מניית פייבר עולה בטרום מסחר בנאסד"ק מרמות השפל שאליהן הגיעה השבוע, אחרי שחברת התוכנה עקפה את התחזיות ברבעון השלישי והעלתה את התחזית השנתית שלה. בעוד שברבעון הקודם פייבר הורידה את התחזית בשל מה שהוגדר כהאטה בביקוש הכולל ובטראפיק, הפעם היא מעלה אותה (אם כי לא לרמות של התחזית המקורית) בזכות ביצועים טובים מהצפוי ברבעון השלישי שמקזזים אתגרים מתמשכים בביקוש, וכן מגמות חיוביות הקשורות לתחום המסחר האלקטרוני. בפייבר גם מציינים צמיחה בפרויקטים גדולים - פרויקטים בשווי של מעל מיליון דולר היוו 16% מהיקף ההזמנות של פרויקטים שהושלמו.

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פייבר שפיתחה זירת מסחר לחיבור בין פרילנסרים למעסיקים נתפסת כאחת החברות שנפגעות מהתפתחות ה-AI. החברה נסחרת בבורסת ניו יורק, ולפני פרסום הדוחות, שוויה היה בשפל של כל הזמנים ועמד על 290 מיליון דולר - נמוך משווי המזומנים וההשקעות שיש לה בקופה (לטווח קצר וארוך), בסך 316 מיליון דולר.

ברבעון השלישי, פייבר עקפה את תחזיות האנליסטים עם הכנסות של 90.9 מיליון דולר, בעוד שבשוק ציפו ל-83.8 מיליון דולר. ההכנסות משקפות ירידה של 15.8% ביחס לרבעון המקביל. מתחילת השנה ההכנסות ירדו ב-9.1% ל-294 מיליון דולר.

לפי כללי החשבונאות המקובלים, פייבר רשמה רווח נקי רבעוני המיוחס לבעלי המניות בסך של 1.3 מיליון דולר, ירידה של 77% מהרבעון המקביל, ומתחילת השנה הרווח הסתכם ב-14.3 מיליון דולר, עלייה של 50.2% ביחס לתקופה המקבילה. על בסיס Non-GAAP, בנטרול סעיפים חשבונאיים שונים, הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-16 מיליון דולר שהם 43 סנט למניה, משמעותית מעל תחזיות האנליסטים שציפו ל-30 סנט. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הסתכם ב-14.5 מיליון דולר, והתזרים החופשי הגיע ל-9.4 מיליון דולר.

פייבר מעלה את תחזית ההכנסות השנתית ל-374-380 מיליון דולר, לעומת התחזית הקודמת שהייתה ל-356-372 מיליון דולר, ובכך החברה תסיים את שנת 2026 עם ירידה של 12%-13% בהכנסות ביחס ל-2025, ולא ירידה של 14%-17%. גם תחזית ה-EBITDA המתואם עולה, מ-52-62 מיליון דולר ל-61-65 מיליון דולר, וזאת בהשוואה ל-EBITDA של 91.6 מיליון דולר שנרשם בשנת 2025.

קאופמן: "נערכים לעתיד העבודה החדש"

מיכה קאופמן, מייסד ומנכ"ל פייבר, מסר: "ככל שעולם החיפוש עובר ממנועי חיפוש מסורתיים לחיפוש מבוסס בינה מלאכותית גנרטיבית (GEO) ותהליכי עבודה אוטומטיים, אנו מקדמים באופן יזום שינוי בפלטפורמה כדי להיערך לעתיד העבודה החדש ולהזדמנויות שהוא מביא עמו. ההתמקדות שלנו בפרויקטים מורכבים ובעלי ערך גבוה ממשיכה להוכיח את עצמה, וממחישה את הביקוש והערך של שירותים אלה. באמצעות שדרוג התשתיות הטכנולוגיות, שיפור היכולת להתאים בין לקוחות לאנשי מקצוע והשתלבות במנועי LLM, אנו מפתחים ערוצים חדשים להבאת משתמשים לפייבר ומבססים את המרקטפלייס שלנו כתשתית חיונית וידידותית לפעילות אג'נטית, שתניע את כלכלת הבינה המלאכותית העתידית".

סמנכ"לית הכספים אסתי לוי-דדון הוסיפה: "עם מאזן חזק ויתרות מזומנים משמעותיות, אנו נוקטים גישה ממושמעת להקצאת ההון, תוך איזון בין שמירה על נזילות, ניהול עלויות מוקפד ויצירת תזרים מזומנים, לצד השקעה בטרנספורמציה שלנו, במטרה לייצר ערך לטווח הארוך".