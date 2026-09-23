מועדון המניות שעשה 32% בשנה מציג 15 בחירות חדשות

מורגן סטנלי מרעננת את רשימת המניות המועדפות שלה ל־12 החודשים הקרובים, אחרי שנה מוצלחת במיוחד לתיק הבחירות הקודם. תיק "Vintage Values 2026" של הבנק הניב תשואה של 32.12% בין 9 בספטמבר 2025 ל־11 בספטמבר 2026, לעומת 18.96% במדד S&P 500 באותה תקופה. כעת הבנק מציג את מועדון 2027 - ובו 15 מניות, שמתוכן רק שלוש הופיעו גם ברשימה הקודמת.

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הרשימה החדשה מפוזרת על פני שורה ארוכה של ענפים, ולא מתמקדת רק בענקיות הטכנולוגיה. בין הבחירות נמצאות אלפאבית , אמזון ואפל ; איליי לילי ומקסון מתחום הבריאות; ויזה , LPL פיייננשל הולדינגס וטרנסיוניון משירותים פיננסיים ותשלומים; אקוויניקס מתשתיות הדאטה ו־וויליאמס קומפניז מתשתיות הגז הטבעי. לצד אלה בחר הבנק גם ב־קוקה קולה , בדיינטרייס בתוכנה, האניוול אירוספייס בתעופה, קייסייט טכנולוג’יס בציוד בדיקה ותקשורת, ואפילו ליברטי פורמולה 1, בעלת הזכויות המסחריות של מרוצי הפורמולה 1. שלוש מניות בלבד - אמזון, מק’קסון וויזה - נותרו ברשימה מהשנה הקודמת.

אבל במורגן סטנלי מדגישים כי לא מדובר פשוט ברשימת "המניות שעלו הכי הרבה". למעשה, האסטרטגיה השנה מוגדרת על ידי הבנק כ־Anti-Momentum. לדברי הבנק המניות נבחרו בשל מנועי צמיחה ספציפיים של החברות ולא רק בגלל ביצועי המניות בתקופה האחרונה.

איך נבחרה הרשימה?

יותר מ־50 מניות הומלצו על ידי האנליסטים של מורגן סטנלי בצפון אמריקה ככאלה שלדעתם הכי כדאי להחזיק למשך שנה.

לאחר מכן צומצמה הרשימה ל־15 מניות באמצעות שילוב של ניתוח כמותי, בחינת ביצועי החברות, סיכונים מאקרו־כלכליים, מיצוב ענפי, תמחור ויחס סיכון־תשואה.

אחד המאפיינים הבולטים של הרשימה החדשה הוא הטיה לחברות גדולות, איכותיות וצומחות. כ־60% מהמניות ברשימה נמצאות בשתי קבוצות האיכות העליונות של מורגן סטנלי, לעומת 56% בלבד ב־S&P 500. אלא שיש לכך גם מחיר: הרשימה החדשה נסחרת בפרמיה ביחס לשוק ברוב מדדי התמחור.

במילים אחרות, דווקא כשהבורסה האמריקאית נמצאת ברמות שיא, במורגן סטנלי לא מנסים לחפש את "המניה החמה" הבאה אלא חברות עם מנוע עסקי שיוכלו להמשיך לעבוד גם אם המומנטום בשוק ייחלש.

כך לצד ענקיות הטכנולוגיה אלפבית, אפל ואמזון, הרשימה כוללת חברות מתחומים שונים לחלוטין - מפארמה ותשתיות דאטה ועד תעופה, אשראי, מרוצי פורמולה 1 ומשקאות קלים.