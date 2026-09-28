השותפים לשעבר של אהוד ברק בדרך להקמת חברת סייבר חדשה

בשבועות האחרונים נחשפים יותר ויותר משקיעים בקרנות צמרת אמריקאיות להצעת השקעה מסקרנת להצטרף לסיבוב גיוס הון עתידי בחברת סייבר שטרם הוקמה, מייסדיה עובדים בכלל במקומות עבודה אחרים, אך היא כבר גוררת עמה עניין מיוחד מצד בכירי הענף.

● חברת הסייבר ההתקפי שהקימו אהוד ברק ובכירי 8200 יוצאת לוול סטריט

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את החברה האלמונית צפוי להקים מנכ"ל חברת הסייבר ההתקפי פאראגון (Paragon) עידן נוריק, שותפו של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, שצפוי לפרוש ממנה בעוד חודשיים וכבר הודיע על התפטרותו לאחר שהתבקש להישאר בה עד סוף השנה. אליו צפוי להצטרף בעתיד שותפו להקמת פאראגון, תא"ל במיל' אהוד שניאורסון, בעבר מפקד יחידת האיסוף 8200, אך טרם נקבע עיתוי לכך.

השניים מכרו לפני שנתיים יחד עם ברק את פאראגון, חברת סייבר התקפי שמוכרת יכולות האזנה לטלפונים לקרן השקעות הביטחון האמריקאית AE ב־900 מיליון דולר. AE הודיעה כי פארגאון ורד לאטיס ימוזגו לחברת הספאק Bold Eagle הנסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 1.25 מיליארד דולר. לפי ההודעה, החברות מייצרות יחד הכנסות של 267 מיליון דולר.

עידן נוריק אישי: מנכ"ל וממייסדי פאראגון, בעל תואר ראשון במדעי המחשב וביולוגיה מהאוניברסיטה הפתוחה ותואר שני במדעי המחשב ובמנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.

מקצועי: חוקר סייבר ב־Team8, ממייסדי חברת הסייבר האנטרס ומנהל השקעות בקרנות בלאומברג ואלמדה.

עוד משהו: למד מספר שנים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב.

קהילת המשקיעים סוערת

נוריק הודיע למנהלי AE כי ברצונו להקים חברה חדשה ולעזוב וקיבל אישור לפעול לכך במקביל לעבודתו בחברה. נוריק עסק בגיוס שותף נוסף ובגיוס משקיעים שהתחייבו להשקיע בחברה העתידית בשווי של מאות מיליוני דולרים ־ בהם שון מגווייר מקרן סקויה וקרן סוויש של כדורסלן העבר עומרי כספי.

השותף הפוטנציאלי של נוריק החליט שלא להצטרף אליו ובמקומו הועלה שמו של בכיר הנמצא בשלבי שחרור מהצבא כאחד המועמדים להצטרפות: סגן אלוף ד', קצין ביחידה טכנולוגית. באחרונה התפרסם סא"ל ד' כמי שמחזיק מניות בהקפאה של קרן השקעות הון־סיכון בשם נץ־גאיה קפיטל (Netz־Gaia Captial) שמשקיע בחברות סייבר ישראליות, בהם דקארט שכמעט ונמכרה לאנתרופיק ב־6 מיליארד דולר.

ד' יצא לחופשת שחרור בשבועות האחרונים ולקראת שחרורו קיבל הצעות עבודה רבות, אך משקיעים רבים הבוחנים את ההשקעה בחברת הסייבר החדשה של נוריק סבורים שד' עשוי לשמש כשותף הטכנולוגי בחברה.

עם זאת, כך נודע לגלובס, הצטרפותו של ד' איננה סופית, ונוריק עדיין מחפש שותפים נוספים להקמת החברה שטרם הוקמה. בינתיים, שרבוב שמו של נוריק והאפשרות כי ד' יצטרף, מסעירה את קהילת המשקיעים, בדגש על קרנות השקעה אמריקאיות בסייבר הישראלי, שהציעו להיכנס בסבבי המשך אפילו בשווי עתידי של 1.5 מיליארד דולר.

