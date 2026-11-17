הרווח הנקי של בנק מזרחי טפחות נשחק ברבעון השלישי בכ-9% והסתכם ב-1.37 מיליארד שקל. הבנק הודיע כי יחלק מחצית מהרווח הנקי, דיווידנד של 683 מיליון שקל במזומן. הבנק בניהולו של משה לארי המתמחה במתן משכנתאות דיווח כי המשיך לצמוח בתיק האשראי שלו גידול של 11% בתוך שנה.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה, עלה הרווח הנקי של מזרחי טפחות ב-5% והסתכם ב-4.03 מיליארד שקל. התשואה להון של הבנק עמדה בפרק הזמן הזה על 15%. בנטרול המס המיוחד של הבנקים, היה מטפס הרווח הנקי בשלושת הרבעונים שחלף ב-9% (ל-4.6 מיליארד שקל) והתשואה על ההון היתה עומדת על 17.1%.

הרחבה מיד.