חברת הלוגיסטיקה של יזם הנדל"ן נדב בלילה רוכשת קרקע נוספת באזור התעשייה אלון תבור שבעמק יזרעאל: לגלובס נודע כי לאחר שקבוצתו רכשה קודם לכן 40 דונם בפארק, חתמה החברה בשבוע שעבר על רכישת 22 דונם נוספים בצידו השני של המתחם.

על פי מקורות באזור, רכש היזם את השטח בתמורה ל־83 מיליון שקל, כ־3.7 מיליון שקל לדונם, לצורך הקמת חוות שרתים בשיתוף עם דוראל אנרגיה ואמפא , השותפות לפרויקט דומה של בלילה באזור התעשייה הר טוב הסמוך לבית שמש. הקרקע נרכשה מחברה תעשייתית, ולה תב"ע מאושרת לצורך כך.

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הפעילות הנמרצת של חברת נדב ב. לוגיסטיקה ושל דוראל נובעת מהקרבה לתחנות כוח ולתשתית גז טבעי, שעשויה להניע תחנות משנה. הבקשה לאישור חשמל טרם הוגשה, ובלאו הכי קיימת כעת עצירה במתן אישורי חיבור לרשת הארצית על ידי רשות החשמל. עם זאת, בקרב החברות שוררת אופטימיות כי בסופו של דבר יינתן אישור, בין היתר בשל הקרבה לתחנת הכוח אלון תבור.

במקום מתוכננת לקום חוות שרתים בהספק של 50 מגה-וואט IT (כלומר, הספק המיועד לעיבוד AI וענן), בשיתוף עם דוראל אנרגיה ואמפא. מדובר בפעילות קטנה יותר בהשוואה למתקן בהר טוב, שצפוי לצרוך 75 מגוואט לפעילות המחשוב.

על פי ההערכה, הקמת החווה צפויה לעלות יותר ממיליארד שקל ולהניב לכל אחת מהחברות הכנסות של עשרות מיליוני שקלים בשנה. על פי תחזית דוראל לחוות השרתים בהר טוב, הגדולה פי 1.5 מחוות השרתים הצפויה להיבנות באלון תבור, ההכנסות הצפויות עומדות על 150 מיליון דולר בשנה, מתוכן רווח EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) של 100 מיליון דולר.

על פי דיווח של דוראל מיום רביעי שעבר, מדובר בפעילות קטנה יחסית לשלוש חוות שרתים נוספות המתוכננות בישראל: האחת בפארק הדרי שאן, בהספק של 166 מגוואט IT; השנייה בנגב המערבי, בהספק של 150 מגה-וואט; והשלישית בצפון עוטף עזה, בהספק של 150 מגה-וואט.

תגובת דוראל: "הרחבת שיתוף הפעולה עם אמפא ובלילה לוגיסטיקה באלון תבור היא צעד נוסף בפעילות של דוראל בתחום הדאטה סנטרים. המתקן, בהספק מתוכנן של כ־50 מגה-וואט IT, ימוקם בסביבה עתירת תשתיות אנרגיה קיימות, המעניקות יתרון לפיתוח הפרויקט".

"העסקה מצטרפת לשיתוף הפעולה של דוראל ואמפא עם בלילה לוגיסטיקה בפרויקט הר טוב, בהספק של כ־75 מגוואט IT, שצפוי להיכנס לבנייה בטווח הקרוב. דוראל מקדמת כיום מתקני דאטה סנטר בהיקפים משמעותיים בישראל ובארה"ב, כחלק מאסטרטגיה המחברת בין יכולות הייצור והאגירה שלנו לבין צריכת החשמל של חוות השרתים".

"החיבור הזה מאפשר להגדיל במקביל את היצע האנרגיה ואת תשתיות הדאטה סנטר, תוך ניצול יעיל יותר של תשתיות קיימות, והוא משקף את היתרון התחרותי של דוראל בתחום חוות השרתים בארץ ובעולם".

מקבוצת בלילה לא התקבלה תגובה לידיעה.