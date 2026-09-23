מעבדת הסייבר הישראלית אירגיולר (Irregular) שנמצאת בחודשים האחרונים בעין הסערה בזכות פרסומים של לקוחותיה - אנרתופיק, מטא וגוגל - מגייסת סיבוב הון חדש לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר בהובלת ת'רייב קפיטל של ג'ושוע קושנר וקרן גרינאוקס.

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נראה כי שורת הפרסומים על בריחת מודלי השפה של אנתרופיק, OpenAI או מטא מתוך סביבת הבדיקות של אירגיולר לא ממש הייתה בעוכריה, אלא יצרה סביבה באז עסקי דווקא. בראיון שנערך לפני מספר שבועות, הודה אחד היזמים שמאחורי החברה, עומר נבו, כי החברה לא נפגעה מהפרסום השלילי. "העמקנו את העבודה שלנו מול המעבדות המרכזיות וגוגל ו-OpenAI הפכו ללקוחות שלנו", אמר. "היום אני יכול להגיד שאנחנו משפרים את יכולות ההגנה של המודלים ועוזרים לאימון שלהם כדי שיהיה בטוחים יותר, ואנחנו לא עובדים רק עם חברות אלא גם עם ממשלות, כדי שבני אדם ישלטו במודלי ה- AI כשהם לא צפויים. מבחינתנו, בשנה האחרונה גדלנו בהיקף העבודה שלנו מול המעבדות הגדולות וגם החברה גדלה - היום אנחנו מעסיקים 50 איש". החברה לא הגיבה לפניות גלובס בדבר סיבוב הגיוס החדש, וזה טרם הושלם, כך שייתכן והוא יעמוד על סכום שונה וכי עשויים להצטרף אליו משקיעים חדשים.

אירגיולר של היזמים דן להב ועומר נבו מספקת לענקיות ה-AI סביבת בדיקות תוכנה הבוחנת את מודלי השפה בתרחישי קיצון ומסייעת לבחון את מידת הבטיחות והיציבות שלהם. במילים אחרות, היא מאפשרת למודלים "להתפרע" בתוך הסביבה האטומה לכאורה שלה, המכונה בשפה המקצועית כ"ארגז חול" (Sandbox) - כדי לבדוק את הסכנות והחולשות שהן מביאות איתן. לפני קצת יותר משנה, הודיעו להב ונבו על גיוס של 80 מיליון דולר בהובלת קרן סקויה ובהשתתפות קרן רדפוינט, אסף רפפורט וכדורסלן העבר עומרי כספי, להקמת מעבדת הסייבר אירגיולר. כיום משרתת החברה את ענקיות ה-AI של עמק הסיליקון כאשר בזו אחר זו הודיעו כולן בין יולי לספטמבר על כך שמודלי השפה שפיתחו השתחררו מסביבת הבדיקות של אירגיולר וחדרו לרשת האינטרנט בשוגג. החברה לקחה אחריות על הפרצה אך הסבירה כי הדבר קרה בשל הגדרה לא נכונה של "פתח יציאה" לאינטרנט מצדה וכן בעקבות תצורת תוכנה של לקוחותיה שפגעה בתקשורת בין החברות.