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טכנולוגיה ב-30 מיליון דולר: אפווינד רוכשת חברת AI סודית
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אפווינד

ב-30 מיליון דולר: אפווינד רוכשת חברת AI סודית

חברת הסייבר של עמירם שחר רוכשת את אג'יס, שהוקמה לפני תשעה חודשים בלבד, בעסקת מניות המוערכת בכ-30 מיליון דולר • החברה הנרכשת, שטרם רשמה הכנסות או לקוחות, פיתחה טכנולוגיה לאבטחת סוכני AI • שני מייסדיה יובילו את מעבדת הבינה המלאכותית החדשה של אפווינד

אסף גלעד 16:02
עמירם שחר, סער אנקונינה ועמרי לימור / צילום: עומר גואטה
עמירם שחר, סער אנקונינה ועמרי לימור / צילום: עומר גואטה

חברת הסייבר אפווינד (Upwind) של היזם הסדרתי עמירם שחר רוכשת חברת סייבר שפעלה עד כה מתחת לרדאר, שהקימו שני מהנדסים שעד לאחרונה עבדו כשכירים בחברות הסייבר סנטרה וסוויט סקיוריטי.

את החברה, אג’יס (Aegis), הקימו עמרי לימור וסער אנקונינה בתחילת השנה, גייסו לה ככל הנראה מיליוני דולרים בודדים, ובמהלך סיבוב הגיוס שאליו יצאו לאחרונה קיבלו הצעת רכישה מאפווינד, שעומדת לפי ההערכות בתעשייה על כ-30 מיליון דולר במניות. לפני כחודש עדכנו שני היזמים את עוקביהם ברשתות החברתיות כי הם מתחילים לעבוד בחד-קרן, ואילו היום (ד') מודיעה החברה רשמית על הרכישה, מבלי לפרט על תנאי העסקה.

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אג’יס, שפועלת בתחום דומה לזה של חברות כמו אוניקס ונומה, פיתחה טכנולוגיה המזהה מאפיינים של מתקפות מבוססות סוכני AI, שקשה מאוד לזהות באמצעים העומדים כיום לרשות מנהלי הסייבר. במהלך פעילותה החלה החברה בשיתוף פעולה אסטרטגי עם אפווינד, ולאחר מספר חודשים של עבודה משותפת ותשעה חודשים בלבד מאז הקמתה של אג’יס, החליט שחר לרכוש את החברה ולשלב את אנשיה ואת הטכנולוגיה שלה בפלטפורמה של אפווינד. ככל הידוע, לאג’יס לא היו לקוחות או הכנסות בעת העסקה.

יובילו את פעילות מעבדת ה-AI החדשה

אג’יס הוקמה, כאמור, על ידי עמרי לימור וסער אנקונינה, יוצאי יחידה 8200, שהחלו את דרכם המשותפת ביחידה בתפקידי סייבר התקפי. לאחר שחרורם עבדו השניים בסטארט-אפים סוויט וסנטרה, ואז הקימו את אג’יס במטרה להתמודד עם אתגרי האבטחה החדשים שנוצרים סביב תשתיות AI, ובפרט אבטחת סוכני AI.

בעקבות הרכישה יובילו שני היזמים את פעילות מעבדת ה-AI של חברת הסייבר, שתיקרא Upwind AI Security Labs. המעבדה החדשה תשלב את הטכנולוגיה והמחקר של אג’יס עם יכולות אבטחת הענן הקיימות בחברה הרוכשת, ותעסוק בין היתר בזיהוי טכניקות תקיפה חדשות, סריקה ואיתור איומים ופיתוח יכולות אבטחה עבור סביבות AI. המעבדה כוללת כיום 12 מפתחים וחוקרים משתי החברות - קבוצה שצפויה לגדול ל-25 איש בתוך רבעון ואף למספר גבוה יותר בהתאם לרכישות עתידיות. כעת מתכוון שחר להגדיל את פעילות המיזוגים והרכישות סביב מוצרי AI. "ההתפתחויות בתחום ה-AI משנות במהירות גם את עולם הסייבר ואת היכולות שעומדות לרשות התוקפים", מסר שחר.

בחודשים האחרונים מאיצות חברות הסייבר את פעילות הפיתוח סביב מתקפות סוכני AI. בין השאר, רכשה קייטו נטוורקס של שלמה קרמר את Aim Security, פאלו אלטו נטוורקס רכשה את פרוטקט AI האמריקאית, וסייארה רכשה את אואזיס סקיוריטי. רכישת וויז בידי גוגל נערכה גם היא בעטייה של הבינה המלאכותית, כאשר וויז ביקשה להתחבר למודל ג’מיני כדי להעמיק את יכולת ההגנה שלה מפני מתקפות מבוססות בינה מלאכותית.