חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:10

1. שוק המניות

הבורסה בתל אביב תחזור להיסחר היום לאחר שאתמול הייתה סגורה בשל יום הבחירות, וכשברקע ממשיכות לזרום תוצאות האמת מספירת הקלפיות. המדגמים המעודכנים של חברות החדשות ותוצאות האמת המתעדכנות מציגים יתרון משמעותי לגוש מפלגות הקואליציה (55 מנדטים לפי ספירת כ-50% מהקולות), כך שהכרעה בבחירות מתרחקת וגדלה האפשרות שישראל תיכנס למבוי סתום פוליטי.

בעקבות ההתפתחויות, תפנית חדה מתרחשת הבוקר בשוק המט"ח: לאחר שאתמול, בשיא כוחו, השקל קפץ מול הדולר בכ-2% ושערו שבר לזמן קצר מתחת לרף ה-3.02 שקלים - הבוקר השקל נחלש מול המטבע האמריקאי בכ-1.5%, כך ששער הדולר-שקל הרציף נע סביב 3.1 שקלים. כך, למעשה, השקל מחק את כל העליות שרשם אתמול מול הדולר, ואף נחלש מעבר לשער הפתיחה שלו אתמול.

קרנות סל בחו"ל שעוקבות אחר מניות בישראל מספקות אינדיקציה ראשונית לתגובת הבורסה המקומית. הגדולה שבקרנות הסל הללו היא EIS של בלקרוק, המנהלת נכסים בהיקף של כ־884 מיליון דולר, וירדה בכ־1.7% במסחר המאוחר.

הקרן עוקבת אחר מדד MSCI Israel Capped Investable Market ומחזיקה, בין היתר, במניות טבע , בנק לאומי , בנק הפועלים , אלביט מערכות וטאואר . ענף הפיננסים אחראי לכ־36% מהתיק שלה, ולכן היא מספקת חשיפה משמעותית לבנקים הישראליים. במהלך המסחר הרגיל, הקרן עלתה בכ־1.8% וסיימה את היום בשער של 124.34 דולר. ראוי לציין כי המסחר המאוחר מתאפיין בנזילות נמוכה יותר, ולכן המבחן האמיתי יגיע כאשר הבורסה המקומית תיפתח.

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי כולל קל של כ-0.2%. טאואר תטפס בכ-2%, אנלייט תעלה בכ-3% ופאלו אלטו תתקדם בכ-1%. מנגד, מניית נייס צפויה לרדת בכ-2.6%.

נזכיר בהזדמנות זו כמה נתונים שהציגו ביחידת המחקר של הבורסה לגבי המגמות שמלוות את השוק המקומי בתקופות בחירות. מניתוח של עשר מערכות הבחירות שנערכו בישראל בין השנים 2003-2022, עלה הדפוס הבא: תגובה חיובית בממוצע ביום המסחר הראשון שלאחר הבחירות, ירידות בתום השבוע הראשון ואז התאוששות בהמשך החודש.

"ממצאי הבדיקה מלמדים כי ביום המסחר הראשון שלאחר הבחירות מדד ת"א-35 עולה בממוצע ב-0.58%, ומדד ת"א-125 ב-0.52%", כתבו ביחידת המחקר. "אלא שהאופטימיות הראשונית מתחלפת בירידות, ובתום השבוע הראשון נרשמת תשואה מצטברת שלילית של 0.89% במדד ת"א-35 ושל 0.67% במדד ת"א-125. עם זאת, בחלוף חודש, התמונה מתהפכת פעם נוספת: מדד ת"א-35 מציג בממוצע תשואה מצטברת חיובית של 1.72%, ומדד ת"א-125 עולה ב-1.67%. ממצאים אלה ממחישים כי הירידות בשבוע הראשון אינן מעידות בהכרח על מגמה שלילית מתמשכת בשבועות שלאחר הבחירות".

ביחידת המחקר הוסיפו כי "אחד הממצאים המשמעותיים בבדיקה הוא העלייה החדה בתנודתיות במדדי הדגל. בשלושת השבועות הראשונים שלאחר הבחירות, התנודתיות גבוהה בכ-31%-45% בהשוואה לשבוע טיפוסי, ורק בהמשך החודש מתחילה להתמתן.

הסבר אפשרי לכך הוא שסגירת הקלפיות אינה מסיימת את אי-הוודאות, אלא משנה את אופייה. לאחר פרסום התוצאות, תשומת הלב של המשקיעים עוברת לשאלת היתכנות הקמת ממשלה ויכולתה לקדם תקציב שנתי. אף שהקמת ממשלה עשויה להימשך מספר חודשים, כבר בתוך חודש ממועד הבחירות, השוק עשוי לגבש הערכה ברורה יותר לגבי סיכויי הקמתה והמדיניות הכלכלית הצפויה".

