הסקטורים שנמצאים במוקד המפולת היום בת"א - והסיבות לכך

שוק המניות המקומי נפתח הבוקר (ד') בירידות חדות, כתגובה לחוסר ההכרעה המסתמנת במערכת הבחירות בין הגושים השונים, מה שמעלה את השאלה איזו ממשלה תקום כעת, אם בכלל, והאם ניקלע שוב לכמה סבבים של מערכות בחירות. אם יש משפט שחזרו עליו מנהלי ההשקעות לאורך כל מערכת הבחירות, הוא שחוסר־ודאות הוא התוצאה הגרועה ביותר לבורסה, וזה המשפט שחוזר על עצמו גם בשיחות עמם הבוקר.

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אלא שגם בבורסה עצמה ניתן לראות את השונות הגדולה בין ביצועי הסקטורים. מדד ת"א 35 יורד בקרוב ל-3%, ירידה חדה, אלא שהיא מתגמדת לעומת נפילה של יותר מ-4% במדד ת"א 90, עתיר מניות הנדל"ן. מתוך 10 המניות שעולות במדד ת"א 125, לא פחות משמונה מניות דואליות, שמושפעות יותר מהנעשה בחו"ל ופחות בישראל.

את הפער בביצועים אפשר לראות גם מהסקטורים השונים. כך, את הירידות החריפות ביותר מובילות מניות הנדל"ן בבורסה: מדדי הבנייה ות"א נדל"ן 35 נופלים במעל 7% ו-6%, בהתאמה. מדד הביטוח צולל ב-6%, מדד התשתיות מאבד מעל 3%, וכך גם מדד הבנקים.

כשמסתכלים על מניות ספציפיות, ניתן לראות כיצד ישראל קנדה , אפריקה מגורים , ואאורה צונחות, כמו גם דמרי , פרשקובסקי , אזורים , עמרם אברהם ועוד. הדבר נכון גם למניות הנדל"ן המניב והדאטה סנטרים כמו עזריאלי , מגה אור ומליסרון שמוחקות כעת 5% מערכן. בקרב מניות הביטוח, מגדל , כלל והראל מאבדות 6%, בעוד הפניקס ומנורה יורדות ב-4.5%.

הסיבה לחולשה הגדולה דווקא במניות הללו היא החשיפה הגבוהה שלהן לשוק המקומי. עיקר פעילות של הסקטורים האלה הוא בישראל. חוסר הוודאות בישראל מעלה את החששות בקרב המשקיעים מפני איומים שונים שיכולים להתרחש בתקופה הקרובה, ביניהם היעדר הקמת ממשלה ולכן חוסר יכולת להעביר תקציב למדינה, כאשר ענפי הנדל"ן והתשתיות, למשל, משוועים כבר תקופה ארוכה לצמיחה שלאחר המלחמה. זאת, לצד חששות מפני מימוש האיומים והאזהרות של ישראלים שיחליטו להגר מכאן אם תוצאות הבחירות לא יהיו לשביעות רצונם, מה שיוריד את הביקוש לנדל"ן, שגם כך נמצא היום בתקופה קשה של חוסר ביקושים והיצע גבוה.

חוסר הוודאות משתקף היטב גם בהחלטת הריבית האחרונה של בנק ישראל, מהשבוע שעבר. בנק ישראל צפה לא יותר מאשר הורדת ריבית אחת נוספת בשנה הקרובה. הבנק המרכזי הדגיש כי התחזית שלו לא כוללת את הבחירות. במילים אחרות, לאי ההכרעה בבחירות יכולה להיות השפעה גם על החלטות הריבית הבאות של בנק ישראל, לכיוון של אי הורדת ריבית, ולכן אי הוזלה של עלויות המימון הכבדות בחברות הנדל"ן, שהן ממונפות.

מה המשקיעים עושים בינתיים?

המניות הדואליות, שפועלות בעיקר בחו"ל, מושפעות הכי פחות מהמגמה השלילית בתל אביב ונחלשות בכ-0.4% בלבד. הדבר מצביע על כך שהמשקיעים מעדיפים כעת לנסות להקטין חוסר־ודאות ו"לברוח" לחוף מבטחים. כך, מטפסת כעת במסחר ענקית הסייבר פאלו אלטו , מניות השבבים טאואר ונובה , וכן חברות האנרגיה המתחדשת אנלייט ואורמת .

"משקיעים, מטבעם, שונאים אי־ודאות. התוצאות המסתמנות מציבות בפניהם את התרחיש הגרוע ביותר מבחינתם: שיתוק פוליטי שעלול להוביל לשיתוק כלכלי ולחוסר יכולת למשול", אומר אלדד תמיר, מנכ"ל ובעלים של בית ההשקעות תמיר פישמן. "הבעיה כרגע היא שגם האופטימיים ביותר מתקשים לזהות תרחיש ריאלי שבו תקום ממשלה יציבה שתוכל לתפקד".

יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף באלטשולר שחם פייננשל סרביסס, מוסיף בשיחה עם גלובס באשר לשוק המט"ח כי "קשה לראות כיוון כרגע. אי הוודאות עלתה, והיא מייצרת תנודתיות. היא תעלה בימים הקרובים עד שנקבל בהירות כלשהי באשר למצב. כל הכיוונים פתוחים לכאן או לכאן. למשקיע וספקולנט, חוסר־ודאות זה חלק מהחיים. רק שכעת התנודתיות עולה, ולכן גם הסיכונים עולים".