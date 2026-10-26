חברת שבבים ישראלית נוספת נמכרת בסכום צנוע: ניוריאליטי (NeuReality) של היזם משה תנך מגיעה לסופה כחברה עצמאית ונמכרת לחד הקרן האמריקאי הצומח אנקונבנשיונל (Unconventional AI), אחת מחברות ה-AI המסקרנות של עמק הסיליקון, בכ-150-200 מיליון דולר בעסקה המשלבת מזומן ומניות.

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סכום העסקה לא פורסם והחברות לא הגיבו לפניית גלובס בנושא. אמנם לא מדובר באקזיט מרשים, אך הרכישה מאפשרת לעובדים ולמשקיעים - הקרנות וראנה קפיטל של עזרא גרדנר, XT של אודי אנג'ל, קרדומן וסמסונג - להחזיק במניות של אחד מחדי הקרן המסקרנים והמבטיחים בעמק הסיליקון, לצד המשקיע ג'ף בזוס, מייסד אמזון, וקרנות ענק נוספות דוגמת סקויה, אנדריסן הורוביץ, לייטספיד ולאקס (Lux) קפיטל.

Unconventional גייסה בתוך חודשיים מהקמתה 475 מיליון לפי שווי של 4.5 מיליארד דולר - במה שמוגדר כאחד מסבבי הסיד הגדולים אי פעם - כדי לפתח שבב AI שבנוי בטכנולוגיה חסכונית בחשמל בשיעור של פי אלף מזה של אנבידיה - המבוססת על מעגלים אנלוגיים שטרם יושמו ושנמצאו עד כה בניסויים במעבדות האקדמיה.

Unconventional של היזם הסדרתי האמריקאי נאבין ראו מנסה להכניס קטגוריה חדשה של מעגלים אלקטרוניים לשבבי ה- AI שנבנו עד כה בעיקר ממעגלים דיגיטליים על שבבי סיליקון. ראו שיכנע את בזוס ואת הקרנות הגדולות ביותר בוואלי להשקיע בחברה כמעט חצי מיליארד דולר, לאחר שהוכיח להם כי סימולציה של רכיבים אנלוגיים - במקרה זה אוסצילטורים מצומדים (coupled oscillators) - מסוגלים לבצע חישובים בהיקף גבוה עד כי הם הצליחו להפיק מודל ליצירת תמונת - אם כי לא מדובר במודל שפה (LLM).

מעבדי התקשורת של NeuReality יסייעו לפיתוח השבב החדשני?

אוסצילטור הוא רכיב אנלוגי שמשובץ כבר היום במעבדי ליבה (CPU), שמפיק אותות בקצבים שונים כדי לבצע פעולות חישוב שונות. במקרה זה, מדובר באוסף של רכיבים שמתנדנדים בתדרים שונים ומשפיעים זה על זה, ולפי התאוריה הפיזיקלית של מערכות דינמיות, יכולה כל קבוצה של אסוצילטורים לדמות "טוקן" (אסימון) - כלומר יחידת עיבוד בסיסית המוכרת מעולמות מודלי השפה, ולאפשר יצירת תמונות באמצעות בינה מלאכותית באלפית המחיר מאשר באמצעות מעבדים הגרפיים הדיגיטליים.

במקרה זה, רשת של אוסצילטורים אנלוגיים זולים לתפעול שמסתנכרנים זה עם זה באופן טבעי, יכולים להגיע להישגים של מודלי AI. ראו טרם הצליח להוכיח כי הם יכולים להגיע לרמה גבוהה של מודלי שפה, כאשר רכישת ניוריאליטי - חברה שפיתחה מעבד להסקת AI ומעבד תקשורת (NIC) - אמורה לסייע לו להגיע לשם. ב- Unconventional מקווים שמעבדי התקשורת של החברה הישראלית ומערכת ההפעלה שפיתחה לניהול דאטה ב- AI יסייעו לפיתוח השבב החדשני. התוצר הסופי של החברות הוא מעבד מבוסס סיליקון לשלב ההסקה (inference), התחום הצומח כיום בשוק ה- AI, שאחראי על הפעלת סוכני ה- AI למשימות כמו פיתוח תוכנה, ניתוח טקסטים ותמונות או הפעלת נציגי שירות.

לכאורה, מדובר בעסקה שמספקת החזר סביר למשקיעים, אם כי התוצאה הסופית רחוקה ממה שביקשו להשיג. החברה גייסה בסך הכל 105 מיליון דולר מאז הקמתה - תקציב נמוך למדי עבור חברת שבבים בתחומי ה-AI. לפיכך, המרוויחה הגדולה יותר בעסקה היא המשקיעה הראשונה בחברה ובעלת המניות הגדולה ביותר - וראנה קפיטל (Varana), קרן הפרייבט אקוויטי של עזרא גרדנר הפועלת מקולורדו. משקיעים נוספים שהשקיעו בניוריאליטי כבר ב-2020 לפי שווי של 12 מיליון דולר הם: הקרנות הישראליות קרדומן ו-אוורקראוד (OwrCrowd) של ג'ון מדבד, ונאבין ראו, אז יזם סדרתי שמכר חברה לאינטל - וכיום מי שמנהל בעצמו את רכישת ניוריאליטי כמנכ"ל Unconventional.

על פי מאגר PitchBook, בסיבוב גיוס מאוחר יותר, שנערך ביולי 2023, קיבלה החברה תג מחיר של 220 מיליון דולר, במהלך סבב גיוס של 37 מיליון דולר בהובלת קרדומן, XT ו-וראנה. משקיעים נוספים בהיקף קטן יותר בחברה הם סמסונג ונצ'רס וחברת השבבים ARM.