ביום שני האחרון, הבורסה ננעלה בעליות חדות. מדד ת"א 35 זינק בכ-2%, מדד ת"א 90 עלה ב-1.1%, ומדד ת"א 125 הוסיף לערכו 1.6%. את העליות הוביל סקטור הטכנולוגיה שרשם זינוק מרשים של 3.6%. אחריו בלטו מדד ת"א-בנייה שטיפס ב-2.4%, ת"א נדלן שעלה ב-2.2%, ומדד ת"א-נפט וגז שהתחזק בכ-2%. מנגד, מספר מצומצם של סקטורים ננעלו בטריטוריה האדומה עם ירידות קלות: מדד ת"א ביטחוניות ומדד ת"א-צמיחה ירדו ב-0.2%, ומדד ת"א-ביומד ננעל בירידה קלה סביב רמות הבסיס.

הבורסה בניו יורק המשיכה במומנטום החיובי שהחל אתמול, בעקבות הגשת התשקיף של אנת'רופיק, לקראת הנפקת הענק שצפויה לצאת לדרך בזמן הקרוב. מדד הנאסד"ק עלה בכ-1.2%, ה-S&P 500 התקדם בכ-0.6% והדאו ג'ונס רשם עלייה מזערית. הבוקר, החוזים העתידיים נסחרים במגמה מעורבת: החוזים על ה-S&P 500 נסחרים ביציבות, החוזים על הנאסד"ק עולים בכ-0.4% והחוזים על הדאו ג'ונס נחלשים בכ-0.2%.

כמו בתחילת השבוע, את העליות הובילו מניות השבבים וה-AI. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר הסקטור, קפצה בקרוב ל-4%, עם עליות בולטות של מניות AMD , אינטל , מארוול וברודקום . המגמה החיובית מגיעה גם לאחר שברודקום הודיעה כי בנק אוף אמריקה, בלקסטון, סיטי ומורגן סטנלי הקימו תאגיד ייעודי (SPV) שיממן שבבי בינה מלאכותית של ברודקום עבור אנתרופיק בהיקף של 63 מיליארד דולר.

היום בערב יתרחשו בארה"ב שני אירועים מרכזיים: בשעה 20:00 שעון ישראל, הפדרל ריזרב יפרסם את החלטת הריבית שלו, כאשר הוא צפוי להודיע על השארת הריבית ללא שינוי על רמה של 4%; ולאחר נעילת המסחר, ידווחו את תוצאותיהן הכספיות שתיים מתוך "שבע המופלאות" - מיקרוסופט ואלפאבית (גוגל) .

באשר למיקרוסופט, קונצנזוס האנליסטים צופה רווח למניה של 4.27 דולר והכנסות בגובה של 90.6 מיליארד דולר - שיפור לעומת רווח למניה של 4.13 והכנסות בגובה 77.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. לפי Buisness Insider, השוק צופה צמיחה של כ-45% בעסקי הענן של מיקרוסופט, Azure.

באשר לאלפאבית, קונצנסזוס האנליסטים צופה רווח למניה של 3.01 דולר והכנסות בגובה של 127.7 מיליארד דולר - שיפור לעומת רווח למניה של 2.85 דולר והכנסות בגובה של 119.8 מיליארד דולר. לפי Buisness Insider, השוק צופה צמיחה של כ-100% בהכנסות של עסקי הענן Google Cloud.

המשקיעים צפויים להתמקד במיוחד בתחזיות של ענקיות הטכנולוגיה לגבי הוצאות ההון (capex) הצפויות שלהן בהמשך הדרך, כשברקע החששות מפני החובות העצומים שלוקחות על עצמן חברות הטכנולוגיה לטובת בניית תשתיות ה-AI.

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר בעליות שערים, בעקבות דוחות חזקים במיוחד שפרסמה במהלך הלילה יצרנית השבבים הדרום־קוריאנית SK Hynix. בורסת סיאול מזנקת בשיעור חד של מעל 6%, בעיקר בזכות קפיצה של מעל 10% במניית SK Hynix וקפיצה של כ-9% במניית סמסונג - שתיהן תופסות יחדיו נתח של סביב 50% משווי השוק הכולל של הבורסה בדרום קוריאה.

SK Hynix דיווחה על שיא ברווחים ברבעון השלישי ועקפה בפער גדול את תחזיות האנליסטים; בנוסף, החברה הכריזה על הקצאת יותר מ-25 מיליארד דולר לדיבידנדים ולרכישה חוזרת של מניות. הכנסות החברה עמדו על 78.86 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-74.13 מיליארד דולר - צמיחה של כ-328% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; הרווח התפעולי עמד על 62.82 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-57.83 מיליארד דולר - צמיחה של כ-632% לעומת הרבעון המקביל.

