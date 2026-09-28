חברת הסייבר ההתקפי שהקימו אהוד ברק ובכירי 8200 יוצאת לוול סטריט

חברת הסייבר ההתקפי פאראגון (Paragon) - שהקימו ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק ובכירי 8200 לשעבר, תא"ל במיל’ אהוד שנאורסון (לשעבר מפקד היחידה) ועידן נוריק, המשמש כמנכ"ל שלה - רוצה לצאת למיזוג ספאק בבורסה בניו יורק - כך הודיעה היום (ב') החברה.

פאראגון נמכרה ב־900 מיליון דולר לפני כשנתיים לקרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית AE, המתמקדת בדיפנס־טק, ומוזגה עם אחת החברות־הבנות שלה, חברת הסייבר רד לאטיס (REDLattice) מווירג'יניה.

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כעת יוצאת הפעילות הממוזגת, שפאראגון מהווה את החלק הארי בה, למיזוג עם חברת ספאק, לצורך הרחבת עסקיה אל מעבר לעולם המודיעין ומעורבות בפרויקטים גדולים יותר מול ממשלות. לפי הערכות בתעשייה, החברה מבקשת שווי של 1.5-2 מיליארד דולר, ואת מיזוג הספאק מלווים בנקי ההשקעות גולדמן זאקס וג'פריז.

כיום מהווה פאראגון 85% מהכנסות הפעילות הממוזגת של AE. שתי החברות הכניסו יחד 267 מיליון דולר במהלך השנה האחרונה, כאשר החברה הישראלית ייצרה יותר מ־200 מיליון דולר מתוכם. החברה מעסיקה בסך־הכול 750 עובדים, מהם 650 בישראל והשאר בארה"ב. שיעור הצמיחה השנתי בהכנסות עמד על 29% ביחס לשנה הקודמת.

נמכרה ב-900 מיליון דולר

פאראגון נמכרה בסוף 2024 ל־AE ב־900 מיליון דולר, מהם 500 מיליון דולר שהועברו במזומן לקרנות ההון סיכון שמאחוריה - כמו באטרי האמריקאית ורד דוט הישראלית - וכן ליזמים, ועוד 400 מיליון דולר שהועברו במהלך השנתיים האחרונות בהתאם לעמידה ביעדים עסקיים. לפי ההערכה, למרות החלטת פאראגון להפסיק את השירות לממשלת איטליה לאחר חשיפת פרשת המעקב אחר עיתונאים במדינה, החברה עמדה ביעדיה.

החברה אינה מפרטת מיהם לקוחותיה, מלבד העובדה שהיא משרתת מדינות דמוקרטיות וליברליות במערב אירופה, בארה"ב ובאזור הפסיפיק. לטענת מעבדת הסייבר סיטיזן לאב של אוניברסיטת טורונטו, שנוהגת לחשוף את פעילותן של חברות סייבר ישראליות, פאראגון שירתה ב־2025 מדינות כגון אוסטרליה, קנדה, קפריסין, דנמרק וסינגפור. בעבר החזיקה פאראגון בחוזה עם סוכנות אכיפת ההגירה האמריקאית ICE, אך המשרד לביטחון המולדת במדינה הודה בפני אתר החדשות NPR כי החוזה עם החברה הישראלית־אמריקאית הסתיים.

פאראגון, כמו מתחרתה הישראלית NSO, מאפשרת לממשלות או לכוחות ביטחון במדינות שונות להשתיל תוכנת מעקב בטלפונים חכמים או במחשבים של חשודים ללא ידיעתם, ולשאוב מהם מידע מודיעיני כמו התכתבויות, מסמכים או שיחות. בעוד NSO התפרסמה בזכות "פגסוס", פאראגון המתחרה משווקת את "גרפיט". פאראגון הכריזה כי היא מאפשרת לממשלות או לכוחות ביטחון לעקוב אחר חשודים במעורבות בטרור או בפלילים רק במקרה של הוצאת צו שיפוטי. לפי אתר החדשות "בנזאטין", היא הפסיקה את מתן השירות לממשלת איטליה לאחר שזו סירבה לשתף פעולה בבדיקה משותפת של פרשת המעקב אחר עיתונאים ופעילים חברתיים במדינה.

