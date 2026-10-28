הטלטלה בבורסה אחרי תוצאות הבחירות אמורה דווקא לייצר הזדמנויות, ולנוכח נתוני המאקרו של ישראל אפשר להירגע בטווח הזמן הבינוני-ארוך. בבוקר רביעי כאשר תוצאות הבחירות ממשיכות להתברר, וספירת הקולות בקלפיות בוועדת הבחירות המרכזית נמשכת, הבורסה פתחה בנפילות חדות. מדד ת"א-35 נופל בעד 3% לאחר שעתיים של מסחר, ומדד הבנייה קורס ב-8%. הדולר מזנק ב-0.7% ל-3.1 שקלים. האנליסטים ממליצים שלא להיגרר לבהלה בבורסה ומעדיפים לבחון את נתוני המקרו לטווחי זמן מעט יותר ארוכים.

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גיל דותן, סמנכ"ל לקוחות פרימיום בבית ההשקעות, מצביע על צפי צמיחה של 7% ב-2027, ריבית ואינפלציה נמוכות וגירעון נמוך כגורמים שימשיכו לתמוך בשוק: "לא יודע אם זה הזמן הכי טוב לקנות, אבל בוודאי לא הזמן הכי טוב למכור". בבית ההשקעות אי.בי.אי מעריכים כי השפעת תוצאות הבחירות על שוק ההון המקומי תהיה זמנית. "לפי המחקרים, כמה חודשים אחרי הבחירות ההשפעה על השוק מתפוגגת", אומר גיל דותן, סמנכ"ל לקוחות פרימיום באי.בי.אי בית השקעות. "צריך להמשיך להתמקד בנתונים הכלכליים". לדברי דותן, "צפי הצמיחה ל-2027 לפי בנק ישראל עומד על 7%. אין הרבה מדינות שצומחות בקצב כזה עם ריבית ואינפלציה נמוכות, וזה אמור להמשיך לתמוך בשוק. תוצאות הבחירות הן עוד שיקול במכלול השיקולים, אבל לא השיקול המרכזי".

"המשקיעים למודי ניסיון"

דותן מציין כי הבוקר לא נרשמה פנייה חריגה מצד לקוחות. "אין הרבה שיחות מלקוחות הבוקר. המשקיעים כל כך רגילים לתהפוכות - תקיפה באיראן, קורונה וכן הלאה - שהם למודי ניסיון ומסתכלים על ההיבט הכלכלי, ופחות על גורמים אקסוגניים שמשפיעים על השוק, אבל לא לאורך זמן". לדבריו, תיק השקעות מנוהל אינו חשוף רק לשוק המקומי. "לא הכל מושקע במדדים או במניות שמושפעים מהשוק המקומי. עושים מראש פיזור - חלק מההשקעות בחו"ל, בדולרים, וחלק בחברות ישראליות שמושפעות ממה שקורה מעבר לים, ולא דווקא מהכנסות ורווחיות שנובעות מהשוק המקומי. גם זה פיזור, שכשלעצמו מקטין את רמת הסיכון והתנודתיות".

"ישראל נהנית מהבלגן הביטחוני בעולם"

דותן מזכיר כי "בין אם תהיה הממשלה הנוכחית או אחרת, בארבע השנים האחרונות הבורסה בתל אביב הייתה אחת הטובות בעולם, והשקל היה אחד המטבעות החזקים בעולם. גם אג"ח ממשלת ישראל, וכנגזרת גם האג"ח הקונצרניות, מפגינות עוצמה לאחרונה. הסיבה היא הנתונים הכלכליים החיוביים". לדבריו, "ישראל נהנית מכל הבלגן הביטחוני בעולם. היא המדינה השביעית בעולם בייצוא ביטחוני, אחרי מדינות גדולות ממנה משמעותית. כל שני וחמישי מתבשרים על אקזיט חדש במאות מיליוני או במיליארדי דולרים. כל זה ממשיך להכניס כסף לקופת המדינה ולשמור על יחס חוב-תוצר נמוך, ותומך בכלכלה המקומית".