במקביל לעלייה החדה בדרום קוריאה, בורסת טוקיו קופצת בכ-1.3%, בורסת הונג קונג מטפסת בכ-0.2% ובורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.7%.

2. שוקי האג"ח

בוב מישל, מנהל ההשקעות הראשי וראש תחום האג"ח הגלובלי בחטיבת ניהול הנכסים של ג'יי.פי מורגן, מעריך כי איגרות החוב של ממשלת ארה"ב עשויות להניב תשואה כוללת של 7%-8% ב־12 החודשים הקרובים. לדבריו, בעוד שתשואת האג"ח ל־10 שנים מתקרבת ל־5% והתשואות לפדיון בטווחים הקצרים נמוכות ממנה במעט, המשקיעים צפויים ליהנות משילוב כפול: רווחי הון מעליית מחירי האיגרות לצד הכנסה שוטפת מתשלומי הריבית, שילוב שיתמוך בהשגת היעד החזוי.

איגרות החוב של ממשלת צרפת רשמו התאוששות בתחילת השבוע ותשואת האיגרת ל־10 שנים שבה להיסחר מתחת לרף ה־5%, לאחר שבשבוע שעבר חצתה אותו לראשונה מאז 2002. במקביל, מרווח התשואות מול הבונדס הגרמניים הצטמצם לכ־156 נקודות בסיס, לאחר שהתרחב בשבוע שעבר לשיא של 172-175 נקודות על רקע החששות מהמשבר הפוליטי וממצבה הפיסקלי של המדינה. ההתאוששות נתמכה בהחלטת מודי'ס להותיר את דירוג האשראי של צרפת ללא שינוי. עם זאת, תחזית הדירוג נותרה שלילית.

בישראל, בבית ההשקעות מיטב מצביעים על דיסוננס חריף: רמת הסיכון בענף הנדל"ן מטפסת במערכת הבנקאית, אך מתפוגגת לחלוטין בשוק ההון. "הבנקים מדווחים על הקשחה ניכרת במרווחים, הן בהלוואות בסיכון גבוה והן בהלוואות סולידיות. שוק האג"ח, לעומת זאת, מגלה עיוורון מוחלט. איגרות החוב של חברות הבנייה והנדל"ן ממשיכות להיסחר במרווחים הקרובים לשפל היסטורי. מישהו כאן טועה".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

כאמור, בשיא כוחו במהלך יום הבחירות שהתקיים אתמול, השקל זינק סביב 2%, כך ששער הדולר-שקל צנח מרמה של 3.08 שקלים אל מתחת לרף ה-3.02 שקלים. בשוק הסבירו כי מדובר בקורלציה לשיעורי ההצבעה הגבוהים.

לאחר פרסום המדגמים הראשוניים, שהצביעו על יתרון קל בלבד לגוש מפלגות האופוזיציה, לא נרשם שינוי דרמטי אלא רק התחזקות קלה של הדולר.

אולם, במהלך הלילה ושעות הבוקר המוקדמות הגלגל התהפך. עם התקדמות ספירת הקולות וזרימת תוצאות האמת מוועדת הבחירות המרכזית, שמצביעה על יתרון משמעותי לגוש מפלגות הקואליציה (55 מנדטים לפי ספירת כ-50% מהקולות), הדולר קופץ בכ-1.5% במסחר הרציף, מוחק את כל מהלך הירידות של אתמול ונסחר כעת סביב 3.1 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו בעולם, רושם הבוקר התחזקות קלה של כ-0.1% לרמה של 102.4 נקודות.

מחירי הנפט רשמו אתמול ירידות ברקע מאמצים לסיום המלחמה בין ארה"ב לאיראן. זאת, לאחר שהמנהיג העליון האיראני מוג'תבא חמינאי פרסם ברשת החברתית X כי נפגש עם מזכיר מועצת הביטחון מושן רזאי כדי לדון בתנאים של איראן לסיום המלחמה מול ארה"ב. במקביל, דווח כי שר ההגנה הסעודי ונשיא איראן מסעוד פזשכיאן קיימו שיחות ישירות בטהרן כדי להפיג את המתחים בין שתי המדינות.

הבוקר, המחירים חוזרים לטפס במעל 1%, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 115.5 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 101.5 דולר לחבית.

4. מאקרו

היום בשעה 20:00 שעון ישראל יפרסם הפדרל ריזרב הפד יפרסם את החלטת הריבית שלו לחודש אוקטובר. בקרב אנליסטים ישנה הסכמה רחבה שהפד ישאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4%, וגם השווקים מתמחרים העלאת ריבית בהסתברות קלושה של פחות מ-10%. אנליסטים רבים ציינו את הסמיכות לבחירות האמצע, שיתקיימו בשבוע הבא, כסיבה מרכזית שבגינה הפד יעדיף לא לבצע העלאת ריבית בעיתוי זה.

