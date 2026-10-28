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שוק ההון והשקעות מניות הנדל"ן מובילות את הירידות בבורסה: זו הסיבה
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ענף הבנייה

מניות הנדל"ן מובילות את הירידות בבורסה: זו הסיבה

הסחרור הפוליטי המסתמן מכה בצורה הקשה ביותר במניות סקטור הנדל"ן ובפרט בתחום הנדל"ן למגורים • במוקד, החשש מפני קיפאון בריבית ודאגות מפני כך ש"חוסר הוודאות עשוי להמשיך לפגוע במכירת הדירות ולהגדיל את ההיצע בשוק"

איתן גרסטנפלד 12:22
אתר בנייה / צילום: Shutterstock
אתר בנייה / צילום: Shutterstock

המסכים בבורסה בתל אביב נצבעו באדום, לנוכח התוצאות המסתמנות של מערכת הבחירות. ברקע, החשש מהיעדר הכרעה וחוסר וודאות, שעשויים להמשיך להעיב על השווקים בתקופה הקרובה. מי שבולט מעל כולם בירידות הוא סקטור הנדל"ן שיורד בשיעור חד של כ-6.5%, לצד ירידות חדות אף יותר בסקטור הבנייה שרושם צניחה של כ-8%, במה שעשוי להיות היום הגרוע של המדד מאז אוקטובר 2023 (ביום שלאחר פרוץ המלחמה).

"הירידות הן רוחביות, ורואים את זה גם בהיחלשות של השקל, ובעלייה של תשואות האג"ח הממשלתיות. לפחות כרגע, נראה שאין הכרעה, והפחד של המשקיעים הוא ממצב שבו הולכים לעוד סבבי בחירות, מה שמעלה את רמת חוסר הוודאות. מה שבתורו ישפיע כנראה גם על רמת הריבית, שנמצאת כיום ברמה גבוהה, וצפויה להישאר ללא שינוי. באופן ספציפי, הנדל"ן מגיב הכי חזק, כי הוא הסקטור שחשוף ביותר לרמות הריבית במשק, ולמצב הכלכלי", אמר זיו עין אלי, אנליסט הנדל"ן של בית ההשקעות אי.בי.אי.

ברקע, בשבוע שעבר, בחר בנק ישראל להותיר את הריבית במשק על כנה ברמה של 3.25%. באופן מסורתי, רמות הריבית הגבוהות משפיעות לרעה על חברות הנדל"ן, בדגש על אלו הפועלות בתחום המגורים. זאת, מכיוון שבסביבת ריבית גבוהה, מתמודדים הקבלנים עם עלויות מימון גבוהות מחד, ומהעובדה שהמשכנתאות בצד של הרוכשים הקונים יקרות מאידך.

לצד רמות הריבית הגבוהות, עין אלי מציין כי חוסר הוודאות והסחרור הפוליטי המסתמן עשוי להשפיע גם על הסקטורים השונים בתחום. "אם אנחנו הולכים לכמה סבבי בחירות והמשק נכנס לקיפאון, אנחנו עשויים לראות פגיעה בהשקעות ויציאת כספים, שישפיעו על הנדל"ן המניב. בנוסף, ייתכן שתהיה פגיעה בצרכן שתפגע בסקטור המסחרי. גם תחום המגורים, שגם ככה סובל מתקופה לא טובה מבחינת מכירות, עשוי להיפגע. חוסר הוודאות עשוי להמשיך לפגוע במכירת הדירות ולהגדיל את היצע הדירות שעשוי לגדול עוד יותר. ככה שיש פה אפקטים שונים בתרחיש שבו אנחנו הולכים לכמה סבבים של בחירות".

בנוסף, בשוק מציינים גם את העובדה שהירידות מגיעות אחרי תקופה שבה תחום הנדל"ן עלה בצורה משמעותית לעומת המדדים האחרים. כך, בזמן שמדד ת"א 35 ירד ב-0.2% בשבוע שלפני הבחירות, מדד ת"א נדל"ן עלה ב-3.4% באותה התקופה, ומדד הבנייה עלה בכמעט 4%. "יכול להיות שהיו פה משקיעים שתמחרו שינוי והתבדו, וזה גם משפיע על עוצמת הירידה של המניות", אומר גורם בשוק.