מניית נייס קופצת לאחר שברשת סקיי ניוז דיווחו היום (ד') כי ענקית ההשקעות הקנדית Brookfield נמצאת במגעים לרכישת אקטימייז מידי נייס, תמורת כ-2 מיליארד דולר. לפי הדיווח בסקיי ניוז, זרוע התשתיות הפיננסיות של ברוקפילד מנהלת את המשא-ומתן, אך גורמים שדיברו עם הרשת ציינו שפרטי העסקה עוד לא סוכמו והמגעים עלולים שלא להסתיים בעסקה.

● סימן האזהרה שהופיע במניה הגדולה בעולם - והאם מדובר בהזדמנות?

● מועדון המניות שעשה 32% בשנה מציג 15 בחירות חדשות

נייס, בניהולו של סקוט ראסל, מספקת פתרונות לניהול קשרי לקוחות ולניהול סיכונים, והיא נסחרת בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי של 6.9 מיליארד דולר. מתחילת השנה, מניית נייס עלתה בשיעור חד-ספרתי נמוך, בחודשים האחרונים פורסם לא פעם שהחברה מבקשת למכור את פעילותה בתחום ניהול הסיכונים הפיננסיים, שמבוססת על חברת אקטימייז שנרכשה על ידי נייס ב-2007.

פרסומים מהחודשים האחרונים בנושא דיברו על הצעות לא מחייבות שנייס קיבלה, סביב 2.5 מיליארד דולר - כלומר, שווי גבוה יותר מזה שעליו מדובר כעת. בתגובה לפרסום בסקיי, מניית נייס מטפסת בטרום מסחר בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב.

לפי אתר האינטרנט של ברוקפילד, היא מנהלת נכסים בהיקף של מעל טריליון דולר ביותר מ-50 מדינות. היא נסחרת במקביל בבורסות ניו יורק ובקנדה ושווי השוק שלה הוא 73.5 מיליארד דולר.

נייס רשמה ברבעון השני של השנה צמיחה של 7.6% להכנסות של כ-782 מיליון דולר, בין היתר, בזכות קפיצה של 12.6% בהכנסות מענן שהסתכמו ב-609 מיליון דולר. הרבעון הסתיים עם רווח נקי לפי כללי החשבונאות (GAAP) של 83.2 מיליון דולר, ירידה מהרבעון המקביל, ובסיום הרבעון היו לה כ-355 מיליון דולר במזומן ללא חוב. נייס רכשה בשנה שעברה את Cogningy מתחום ה- AI ב-955 מיליון דולר.