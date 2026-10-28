מה עומד מאחורי המניות היחידות שעולות בת"א 35

בזמן שהבורסה המקומית מגיבה בירידות חדות לתוצאות המסתמנות בבחירות לכנסת, יש גם כמה מניות שנחלצו מהמגמה השלילית ונסחרות בעליות. בין הבולטות ביניהן, המניות הדואליות, אלו שנסחרות במקביל בוול סטריט, אשר חלקן הגדול חזרו למסחר אחרי יום שבתון עם פערי ארביטראז' חיוביים, אחרי יומיים של עליות בארה"ב בהובלת מניות שבבים וטכנולוגיה. יחד עם זאת, מדד המניות הדואליות נסחר בשעה זו בירידה קלה.

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החברה הגדולה ביותר בבורסה, חברת הסייבר האמריקאית, פאלו אלטו , נסחרת בעלייה אחרי שחזרה עם פער ארביטראז' חיובי של כ-3%. עוד כמה מניות דואליות שנכללות במדד המוביל של הבורסה, ת"א 35, נסחרות בעליות ומקזזות את הירידות בו - בהן חברות תעשיית השבבים שנהנו מרוח גבית מוול סטריט: יצרנית השבבים טאואר , ויצרניות ציוד הבדיקה נובה וקמטק . גם חברת האנרגיה הגיאותרמית אורמת נסחרת בעלייה של כ-3%, שמוסברת בפער ארביטראז' חיובי.

מחוץ למדד ת"א 35, אחת המניות הבולטות היום בבורסה עם עלייה של מעל 6% בשעות הבוקר היא חברת הביומד פלורי . החברה פרסמה בימים האחרונים שני דיווחים חשובים עבורה - בשבוע שעבר יו"ר החברה אלחנדרו ויינשטיין הודיע על רכישת ההלוואה של החברה מבנק ההשקעות האירופי, ושלשום החברה דיווחה על הסכם שותפות אסטרטגי בארה"ב, במטרה להרחיב את פלטפורמת הייצור והמסחור שלה שם. עוד דואלית קטנה יחסית היא ארבה רובוטיקס שמספקת טכנולוגיה לתעשיית הרכב, ומנייתה נסחרת היום בעלייה קלה.

מניה שאינה דואלית שנסחרת גם כן במגמה חיובית היא חברת האנרגיה המתחדשת סאנפלאואר , שבשליטת קיסטון .