המשמעות היא שהמשקיעים צפויים לרכז את תשומת לבם בדברי היו"ר קווין וורש במסיבת העיתונאים, ולנסות לפענח האם הפד אכן נמצא בדרך להעלאת ריבית נוספת בהמשך השנה - משימה קשה לנוכח העובדה שוורש מתנגד עקרונית למתן הכוונה עתידית. נכון לעכשיו, על זה מהמרים בשווקים, שמתמחרים העלאת ריבית בדצמבר בהסתברות של כ-80%. בנוסף, בסקר שערכו ברויטרס בו השתתפו 100 כלכלנים, כולם ציפו שבדצמבר הריבית אכן תעלה ברבע אחוז.

ברט ריאן, כלכלן ארה"ב בכיר בדויטשה בנק, כתב בהודעה ללקוחות כי וורש "צפוי לאותת שנתוני האינפלציה האחרונים מחזקים את הציפיות שהובאו בפגישת ספטמבר לגבי כך שהידוק מוניטרי נוסף יידרש בהמשך הדרך". "עם זאת, דילוג על העלאת ריבית באוקטובר מאפשרת לבכירים יותר זמן להעריך את המגמות של הנתונים", הוא ציין.

ראוי לציין: לא חסרים כלכלנים שחושבים שהריבית עשויה לעלות במפתיע ביום רביעי. בבנק אוף אמריקה העריכו לאחרונה כי הפד יעלה את הריבית בהחלטה הנוכחית, וכי יש לו צורך לעשות כך כדי להשיב את האמינות שלו בכל הנוגע למיתון האינפלציה, שנמצאת מעל ליעד ה-2% של הפד כחמש שנים וחצי. גם כלכלני לידר שוקי הון העריכו בסקירתם השבועית כי ההסתברות להעלאת ריבית "גבוהה משמעותית" מזו שמשתקפת בתמחור בשוק הנגזרים, ועומדת על כ-50%.

בנוסף להחלטת הפד, בהמשך השבוע צפויים לפרסם את החלטות הריבית שלהם גם הבנק המרכזי האירופי ובנק יפן, בימים חמישי ושישי, בהתאמה. על פי קונצנזוס השוק, גם שניהם צפויים להותיר את גובה הריבית ללא שינוי.

לכאורה, מדובר בהחלטה שאינה עולה בקנה אחד עם הנתונים המאקרו-כלכליים. לחצי האינפלציה התגברו בחודש האחרון בכל הכלכלות הללו, הן במדד המחירים לצרכן, הן במדד הליבה והן במדד המחירים ליצרן (למעט מדד היצרנים ביפן) - ובמרבית המקרים הנתונים אף עקפו את התחזיות המוקדמות.

לדברי אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב, ההססנות להדק את המדיניות המוניטרית משקפת התפכחות והכרה במציאות: "הכוחות שמתדלקים כעת את האינפלציה, השקעות העתק בתחום ה-AI והמלחמה, כמעט שאינם רגישים לריבית שקובעים הבנקים המרכזיים. מנגד, המגזרים שכן רגישים לריבית ממילא שרויים בחולשה, ואינם 'האשמים' בעליות המחירים". הבנקים המרכזיים "ישתדלו להעלות ריבית כמה שפחות, מכיוון שהעלאת ריבית תפגע בעיקר במי שכבר נחלש, ובקושי תשפיע על מה שבאמת מניע את האינפלציה", כתב זבז'ינסקי.

5. תחזית

בנק ההשקעות ג'יי. פי. מורגן פרסם לאחרונה את דוח תחזיות שוק ההון ארוכות הטווח לשנת 2027, המספק אומדני תשואה לאופק של עשר עד 15 שנה. לראשונה, הדוח כולל גם תחזית לביטקוין, ולפיה המטבע הדיגיטלי עשוי להניב תשואה עודפת על פני אפיקי ההשקעה המסורתיים, כפי שדווח ביאהו פייננס.

בתרחיש הבסיס, צופה ג'יי. פי. מורגן לביטקוין תשואה שנתית ממוצעת של 10% בעשור עד 15 השנים הבאות. עם זאת, בבנק מדגישים את טווח התוצאות הרחב: בתרחיש פסימי צפויה תשואה שנתית שלילית של 11.2%, בעוד שבתרחיש אופטימי עשויה התשואה להגיע לכדי 16.5%.

בהנחה שתרחיש הבסיס יתממש, השקעה של 100 דולר בביטקוין תצמח לכדי 259 דולר בתוך עשר שנים. לעומת זאת, סכום זהה שיושקע במניות אמריקאיות גדולות יגיע לכדי 206 דולר. בבנק הדגישו כי אין לראות בתחזית זו המלצת קנייה.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.