תמורות בענף

ענף הסייבר ההתקפי עבר תמורות במהלך השנים האחרונות: ממשל ביידן הטיל מגבלות יצוא על התעשייה הישראלית - הוא צמצם את יכולת היצוא של תוכנות בתחום למדינות שאינן דמוקרטיות ליברליות והכניס את NSO וקנדירו, שמאז נמכרה בהפסד, לרשימה השחורה. פאראגון יצאה ללא פגע מהמהלך והפכה לחברה הגדולה בישראל בתחום, אם כי היא נמכרה בסופו של דבר לחברה אמריקאית שלה קשרים עם רשויות הביון הפדרליות.

פעילותה של פאראגון גם ספגה ביקורת: המשקיע מייקל אייזנברג, כיום יועצו של ראש הממשלה נתניהו, תקף בעבר את החברה וטען כי מנהליה סיכנו את ביטחון המדינה ופגעו ביכולותיה של יחידת המודיעין 8200 בעקבות גיוס נמרץ של עובדים משורות הצבא. ברק ושנאורסון איימו כי יתבעו את אייזנברג בתביעת לשון הרע ודרשו התנצלות פומבית ותשלום של 10 מיליון שקל, שייתרמו למטרות ציבוריות - אך ככל הידוע, אין התקדמות משמעותית בפרשה.

נראה כי כעת מעוניינים ב־AE לגייס לרד לאטיס הממוזגת מימון כדי להרחיב את פעילותה בפרויקטים ממשלתיים, בין היתר למוצרים המיועדים להגנה מפני מתקפות AI ואפילו למוצרי פורנזיקה - כלומר, כלי חומרה ותוכנה לניתוח פשעים ומתקפות - וזאת במטרה לזכות בחוזים ממשלתיים נוספים או להרחיב חוזים קיימים. המהלך נעשה שבועיים בלבד לאחר שסלברייט - בעצמה חברת פורנזיקה בתחום הטרור והפשע - ביצעה היפוך שרוול והפכה מחברה ישראלית לאמריקאית.

"ישראל תישאר בלב הפעילות"

מהחברה נמסר: "מהלך זה נועד להרחיב את פעילותה של פאראגון בשוק האמריקאי וההסכם הנוכחי מהווה את השלב הבא באותה אסטרטגיית צמיחה. כחלק מחברה ציבורית, פאראגון צפויה להרחיב את פעילותה בעולם, להגדיל את השקעותיה בטכנולוגיה, במוצרים ובבינה מלאכותית, ולבצע רכישות אסטרטגיות".

עוד הוסיפו בפאראגון כי "ישראל תישאר בלב פעילות החברה. כפי שנקבע בעת מכירת פאראגון כחברה פרטית, ישראל תמשיך להיות מרכז המחקר, הפיתוח והחדשנות של החברה גם לאחר השלמת העסקה. הטכנולוגיה, הידע והעשייה מישראל ימשיכו לעמוד בבסיס פעילותה וצמיחתה של פאראגון. המעבר לפעילות כחלק מחברה ציבורית אינו משנה את זהותה ואת מחויבותה להמשך הפעילות מישראל. המהלך צפוי לחזק גם את הקשר עם לקוחות החברה, באמצעות הרחבת ההשקעות במוצרים, בתמיכה ובחדשנות והעמקת שיתופי הפעולה ארוכי הטווח. פאראגון מדגישה כי מחויבותה לפעילות מול ממשלות דמוקרטיות וגופי ביטחון ואכיפת חוק, לעמידה ברגולציה הישראלית והבינלאומית וליישום מנגנוני בקרה קפדניים תמשיך לעמוד בליבת פעילותה".