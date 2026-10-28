מיקרוסופט ניפצה את התחזיות; הכנסות הענן זינקו ב-50%

מיקרוסופט מפרסמת הערב (ד') את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת הכספים 2027, על רקע כך שהמשקיעים בוחנים האם הצמיחה המהירה בפעילות הענן והבינה המלאכותית מצדיקה את הוצאות הענק של החברה על תשתיות מחשוב.

החברה מדווחת על הכנסות של 92 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על כ־90.64 מיליארד דולר. הרווח למניה הסתכם ב-4.89 דולר, לעומת צפי של כ־4.73 דולר למניה. בתגובה לפרסום הדוחות, מניית מיקרוסופט מזנקת בכ-5% במסחר המאוחר.

לראשונה בדיווח על תוצאותיה הכספיות, מיקרוסופט חשפה את הכנסותיה של חטיבת הענן Azure במונחים כספיים: 33.17 מיליארד דולר ברבעון, עלייה של 48% לעומת התקופה המקבילה. האנליסטים שנסקרו על ידי StreetAccount ציפו להכנסות של 32.32 מיליארד דולר, נתון שהיה משקף צמיחה של יותר מ־44%. ברבעון שהסתיים ביוני עמדה הצמיחה על 42%.

הדוחות מתפרסמים יומיים בלבד לאחר שהחברה הציעה תוכנית פרישה מרצון לכ-60 אלף עובדים, כ-27% מכוח האדם שלה, במהלך שמעורר שאלות לגבי האופן שבו היא מתאימה את מצבת כוח האדם שלה לעידן הבינה המלאכותית.

לקראת פרסום הדוחות הערב, בוול סטריט העריכו כי מיקרוסופט תדווח על צמיחה של כ־17% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שבו הסתכמו ההכנסות ב-77.67 מיליארד דולר. בדוחות הרבעון הקודם, שפורסמו בסוף יולי, דיווחה החברה על הכנסות של כ־90 מיליארד דולר, מעל תחזיות האנליסטים. בעקבות התוצאות, זינקה מניית מיקרוסופט ביותר מ־15% ביום המסחר שלאחר הפרסום, ובהמשך הגיעה לשיא של כ־543 דולר, זאת באמצע אוקטובר. כעת המשקיעים יבחנו האם הצמיחה בשירותי הענן ובמוצרי הבינה המלאכותית נמשכת בקצב שמצדיק את השקעות הענק של החברה בתשתיות מחשוב, ומהי השפעת ההוצאות הגבוהות על רווחיותה.

תוכנית הפרישה, קופיילוט וההתחייבויות של ענקיות ה־AI

לצד התוצאות הכספיות, המשקיעים צפויים להתמקד גם בתוכנית הפרישה מרצון שעליה הודיעה מיקרוסופט בתחילת השבוע. התוכנית מוצעת לכ־60 אלף עובדים בארצות הברית, קנדה, בריטניה והודו, בהם גם עובדים בדרגי ניהול. מדובר ביותר מרבע מכוח האדם של החברה, שמנה כ־223 אלף עובדים בסוף יוני, לפני סבבי הפיטורים הנוספים שביצעה במהלך הקיץ. העובדים הזכאים יוכלו להחליט אם לקבל את ההצעה עד תחילת דצמבר, והחברה טרם פרסמה את העלות הצפויה של המהלך או את מספר העובדים שהיא מעריכה שיבחרו לעזוב.

התוכנית החדשה מגיעה לאחר שבאביב הציעה מיקרוסופט תוכנית פרישה מוקדמת לכ־8,750 עובדים, שמתוכם כ־30% נענו להצעה. עלות התוכנית הקודמת הסתכמה בכ־900 מיליון דולר. כעת, כאשר מספר הזכאים גדול כמעט פי שבעה, המשקיעים יבקשו להבין מה תהיה העלות הכספית של התוכנית החדשה, כיצד היא תשפיע על הוצאות החברה והאם היא מסמנת שינוי ארוך טווח בניהול כוח האדם. במיקרוסופט מדגישים כי המהלך אינו מעיד בהכרח על צורך לצמצם את מספר העובדים הכולל, אך הוא מתרחש בתקופה שבה החברה משקיעה סכומי עתק בבינה מלאכותית ובמקביל בוחנת מחדש את מבנה פעילותה.

תחום נוסף שיעמוד במוקד שיחת המשקיעים הוא קצב האימוץ של Microsoft 365 Copilot, עוזר הבינה המלאכותית של החברה לעסקים. ברבעון הקודם, דיווחה מיקרוסופט כי ארגונים משלמים עבור יותר מ־30 מיליון רישיונות Copilot, לעומת 20 מיליון בלבד באפריל. עם זאת, מדובר עדיין בכ־7% בלבד מתוך יותר מ־450 מיליון רישיונות Microsoft 365 הארגוניים. המשקיעים ינסו להבין האם קצב האימוץ ממשיך להאיץ, במיוחד לאחר שהחברה הרחיבה את מודל התמחור שלה והוסיפה אפשרות לחיוב לפי שימוש, לצד תשלום קבוע עבור כל משתמש.

במקביל, המשקיעים יעקבו אחר ההשפעה של שיתופי הפעולה עם OpenAI ואנתרופיק על פעילות הענן. לפי תשקיף ההנפקה שהגישה אנתרופיק השבוע, החברה התחייבה להוציא לפחות 44.9 מיליארד דולר על שירותי הענן של מיקרוסופט בין נובמבר 2026 למאי 2033, לעומת התחייבות קודמת של כ־30 מיליארד דולר. עם זאת, OpenAI נותרה גורם משמעותי יותר בצבר ההזמנות של מיקרוסופט. ברבעון הקודם, הגיע היקף ההתחייבויות החוזיות המסחריות שטרם הוכרו כהכנסות לכ־678 מיליארד דולר, עלייה של 84% לעומת השנה הקודמת. בנטרול OpenAI, הצמיחה בצבר עמדה על 25% בלבד, לפי נתונים שהציגה סמנכ"לית הכספים של מיקרוסופט בשיחת המשקיעים שנערכה ביולי.

לצד נתוני הרבעון, תשומת הלב צפויה להיות מופנית כאמור לתחזיות שתציג הנהלת החברה להמשך שנת הכספים, ובמיוחד לקצב הצמיחה הצפוי ב־Azure, להיקף ההשקעות בתשתיות AI ולהשפעתן על הרווחיות. המשקיעים יבקשו להבין גם האם מיקרוסופט מצליחה להמיר את הביקוש הגובר לשירותי בינה מלאכותית להכנסות בפועל, ולא רק להגדלת צבר ההזמנות והתחייבויות ארוכות־טווח.

בסופו של דבר, הדוחות ייבחנו דרך השאלה שמלווה את ענקיות הטכנולוגיה בתקופה האחרונה: האם הוצאות הענק על תשתיות בינה מלאכותית מייצרות צמיחה שמצדיקה את העלות. מיקרוסופט נהנית מביקוש גובר לשירותי הענן שלה, מהתרחבות השימוש בקופיילוט ומהתחייבויות של חברות AI מובילות, אך במקביל היא מגדילה את השקעותיה ומשנה את מבנה פעילותה ואת מצבת כוח האדם. כעת, כאמור, היא נדרשת להראות למשקיעים שההשקעות הללו אינן רק הימור על עתיד הבינה המלאכותית, אלא מנוע צמיחה שכבר מתחיל להניב תוצאות.