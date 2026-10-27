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שוק ההון והשקעות אינדיקציה ראשונה: כך מגיבים השווקים לתוצאות המדגמים
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בחירות 2026

אינדיקציה ראשונה: כך מגיבים השווקים לתוצאות המדגמים

קרנות סל הנסחרות בוול סטריט ועוקבות אחר מניות ישראליות מספקות אינדיקציות ראשונות לתגובת המשקיעים • לאחר ירידה ראשונית, קרן הסל של בלקרוק התאוששה ונסחרה כמעט ללא שינוי במסחר המאוחר • המבחן האמיתי יגיע כאשר הבורסה המקומית תיפתח בבוקר יום רביעי

תומר פדובה 27.10.2026
הבורסה בתל אביב / צילום: Shutterstock
הבורסה בתל אביב / צילום: Shutterstock

המדגמים הראשונים של בחירות 2026 מציגים תמונה פוליטית לא אחידה, ובוול סטריט נרשמת תגובה תנודתית. קרן הסל EIS של ענקית ההשקעות בלקרוק, העוקבת אחר מניות ישראליות, ירדה תחילה בכ־0.8% במסחר המאוחר, דקות ספורות לאחר פרסום המדגמים, אך בהמשך התאוששה ונסחרה כמעט ללא שינוי לעומת שער הנעילה.

הקרן עלתה במהלך יום הבחירות בכ־1.8%, וסיימה את המסחר הרגיל בשער של 124.41 דולר. עם פרסום המדגמים נסוגה עד ל־123.39 דולר בשעה 22:04, אולם שש דקות לאחר מכן כבר נסחרה ב־124.34 דולר, ירידה של כ־0.06% בלבד לעומת הנעילה. התנודות המהירות ממחישות את התנודתיות במסחר המאוחר, והמחירים עשויים להשתנות משמעותית ככל שיתקדם הלילה.

התנועה מגיעה על רקע הפערים בין המדגמים. לפי מדגמי כאן 11, חדשות 12 וחדשות 13, גוש נתניהו זוכה לכ־50 מנדטים, וגם מפלגות האופוזיציה אינן משיגות רוב עצמאי של 61 מנדטים. מנגד, מדגם ערוץ 14 מעניק לגוש הימין 60 מנדטים, מרחק מנדט אחד מהרוב הדרוש להקמת ממשלה. הפערים מותירים אי־ודאות באשר לזהות הממשלה הבאה, ומעלים את האפשרות למשא ומתן קואליציוני ממושך ואף לבחירות חוזרות.

במקביל, השקל רשם התחזקות משמעותית במהלך יום הבחירות. הדולר נחלש בכ־1.95% ונסחר סביב 3.024 שקלים בשעה 20:00, לעומת כ־3.08 שקלים ביום המסחר הקודם. עם זאת, עיקר ההתחזקות התרחש עוד לפני פרסום התוצאות הראשוניות, ולכן לא ניתן לייחס אותה למדגמים עצמם.

הקרנות העוקבות בוול סטריט

הבורסה בתל אביב הייתה סגורה היום לרגל הבחירות, אך קרנות סל הנסחרות בארה"ב מאפשרות למשקיעים להיחשף למניות ישראליות גם בזמן שהמסחר המקומי מושבת.

הגדולה שבהן היא EIS של בלקרוק, המנהלת נכסים בהיקף של כ־884 מיליון דולר. הקרן עוקבת אחר מדד MSCI Israel Capped Investable Market ומחזיקה בין היתר במניות טבע , בנק לאומי , בנק הפועלים , אלביט מערכות וטאואר . ענף הפיננסים אחראי לכ־36% מהתיק שלה, ולכן היא מספקת חשיפה משמעותית לבנקים הישראליים.

קרן נוספת היא ISRA של חברת VanEck, המנהלת כ־160 מיליון דולר. בניגוד לקרן של בלקרוק, היא מעניקה משקל משמעותי יותר לחברות טכנולוגיה ישראליות הנסחרות בארה"ב, ובראשן פאלו אלטו נטוורקס , לצד טבע והבנקים הגדולים. הקרן סיימה את המסחר הרגיל בעלייה של כ־1.2%, ובמסחר המאוחר נרשמה בה עלייה של כ־0.35% נכון לשעה 22:04, אם כי במחזור זעום של חמש יחידות בלבד.

התנודות בקרנות עשויות לספק רמז ראשון לכיוון המסחר בתל אביב, אך הן עדיין אינן מצביעות על מגמה חד־משמעית. המסחר המאוחר מתאפיין בנזילות נמוכה, ושינויים חדים במחירים עשויים להתרחש גם בעקבות מספר קטן של עסקאות. לכן, הנתונים צפויים להתעדכן במהלך הלילה, ולא ניתן לקבוע בשלב זה כיצד מתמחרים המשקיעים את האפשרות לאי־הכרעה פוליטית. המבחן המשמעותי יגיע מחר בבוקר (ד'), עם פתיחת הבורסה המקומית.