קרנות הענק של עמק הסיליקון לא משקיעות בחברות שבבים ישראליות

העסקה של ניוריאליטי חותמת שנה קשה שבמסגרתה נמכרו שלא בהצלחה רבה החלק הארי של חברות השבבים המבטיחות בישראל - שביקשו לחולל מהפכה בתחום שבבי ה- AI, בדגש על שלב ההסקה. פליופס (Pliops) פורקה ועובדיה נשכרו על ידי אסטרה לאבס, ניורובלייד נרכשה בסכום נמוך שמעולם לא פורסם ל-AWS של אמזון, והיילו (Hailo) נמכרה למיקרוצ'יפ בהפסד של מאות מיליוני דולרים. ניוריאליטי, בניגוד אליהן, הצליחה לייצר תשואה סבירה למשקיעים - אם כי לא הרבה מעבר לכך - ולהעניק להם מניות באחת החברות המבטיחות בעמק הסיליקון.

ועם זאת, היא מסיימת את דרכה כשמתלווה לכך טעם חמוץ: רכישתה מהווה הוכחה לכך שקרנות הענק של עמק הסיליקון - סקויה, אנדריסן או לייטספיד - לא משקיעות בחברות שבבים ישראליות, למרות השקעות הענק שהן עושות כאן בתחום הסייבר. העסקה מעידה על כך שחברות שבבים ישראליות שמעונינות לשרוד חייבות לאתר שותף AI מוביל בעמק הסיליקון - אחרת אין להן זכות קיום. חברות השבבים של היזם הסדרתי אביגדור וילנץ - כמו אקסייט לאבס ואלמנט לאבס מצליחות לצמוח באמצעות שותפות עם ספייס אקס וכמה מענקיות הענן הגדולות.

ניוריאליטי נוסדה ב-2019 על ידי משה תנך, צביקה שמואלי ויוסי קסוס, יוצאי אינטל, מארוול, מלאנוקס והבאנה לאבס. תנך שימש בעבר כמנהל פיתוח בכיר בתחום שבבי תקשורת באינטל ובקוואלקום - לאחר שהיה שותף למכירת דיזיין ארט ב- 2012. לאחר חתימת העסקה, מייסד ניוריאליטי משה תנך, רוב המנהלים ואנשי הפיתוח בחברה יצטרפו לצוות של הרוכשת - ואילו כמה אנשי מכירות, שיווק ופיננסים יפוטרו כדי להימנע מכפילויות עם אנקונבנשיונל. כ-40 העובדים בקיסריה ובתל אביב יצטרפו למספר דומה של עובדים בקליפורניה לניהול משותף של החברה.

"חושבים על מחשוב בדרך לא שגרתית"

נאבין ראו (Naveen Rao), מייסד-שותף ומנכ"ל Unconventional, הוא יזם סדרתי ומהחלוצים הבולטים בעולם בתחום הבינה המלאכותית. ב-2014 ייסד את Nervana, אחת החברות הראשונות בעולם שבנו מעבדים ייעודיים לרשתות נוירונים. נרבאנה נרכשה על ידי אינטל והייתה הבסיס ל-XPU הראשון של אינטל, מעבד השרתים הראשון שנכנס לייצור המוני ב-Meta עבור מנועי ההמלצות שלה. בהמשך ייסד ראו את MosaicML, שהוזילה באופן דרמטי את עלות אימון מודלי השפה ונמכרה לדאטה בריקס ב-2023 תמורת כ-1.3 מיליארד דולר. צוות החברה הפך ל-Mosaic AI, ליבת פלטפורמת ה-AI של דאטה בריקס.

"הדבר הקשה ביותר בתעשייה הזו הוא להרכיב צוות שמסוגל לבנות שבבי סיליקון מורכבים ואת המערכות שסביבם, ומשה בנה את אחד הטובים שבהם," ציין נאבין ראו, מייסד-שותף ומנכ"ל Unconventional בהודעת הרכישה. "אנחנו שואפים לשיפור של פי 1,000 ביעילות מחשוב ה-AI, וזו בעיה מערכתית לא פחות משהיא בעיה פיזיקלית. אנחנו חושבים על מחשוב בדרך לא שגרתית, והקצב המואץ של המחקר שלנו מחייב גישה לא שגרתית גם לצמיחה. צירוף הצוות של ניוריאליטי מאיץ את התוכנית שלנו באופן משמעותי."

״הקמנו את ניוריאליטי מתוך הבנה שהרחבת השימוש בבינה מלאכותית מחייבת שינוי יסודי בכלכלה של אופן ההפעלה שלה", אמר משה תנך, מייסד שותף ומנכ״ל ניוריאליטי. ״הצוות שלנו בנה טכנולוגיה מתוך הסתכלות על המערכת כולה, מהשבב ועד לתוכנה שמפעילה אותה. החיבור עם Unconventional הוא המשך ישיר לדרך הזו, רק הפעם עם תשתית מחשוב שמשנה את כללי המשחק ביחס לטכנולוגיות הקיימות או אלה שבתהליכי פיתוח, כזו שתאפשר לנו לקדם את החזון בקנה מידה רחב יותר. כשהביקוש לכוח מחשוב גדל ונראה אינסופי אל מול מגבלות האנרגיה וייצור השבבים, הצורך במערכות בעלות יכולת להפיק יותר מהמשאבים הקיימים הופך לקריטי״.