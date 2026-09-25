ניו מד, חברת הגז שמחזיקה בכ-45% ממאגר הגז לוויתן, הודיעה לבורסה שהיא מבטלת את עסקת הענק (6.7 מיליארד דולר) שלה ושל רציו, שותפתה למאגר לוויתן, לאספקת גז לתחנות הכוח החדשות של דליה: מדובר הן על תחנת הכוח "דליה 2" במתחם צפית, והן על תחנת הכוח "אבשל" שצפויה לקום במתחם אשכול, תחנת הכוח הגדולה ביותר שהופרטה מחברת החשמל. דליה הופתעו מההודעה, ומסרבים לקבל את הודעת הביטול. האם זו בסך הכל טקטיקת מו"מ אגרסיבית מצד מאגר לוויתן? גלובס עושה סדר.

למה העסקה בוטלה?

העמדה הרשמית שפורסמה לבורסה היא אי עמידה בתנאים המתלים לאישור העסקה. התנאים הם קבלת אישור למימון העסקה, וקבלת אישור מרשות התחרות. נראה שזה החלק החשוב: הדיונים ברשות התחרות על העסקה, שאמורה להיות ארוכת טווח במיוחד: ב-2041 המחיר יפתח מחדש למו"מ עם 10% שינוי לכל כיוון, ולהימשך בסך הכל 20 שנה, מ-2030 ועד 2050.

בתמורה להתחייבות ארוכת טווח זו, ניו מד מציעה מחיר אטרקטיבי יחסית של 4.7 דולר ליחידת חום. אך על פי מקורות בתעשייה, נראה שרשות התחרות לא מרוצה מאופי ההסכם ארוך הטווח ולא צפויה לאשר אותו במתכונתו הנוכחית, מה שמעמיד את ההנחה שדליה קיבלו בסימן שאלה. מרשות התחרות טרם התקבלה תגובה. איש העסקים ג'ורג' חורש, שהוא בעל מניות בדליה, ספג לאחרונה ביטול משמעותי של עסקת כאל מידי רשות התחרות, מה שהכריח אותו לשלם פיצויים של 187 מיליון שקל לדיסקונט והבינלאומי. בביטול זה, כך נראה, לא יהיו פיצויים לדליה.

מה עמדת דליה?

דליה אנרגיות עומדת להקים שתי תחנות כוח גדולות: "דליה 2" במתחם צפית ו"אבשל" במתחם אשכול, תחנת הכוח הגדולה ביותר שהופרטה מחברת החשמל. לשם כך, היא זקוקה לכמויות גז אדירות בהתחייבות ארוכת טווח. כעת, דליה מסרבת להכיר בביטול, ובעיניה העסקה עומדת. טרם התקבל סירוב מרשות התחרות, וגם בצד המימוני לא אמורה להיות בעיה. אך ניו מד מתעקשת שהעסקה מתבטלת.

על פי דליה, "הופתענו מהודעות המוכרות ואנו דוחים אותה מכל וכל. החברה הודיעה למוכרות כי הודעת הביטול אינה בתוקף. בין היתר מאחר וניתנה שלא בהתאם להוראות ההסכם. נכון למועד זה מתקיימים דיונים מול רשות התחרות בבקשת הפטור שהוגשה על ידי המוכרות ועמדת רשות התחרות טרם התקבלה". בנוסף, מדובר בעסקה חשובה למשק החשמל והגז המקומי, וההערכה היא שהעסקה תצא לפועל בסופו של דבר, אם כי טרם ברור באילו תנאים.

מה אומרים האנליסטים?

העסקה בוטלה במפתיע, ביום שישי, ערב חג כשהבורסה לא פועלת. על פי האנליסט ליאור וידר ("מכפיל רווח"), מדובר בטקטיקת מו"מ אגרסיבית שמטרתה להעלות את המחיר: "העיתוי שנבחר לשחרור ההודעה ביום שישי לפני החג אינו מקרי ונועד למזער את גלי ההדף המיידיים, אבל מדובר בתפנית חדה בעלילה בסקטור האנרגיה המקומי.

"העובדה ששותפות לוויתן בוחרת לבטל הסכם עוגן היסטורי בטענה של אי התקיימות תנאי מתלה, בזמן שהבקשה לאישור רשות התחרות עדיין בדיונים פעילים, מחזקת להערכתי את הסבירות שמדובר בטקטיקת משא ומתן אגרסיבית מצד המוכרות. נראה כי השותפות בלוויתן מנצלות חלון הזדמנות משפטי במטרה לנסות ולפתוח את תנאי ההסכם המסחריים כלפי מעלה לנוכח ביקושי השיא לגז טבעי ואפשרויות הייצוא הרווחיות יותר, או לכל הפחות להפעיל לחץ כבד על הרגולטור.

"מנגד, הנחישות של דליה מבהירה שהעסק עלול לגלוש במהירות לקרב משפטי חריף. אובדן הוודאות לגבי חוזה ענק של כ-6.7 מיליארד דולר פוגע בנראות העסקית של שני הצדדים, והשוק המקומי ייאלץ לתמחר את אי הוודאות הזו מחדש עם החזרה למסחר".

מה עכשיו?

כעת, הכדור עובר לרשות התחרות, שעליה הודעת הביטול מפעילה את רוב הלחץ. ההחלטה שלה התעכבה פעמיים, וכעת יש 60 יום מהודעת הביטול שהתנאים המתלים יתקיימו בכל זאת. כלומר, שרשות התחרות תיתן את אישורה או את התנאים שהיא דורשת לעסקה. רשות התחרות טרם הגיבה, אך ההערכה היא שהחשש שלה הוא מכך שהעסקה היא ארוכת טווח ללא סעיף יציאה ברור. עם זאת, דליה הכניסו סעיף לפיו אם בשנה ה-11 לעסקה היא לא תהיה מרוצה מהמחיר, שמורה לה הזכות להפחית ב-30% את הצריכה שלה, ולרכוש את הגז מספק אחר. זאת למשל ממאגר תמר, או ממאגרי גז חדשים אם אלו יימצאו עד אז.

טרם ברור מה האפשרויות של דליה במקרה שהעסקה לא תצא לפועל. שברון, מפעילת מאגר לוויתן, היא נכון להיום לא חלק מעסקת הגז שחתמו שותפותיה בלוויתן ניו מד ורציו. מעבר לכך, מאגר תמר נמצא במחלוקת עמוקה לעסקת הגז הגדולה במשק מול חברת החשמל. חלק מהשותפים במאגר תמר, כמו איש העסקים אהרן פרנקל, מעוניינים למקסם את המחיר שהם מקבלים - והדבר הגיע לכדי בוררות בלונדון. אך שברון, מפעילת המאגר, דווקא מעוניינת לחתום על עסקת הגז. אם זה לא יקרה, ייתכן שיהיה לה גז במאגר תמר ובמאגר לוויתן כאחד למכור לדליה. עם זאת, מדובר בעסקת ענק עם חשיבות למשק, גם מבחינת משק החשמל וגם ברמה התחרותית - מדובר בתקדים גדול של מכר בנפרד של חלק מהשותפים במאגר גז.