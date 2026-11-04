"אני יודע שיש כתבות שארקיע בבעיות קשות עם העובדים. אם אני רוצה לקנות? אחרי שאני אבדוק", כך אמר רמי לוי, בעל השליטה בישראייר, לגלובס, לאחר שנשאל לגבי חשיפת גלובס כי ישראייר מבצעת כעת מהלכים כדי לרכוש את חברת התעופה המתחרה ארקיע.

לוי הופתע מהשאלה, לא אישר רשמית את המגעים ואמר כי "שואלים אם אני רוצה לקנות? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. עוד לא קונים. את יודעת מה זה לקנות את ארקיע? צריך אישור של הממונה (על התחרות) ולבדוק את העסק. זה לא דבר פשוט".

גם אל על שוקלת רכישה

הסיבה לעסקה, ככל הידוע היא הבעיות הקשות מהן סובלת חברת ארקיע. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הפסידה ארקיע על פי הערכות כ-30 מיליון דולר, ואת השנה כולה היא צפויה לסיים בהפסד של 50 עד 60 מיליון דולר.

גם אל על לוטשת עיניים לארקיע ובודקת היתכנות לעסקה, כך נודע לגלובס. יחד עם זאת על פי הערכות הסיכויים שלה ככל הנראה נמוכים מבחינה רגולטורית. הסיכוי שיאשרו לחברה הגדולה ביותר בנתב"ג ובפער גדול מכל האחרות לרכוש את ארקיע כנראה לא גבוהים.

מטעם ישראייר נמסר לאחר חשיפת גלובס כי "בעקבות הפרסומים האחרונים בתקשורת, החברה מעדכנת כי נעשתה פניה אל החברה לבחינה של רכישת חברת ארקיע. ככל שהחברה תבחן את הנושא ותתקבל החלטה, היא תדווח כמקובל בהתאם להוראות החוק. החברה מבקשת להבהיר כי אין כל ודאות כי הבחינה תבשיל לכדי עסקה, והיא אינה מהווה התחייבות או הבטחה כלשהי".

מטעם ארקיע נמסר כי "נושא מכירת החברה או מיזוגה מצוי בידי בעלי המניות ואינו חלק מעיסוקה של הנהלת החברה, הממשיכה להתמקד בניהול הפעילות השוטפת, בלקוחותיה ובהמשך פיתוח החברה. ארקיע היא חברה פרטית, שאינה מפרסמת את נתוניה הכספיים, ועל כן אין להתייחס לפרסומים ולהערכות בדבר תוצאותיה הכספיות כאל נתונים רשמיים מטעם החברה. גם בתקופה המאתגרת הנוכחית, על רקע העלייה במחירי הדלק והמציאות הגיאופוליטית המשתנה, ארקיע ממשיכה לפעול באחריות, לבצע את ההתאמות הנדרשות ולהעמיד בראש סדר העדיפויות את לקוחותיה, עובדיה ואת המשך פעילותה כחברת תעופה ישראלית משמעותית".

מקבוצת נקש נמסר: "לאור המצב שאליו נקלעה החברה תחת ניהולו של המנכ"ל עוז ברלוביץ', בעלי המניות פועלים במרץ לשיקום החברה ובוחנים חלופות שונות בארץ ובחו"ל. במקביל, האחים רפי, ג'ו ואבי נקש מינו את אבי חורמרו, מנכ"ל קבוצת נקש, לנהל את האירוע מטעמם".