פיטורי 8,000 עובדים במטא: כבר בחודש הבא

בחודש שעבר נחשף ברויטרס כי מטא מתכננת לפטר 15,000 עובדים במהלך החודשים הקרובים - והלילה (שבת) מתחיל לוח הזמנים להתבהר.

על פי סוכנות הידיעות, הרשת החברתית שמפעילה את אינסטגרם, פייסבוק וואטסאפ תפטר 8,000 עובדים החל מה-20 במאי, ואלפים נוספים בגל או מספר גלים שיגיעו לאחר מכן. מדובר בשלב הראשון בכ-10% מכלל העובדים בחברה, כאשר עד סוף השנה החברה עלולה לפטר כ-20% מכח העבודה שלה שכולל כ- 79 אלף עובדים נכון לסוף השנה שעברה.

● הדיווח על פיטורי ענק במטא עשוי להתחיל תגובת שרשרת בענף

● מיקרוסופט צללה, טסלה נפלה: האם זה הזמן לקנות את "שבע המופלאות" בהנחה?

בשבועות האחרונים מטא כבר ביצעה כמה מהלכים של ארגון מחדש, כשהיא ממשיכה לרדד את מערך משקפי המציאות, תחום שאותו כינתה בעבר כ"מטאוורס" - שמאפשר לתקשר עם חברים או לשחק משחקי וידאו במציאות וירטואלית, שעל שמו היא קרויה. במקום זאת, העבירה מטא מהנדסים למחלקות שהוקמו לאחרונה המפתחות סוכני AI - תוכנות המבצעות משימות של עובדים אנושיים ולמחלקות העובדות עם עסקים קטנים ובינוניים.

סבב הפיטורים הגדול ביותר בתולדות החברה

אם סבב הפיטורים ייצא לפועל, יהיה זה הסבב הגדול ביותר מטעם החברה אי פעם והשלישי במספר בשנים האחרונות. בנובמבר 2022 פיטרה מטא 11 אלף עובדים, וב-2023 פיטרה 10,000 איש. אז היו אלה פיטורים בעקבות משבר עליית הריבית שלאחר הקורונה ולאחר שמטא גדלה בקצב גבוה במיוחד בשנות השפע של 2021-2022. בתחילת 2025 פיטרה החברה 3,600 עובדים (כ- 5%) שדורגו בהערכת ביצועים הנמוכה ביותר, ולקראת סופה עוד 600 אנשי בינה מלאכותית.

לא מדובר בהכרח בפיטורי AI במובן המיידי - שבה מטא חושבת להחליף 20% מעובדיה בבינה מלאכותית. ההנחה היא שמדובר באילוץ תקציבי בזמן של השקעות העתק שהיא נדרשת לבצע בחוות שרתים ובצוותי ה-AI שלה כדי להשיג יתרון תחרותי על גוגל וטיקטוק, מתחרותיה. אלה כבר הגדילו משמעותית את ההשקעה שלהן בציוד הוני (קפקס) במהלך הרבעון האחרון.

חוות שרתים מהגדולות בארה"ב

בשנה האחרונה חתמה מטא על הסכמי ענק להקמת חוות שרתים מהגדולות בארה"ב שנועדו לחישוב בינה מלאכותית להמשך הצמיחה שלה וכחלק מהמירוץ לבינת-על (AGI), בינה מלאכותית ברמה כה גבוהה שמסוגלת לעקוף את היכולת האנושית. היא נכנסה להסכם עם קרן הפרייבט אקוויטי בלו אוול קפיטל שבו השתיים יממנו הקמת חוות שרתים גדולה בהספק חשמלי של 2 גיגוואט - מהגדולות הנמצאות בתכנון כיום - בתקציב כולל של 27 מיליארד דולר.

מטא חתמה על חוזה ענק של 10 מיליארד דולר לשירותי ענן מגוגל, ולאחר מכן על חוזה להקמת חוות שרתים עם קורוויב ב-14.2 מיליארד דולר, וחוזה עם נביוס (חברה בעלת שורשים ישראלים) ב- 3 מיליארד דולר. לפי הפרסומים, היא חתמה על הסכם לרכישת מעבדים גרפיים מ- AMD ב- 100 מיליארד דולר, ובמקביל היא מנהלת משא ומתן עם אורקל על חוזה להקמת חוות שרתים ושירותי ענן בשווי של 20 מיליארד דולר.

פיטורים בסדר גודל שכזה עשויים להקרין גם על פעילות מטא בישראל שמעסיקה על פי ההערכה כ- 800 עובדים, אחוז מסך העובדים שלה בעולם. בשנה שעברה עברו עובדי החברה ממגדל עזריאלי שרונה ללנדמרק, לאחר שצמצמה מראש את שטח המשרדים שלה שתאייש במגדל מ- 20 ל- 13 קומות.