מיקרוסופט מציעה לכ־60 אלף עובדים תוכנית פרישה מרצון, במסגרת מהלך נוסף לצמצום הוצאות ולשינוי מבנה כוח האדם שלה. לפי דיווח שפורסם היום בבלומברג, המהלך מגיע על רקע ההשקעות הגוברות של ענקית הטכנולוגיה בבינה מלאכותית ובתשתיות מחשוב, המחייבות אותה לבחון מחדש את חלוקת המשאבים בין חטיבותיה. התוכנית מיועדת לעובדים בצוותים נבחרים בארה"ב, קנדה, הודו ובריטניה, בדרג סגן נשיא ומטה. חלק מהעובדים בתחומי מרכזי הנתונים, המכירות והשיווק לא ייכללו בה. העובדים שיבחרו לעזוב יקבלו חבילת הטבות הדומה לזו הניתנת במסגרת פיטורים רגילים, אך החברה לא פרסמה את התנאים הכספיים המדויקים.

● למשקיע הסבלני: האם המניה הביטחונית שצנחה ב־50% מהשיא תהפוך להזדמנות?

● חברת השבבים של ג'ף בזוס קונה סטארט-אפ ישראלי בכ-200 מיליון דולר

במכתב שנשלח לעובדים הסבירה סמנכ"לית משאבי האנוש של מיקרוסופט, איימי קולמן, כי התוכנית נועדה לאפשר לעובדים ששוקלים להמשיך את דרכם מחוץ לחברה לעשות זאת כעת בסיוע כלכלי. לדבריה, המהלך יעניק לחטיבות השונות גמישות נוספת בהתאמת כוח האדם לצרכים המשתנים.

ביולי שליש מהעובדים שהיו זכאים להצעה בחרו לעזוב

זו אינה תוכנית הפרישה הראשונה שמיקרוסופט מציעה השנה. ביולי הציעה החברה פרישה מוקדמת לכ־8,750 עובדים שהגיעו לגיל פרישה, ויותר מ־30% מהם בחרו להיענות להצעה. עם זאת, לפי דובר החברה, שיעור ההיענות הצפוי הפעם נמוך משמעותית. לפיכך, אף שהתוכנית החדשה מיועדת לכ־60 אלף עובדים, אין פירוש הדבר שמספר דומה של עובדים צפוי לעזוב בפועל.

מיקרוסופט העסיקה בסוף יוני כ־223 אלף עובדים ברחבי העולם, ומספרם נותר יציב יחסית מאז 2022, למרות הצמיחה המשמעותית בהכנסות החברה. בשנים האחרונות, ביצעה החברה כמה סבבי פיטורים נרחבים, במקביל להפניית משאבים להשקעות בבינה מלאכותית ולהקמת מרכזי נתונים.

המגמה אינה ייחודית למיקרוסופט. גם גוגל הציעה בשנה שעברה תוכניות פרישה מרצון לעובדים בכמה מחטיבותיה, בעוד שמטא צמצמה את מצבת כוח האדם שלה ביותר מ־20 אלף עובדים בהשוואה לשיא שנרשם בסוף 2022. שלוש החברות נמנות עם המשקיעות הגדולות בעולם בתשתיות מחשוב לבינה מלאכותית.

תוכנית הפרישה אינה כוללת את ישראל

מיקרוסופט מעסיקה בישראל כ־3,000 עובדי מחקר ופיתוח, לצד עובדים בפעילות העסקית המקומית. לפי הפרטים שנמסרו לבלומברג, תוכנית הפרישה הנוכחית מוגבלת לארבע המדינות שצוינו ואינה כוללת את ישראל.

עם זאת, גם הפעילות הישראלית של החברה עוברת שינויים ארגוניים. מוקדם יותר החודש דווח על ארגון מחדש בקבוצת Copilot Studio, המפתחת כלים ליצירת סוכני בינה מלאכותית, שבמסגרתו זומנו עובדים לשימועים לפני פיטורים, בעוד שאחרים צפויים להשתלב בתפקידים חלופיים.

המהלך החדש ממחיש כאמור את השינוי בסדרי העדיפויות של ענקיות הטכנולוגיה: לצד השקעות עתק בתשתיות AI , הן מבקשות לצמצם הוצאות בתחומים אחרים ולהתאים את הרכב כוח האדם לצרכים החדשים. במיקרוסופט הבהירו כי במקרים מסוימים יפעלו לשמר עובדים מרכזיים גם אם יבחרו להגיש בקשה לפרישה במסגרת התוכנית.