתחילת העשור, ואולי אף היגררות לעוד שרשרת של סבבי בחירות חוזרים.

תסריט שכזה מעורר בקרב המשקיעים חששות הנוגעים לחוסר יכולת להעביר תקציב מדינה, קיפאון בתוכניות פיתוח תשתיות שהיו אמורות להגיע לאחר המלחמה וחששות מפני המשך קיפאון בשוק הדיור וכן יציאתם של משקיעים זרים שנשארו בשוק "מתוך תקווה שממשלה אחרת תצליח לרכך את הסנקציות הבינלאומיות, שאפילו ראש הממשלה הודה שנמצאות מעבר לפינה", כך לפי אייל שינה, סמנכ"ל השקעות בפסטרנק שהם.

מדד הנדל"ן: ספג חבטה כואבת

כל הנתונים האלה התנקזו לירידות חדות בבורסה (יום ד') כאשר הסקטורים שספגו את החבטות הכואבות ביותר הם בדיוק אלו שהובילו את גל העליות והאופטימיות בתקופה שקדמה לבחירות. מניות הנדל"ן, שנסחרו בעליות נאות לאורך החודש האחרון, מחקו בבת אחת את כל התשואה מתחילת החודש ועברו לצבע האדום. תופעה דומה התרחשה במדד ת"א 90, המאופיין בחשיפה מובהקת לשוק המקומי וריכוז גבוה של חברות בנייה ויזמות.

החלטת הריבית האחרונה של בנק ישראל הבהירה כי מרחב התמרון להורדות ריבית בשנה הקרובה הוא מינימלי ביותר, כאשר הבנק הדגיש שתחזיותיו כלל לא שיקללו את הבחירות.

כעת, כשחוסר הוודאות הפוליטית מחלישה את המטבע המקומי ומאיימת להצית לחצים אינפלציוניים מחודשים, הסיכוי להקלה מוניטרית מתרחק עוד יותר. עבור חברות נדל"ן ממונפות, המשמעות של ריבית שתישאר ברמתה הנוכחית לאורך זמן היא עלויות מימון כבדות, משכנתאות יקרות שמרחיקות קונים, והעמקה של הקיפאון במכירת דירות חדשות.

גם המדדים של ענפים מרכזיים אחרים בבורסה המקומית ירדו בחדות. כך מניות הביטוח, שאמנם לא רשמו עליות בולטות מתחילת החודש אך נהנו ממגמה חיובית בתקופה שקדמה לו. לצידן, מניות הבנקים, מדדי התשתיות ומניות הנדל"ן המניב והמסחרי רשמו ירידות שערים תלולות.

כל אלה נחשבים כבעלי חשיפה גבוהה לשוק המקומי ומושפעים ממנו. "אלה הסקטורים הכי רגישים. סנטימנט המשקיעים כאן מאוד קריטי. כמו שמשקיעים לא מחכים לעליית מחירי הדירות כדי להוריד את מניות הנדל"ן ולהיפך" אומר אייל שינה מפסטרנק שהם.

אותו דבר קורה במניות הביטוח, שם החשש מסנקציות בינלאומיות, בוודאי לאור דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על כך שזו אפשרות ריאלית, גורמות לפאניקה אצל המשקיעים.

מניות שעלו נגד הזרם

מנגד, היו גם מספר מניות, לא גדול, ששחו נגד הזרם ובלטו בעליות. בעיקר מניות במדד ת"א 35. לכולן יש מכנה משותף אחד: מניות דואליות שנסחרות בארץ ובעולם, בעלות פעילות גלובלית המושפעות פחות מהמצב בישראל. המשקיעים התייחסו למניות הללו כאל "חוף מבטחים" מסוים, ובנוסף חלקן הגדול חזרו למסחר אחרי יום שבתון עם פערי ארביטראז' חיוביים, אחרי יומיים של עליות בארה"ב בהובלת מניות שבבים וטכנולוגיה.