עומרי כספי / צילום: Ilya Melnikov

המטרה: יוצאי 8200

סא"ל ד' הוא בוגר תוכנית תלפיות, שיצא ללימודים מטעם צה"ל באוניברסיטת סטנפורד לפני כארבע שנים, שם הקים את קרן ההון סיכון נץ־גאיה יחד עם חבריו לספסל הלימודים: ליה וינר־צור, המשמשת כיום כשותפה הפעילה בקרן, ואלון דרור, מי שלימים הפך למנכ"ל חד־הקרן הביטחוני קלע. בין המשקיעים בנץ קפיטל לאורך השנים היו קרנות אמריקאיות כמו סקויה וגריילוק או וינטג' הישראלית. לאחר מכן חזר ד' לשירות צבאי, אך מניותיו בקרן ההון סיכון הוקפאו.

סקויה, אחת מקרנות הענק של עמק הסיליקון שידועה כאחת המשקיעות הראשונות בגוגל, אפל וסיסקו, מהמרת בשנים האחרונות שוב ושוב על חברות סייבר ישראליות של יוצאי 8200 החל משלבי החיים הראשונים שלהם. היא הייתה אחת ממשקיעות העוגן בסיבוב הגיוס הראשון של חד־הקרן סייארה (Cyera) בהיקף של 60 מיליון דולר עוד כשיזמיו, יותם שגב ותמר בר אילן, רק השתחררו מהצבא.

היא גם הובילה את סיבוב הסיד של דקארט שהוקם על ידי יוצאי 8200 בסך 20 מיליון דולר, והייתה אחת המשקיעות הראשונות גם בוויז, שנמכרה ב־32 מיליארד דולר לגוגל. השותפים בקרן המזוהים יותר עם השקעות ישראליות, שון מגווייר והישראלי דין מאייר, שמו לעצמם למטרה להגיע לכל חברת סייבר ישראלית שעשויה להוביל בעתיד קטגוריות חדשות.

המשקיע השני, שכבר התחייב באופן עקרוני להשקיע בחברה העתידית הוא עומרי כספי, שרק בתחילת החודש הכריז על גיוס קרן שלישית ל"סוויש" בסך 250 מיליון דולר. מאז שיצא לדרך עצמאית בשנים האחרונות, כספי השקיע בחברות שהתבררו כחדי־קרן מבטיחים.

רבות מהן חברות סייבר: אפווינד, טנזאי ופוינט פייב, וכן בחברות בינה מלאכותית שצמחו במהירות כמו וונדרפול הישראלית וקוגנישן האמריקאית. זאת, בין השאר, בזכות הקשרים הקרובים שטווה כספי עם משקיעי צמרת כמו פיטר ת'יל מפאונרס פאנד, ג'ו לונסדייל מקרן 8VC, וג'ושוע קושנר מקרן ת'רייב קפיטל.

אירוע דומה אירע גם בדקארט, חברת פורטפוליו של נץ־גאיה. אוריין לייטרסדורף, אחיו של מנכ"ל החברה דין לייטרסדורף, שימש עד לאחרונה כחייל ביחידה טכנולוגית ועם שחרורו הפך בבת אחת למייסד משותף ובעל מניות בדקארט.

המקרים של לייטרסדורף וזה של סא"ל ד' מבהירים עד כמה שרבוב שמותיהם של חיילים משרתים למיזמים עתידיים מייצר התלהבות מצד שותפים בקרנות אמריקאיות. למרות שאותם חיילים אינם נמצאים בקשר ישיר עם משקיעים, עצם העובדה שהם קשורים ביוזמות אזרחיות - הגם בהקפאה - עשוי לשנות את האופן שבו חיילים במדים עובדים איתם באופן שוטף, כשאלה מחשבים את דרכם לאזרחות בעתיד.

מטעמו של עידן נוריק נמסר: "נוריק מוביל בחינה להקים חברה בתחום ה־AI, אך טרם הוקמה חברה כזו. מיותר לציין שכל צעד היה ויהיה מתואם עם רד לאטיס ו־AE. יש עניין רב בחברה שתקום ורצון של גורמים מובילים להשקיע בה, אך עדיין לא נסגרה השקעה רשמית. לכשתוקם החברה ויגויס הכסף לקראת סוף השנה, ניתן יהיה לשתף בפרטים". מטעמו של סא"ל ד' ומטעם דובר צה"ל טרם התקבלה תגובה.