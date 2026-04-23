ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט משיקה לראשונה בתולדותיה תוכנית פרישה מרצון, שתהיה פתוחה לאלפי עובדים בארצות הברית. במסגרת המהלך, עובדים ותיקים יוכלו לסיים את עבודתם בחברה בתמורה לחבילת פרישה הכוללת מענק כספי והטבות בריאות.

לפי הערכות, כ־7% מכוח האדם של החברה בארה"ב יהיו זכאים להשתתף בתוכנית - כ־8,700 עובדים מתוך כ־125 אלף. לפי דיווחים, התוכנית הוצגה במזכר פנימי על ידי סמנכ"לית משאבי האנוש של החברה, איימי קולמן, שתיארה אותה כהצעה חד פעמית המיועדת לעובדים ותיקים, שחלקם עבדו בחברה במשך שנים רבות ואף עשורים.

הזכאות תיקבע לפי נוסחה המשלבת בין גיל העובד לשנות הוותק שלו בחברה, כך שסכום הגיל ושנות הוותק יחד צריך להגיע ל־70 לפחות.

האם מדובר בגל בתחום?

תוכניות פרישה מרצון היו לאורך שנים כלי מקובל בענפים מסורתיים, אך פחות שכיחות בקרב חברות טכנולוגיה גדולות, שהעדיפו פיטורים ישירים או החמרת מדיניות ביצועים לצמצום כוח אדם. מיקרוסופט עצמה פיטרה יותר מ־15 אלף עובדים בשנה החולפת, ובמקביל החלה לדרוש מחלק מהעובדים באזור סיאטל לשוב לעבודה מהמשרד שלושה ימים בשבוע.

עם זאת, בשנה האחרונה מסתמנת תזוזה מסוימת גם בענף הטכנולוגיה. יותר חברות משלבות תוכניות פרישה מרצון כחלק מתהליכי התייעלות ושינוי ארגוני, בין היתר על רקע ההשקעות הגוברות בבינה מלאכותית והצורך בהתאמת מבנה כוח האדם.

כך, בגוגל הוצעו במהלך 2025 ובתחילת 2026 מספר סבבים של תוכניות פרישה מרצון לעובדים בחטיבות שונות, ובהן מכירות, פרסום והנדסה, במטרה לאפשר לעובדים שאינם מעוניינים להשתלב בכיוונים החדשים של החברה לפרוש בתנאים מועדפים.

גם אינטל שילבה מסלולים דומים במסגרת תוכנית ההתייעלות הרחבה שלה, שכללה קיצוץ של כ־15% מכוח האדם, עם דגש על עובדים ותיקים והטבות כמו האצת הבשלת מניות והרחבת כיסוי בריאותי. בנוסף, בסיסקו דווח החודש כי אלפי עובדים עזבו במסגרת תוכנית פרישה מרצון כחלק מארגון מחדש, ומהלכים דומים נרשמו גם בחברות נוספות, בהן LG Display.

שינויים בתגמולים

בשלב זה החברה לא פרסמה את מלוא פרטי חבילת הפרישה, וציינה כי מידע נוסף יועבר לעובדים ולמנהלים ב־7 במאי. התוכנית מיועדת לעובדים בדרגת Level 67 ומטה, המקבילה לדרג ניהולי בכיר (Senior Director), ואינה חלה על עובדים בתפקידי מכירות הנהנים מתוכניות תגמול ייעודיות.

אחד המרכיבים המרכזיים צפוי להיות ביטוח הבריאות, במיוחד עבור עובדים שטרם הגיעו לגיל 65 ואינם זכאים עדיין לביטוח Medicare בארצות הברית. עוד צוין כי לא צפויות להיות מגבלות על העסקה עתידית של עובדים שיבחרו להצטרף לתוכנית.

במקביל, הודיעה מיקרוסופט על שינוי במבנה התגמול לעובדים. החברה תפשט את מדרגות השכר ותצמצם את מספר אפשרויות התגמול מתשע לחמש. בנוסף, תנותק הזיקה הישירה בין מענקי מניות לבונוסים במזומן, כך שלמנהלים תינתן גמישות רחבה יותר בקביעת חבילת התגמול.

התוכנית צפויה להיכנס לתוקף ברבעון הרביעי של שנת הכספים של מיקרוסופט, והנהלת החברה צפויה להתייחס אליה גם במסגרת שיחת המשקיעים הקרובה לאחר פרסום הדוחות.