בהן היו ענקית הסייבר פאלו אלטו, מניות השבבים טאואר נובה וקמטק, וכן חברת התרופות טבע והחברה הביטחונית אלביט מערכות. אגב, בהקשר שלהן, דווקא הזינוק המחודש של הדולר מול השקל הוא בכלל חיובי, הן בצורה ישירה כי המניות שוות יותר בדולרים והן בצורה עקיפה שההכנסות שלהן בדולרים בעולם יהיו שוות יותר בשקלים כשהן ירצו להמיר אותן.

"לפני הבחירות המדדים עלו בלי קשר לנתונים אמיתיים. המשקיעים כעת מבינים שטעו ויש יציאה של כספים, וזה מסביר חלק גדול מהירידות", אומר שינה מפסטרנק שהם. "האופטימיות ירדה אבל זה עדיין לא תמחור של קטסטרופה. צריך לזכור שהמדדים עלו קודם וכעת יש יציאה של אוויר חם ואופטימיות שיצאה. המחירים בבורסה הם עדיין לא הזדמנות".

המשפט החוזר ביום רביעי בקרב כל מנהלי ההשקעות הוא אותו חשש שהעלו לפני הבחירות, המשך חוסר הוודאות. "השוק מסוגל להתמודד עם בשורות רעות, אך הוא שונא ומפחד מאי־ודאות יותר מכל דבר אחר" הם מסבירים שוב ושוב.

"הבעיה כרגע היא שגם האופטימיים ביותר מתקשים לזהות תרחיש ריאלי שבו תקום ממשלה יציבה שתוכל לתפקד" אומר אלדד תמיר, מנכ"ל ובעלים של בית ההשקעות תמיר פישמן. הביטוי "ממשלה יציבה" חזר היום בקרב כל מי ששוחחנו איתו.

"השוק לא ימני ולא שמאלני, אלא רוצה יציבות", אומר מנהל אחר, "וכל מה שהוא קיבל זה שתוך שנה, אולי שנה וחצי, יש עוד בחירות".

"טראמפ יכול להוביל לשינוי"

מנהלי ההשקעות אמנם פסימיים כעת, אך מציינים כי יש מתווה אחד שעשוי לשנות את המצב מקצה לקצה ולהחזיר את הירוק למסכי הבורסה בת"א. "אם נראה שהמצב מתהפך, להקמת ממשלת אחדות, אז תהיה תמונת ראי של עליות" בטוח שינה.

איך ממשלה כזו תוכל לקום? מנהלי ההשקעות נושאים את עיניהם לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ואומרים כי "אם טראמפ יכריח אותם לשבת ביחד זה יהיה מעולה לבורסה, כי פתאום תהיה ממשלת אחדות מאוד רחבה. זה נשמע דמיוני אבל למעשה זה מה שהציבור מראה לפוליטיקאים".

דבר אחד בטוח, האפשרות של חוסר הכרעה פוליטי יעשה רע מאוד לשווקים. "המצב הנוכחי של חוסר ודאות רע מאוד לשוק. אם יתברר בשבוע הקרוב שאנחנו בדרך לבחירות חוזרות ולכן חוסר ודאות נוספת של חצי שנה זה יהיה רע מאוד לשווקים", אומר מנהל השקעות נוסף.

שינה מזהיר כי אם הפלונטר הפוליטי לא ייפתר "ונראה שאין סיכוי לאחדות, הירידות לא יסתיימו רק בירידות החדות שראינו ביום רביעי. הדכדוך והדיכאון יימשכו בשוק עוד קצת, כי יהיה קשה לשכנע משקיעים שהכלכלה מעניינת.

"חוסר ודאות לצד לחצים וסנקציות בזירה הבינלאומית, בטח בנושא האיראני, הופכים את השוק לפחות אטרקטיבי למשקיעים, ולא נראה כסף שנכנס פנימה. לפחות בימים הקרובים הפוליטיקה תהיה מאוד רלוונטית לשוק המקומי כאן. השוק מגיב לא לנתונים כלכליים אלא לחדשות".