בשוק האג"ח, לדברי דותן, "להשפעת הבחירות יש משקל, אבל סביר להניח שהריבית בישראל תמשיך להיות נמוכה, ויש אף צפי להורדת ריבית נוספת. הגירעון נמוך, ולגורמים האלה יהיה משקל גדול יותר על אג"ח ממשלת ישראל. גם התשואות בארה"ב ירדו, וזה אמור לתמוך בתשואות כאן". לסיכום ממליץ דותן ללקוחות בעלי אופק השקעה ארוך לראות בירידות הזדמנות: "לא יודע אם זה הזמן הכי טוב לקנות, אבל בוודאי לא הזמן הכי טוב למכור. צריך ליצור איזון בין ישראל לחו"ל, במניות, באג"ח ובשקל".

האנליסט ליאור וידר, בעל שירות המידע "מכפיל רווח", אומר לגלובס כי "השווקים שונאים חוסר ודאות הרבה יותר מאשר חדשות רעות. התמונה המסתמנת, של שוויון ודד-לוק פוליטי ללא הכרעה ברורה, מייצרת ערפל כבד, והתגובה הטבעית של נכסי הסיכון היא לרדת, כשהמשקיעים מתמחרים חשש מקיפאון ומעיכוב בהחלטות כלכליות מהותיות". עם זאת, לדבריו, "מדובר בתמונה חלקית בלבד, וצריך להמתין לתוצאות הסופיות. ניסיון העבר מראה שאירועים פוליטיים דרמטיים נוטים להיות מתומחרים ברגע שהמציאות מתבהרת". למשקיעים הפרטיים הוא ממליץ "לנתק את הרגש, לא לבצע שינויים פזיזים בתיק מתוך פאניקה ולהימנע מניסיונות לתזמן את השוק על בסיס כותרות פוליטיות".

בכיר נוסף בשוק ההון, רמי דרור מנכ"ל ווליו בריבוע, אומר לגלובס כי "הייתה ציפייה בשוק, לפחות לפי יום המסחר ביום שני השבוע, שהולך להיות פה שינוי. ראינו את זה בהתנהגות של שער הדולר ובעליות במדדי הביטוח והבנקים. התעוררנו לבוקר של תקיעות פוליטית, שמורידה את התרחיש של שינוי מובהק ומשאירה על השולחן ממשלת אחדות או בחירות חוזרות. השוק נותן משקל נמוך מאוד לממשלת אחדות, כך שהתרחיש הסביר ביותר הוא כנראה בחירות חוזרות". לדבריו, "השוק לא אוהב אי-ודאות, וכנראה גם לא את התוצאה. מה שאנחנו רואים הוא אכזבה, לא פאניקה - תיקון לעליות שהיו לפני הבחירות, ולא מעבר לזה".

דרור מדגיש כי מדובר בהשפעות לטווח קצר, וכי "מה שיקבע את פני השוק הן מגמות כלכליות, התפתחויות בעולם, ה-AI והמלחמה עם איראן". לדבריו, "בארבע השנים האחרונות, תחת הממשלה הנוכחית, השקל התחזק ומדד המניות עלה ביותר מ-100%. תוצאות של ממשלה, גם כשאנחנו ביקורתיים כלפיה, לא בהכרח משפיעות באופן מלא על השוק". הוא מעריך כי בחירות האמצע בארה"ב ב-3 בנובמבר משמעותיות יותר לשווקים, וכי לאחריהן צפויה ככל הנראה תקיפה באיראן. מסיבה זו, הדולר עשוי לשמש עוגן בתקופה הקרובה. "מי שמסתכל על הטווח הקצר יכול להצטייד בדולר או להקטין מעט את החשיפה למניות, אבל אני אף פעם לא ממליץ על זה". הוא גם לא רואה בירידות הזדמנות: "זה תיקון של 2%-3%, לא נוצרו פה הזדמנויות". גם במניות הנדל"ן, שעלו בשבועות האחרונים ויורדות כעת בחדות, הוא לא רואה הזדמנות, "בגלל המגמה ארוכת הטווח של עודף במלאי הדירות, שימשיך להפעיל לחץ לירידת מחירי הדיור".