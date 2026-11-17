מדיסון הואנג, בתו של ג'נסן הואנג, צברה מעמד דומיננטי באנבידיה ובחודשים לפני עזיבתו של אביה המייסד - אף שימשה באופן לא רשמי כראש לשכתו של המנכ"ל, תוך כדי שהיא מנהלת קרבות מול מנהלים וגוערת בעובדים - כך נחשף בשני תחקירים שנערכו בניו יורק טיימס ובוול סטריט ג'ורנל.

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מדיסון הואנג, 35, מונתה למנהלת שיווק בכירה בפעילות הרובוטיקה של אנבידיה אך מחזיקה במעמד דומיננטי הרבה מעבר לכך בחברה - ובהתחשב בכך שאביה מנהל קמפיין להשיבו לכס המנכ"ל היא מהווה אתגר ניהולי משמעותי עבור המנכ"לית הזמנית - סמנכ"לית הכספים קולט קרס - ועבור כל מנכ"ל קבוע עתידי שיידרש לקבל החלטה לגבי גורלה של הואנג הבת בחברה.

על פי הטיימס, בעבר גערה מדיסון הואנג בסמנכ"ל החברה לשעבר ג'יי פורי - שנקרא על מנת להחליף את אביה של מדיסון בכנס בהודו - ובצוותו, על כך שלא ביצעו הכנה מספיקה לקראתו. פורי קטע את דבריה והבהיר לה שלא יוכל לענות על שאלותיה כל עוד היא מרימה עליו את הקול. חצי שנה לאחר מכן עזב את החברה.

אירוע דומה יוחס גם לסמנכ"ל הכריזמתי איאן באק - האיש שמאחורי מערכת ההפעלה הפופולרית של אנבידיה, קודה, שהפכה לרב-מכר, ואחד המועמדים לרשת את הואנג כמנכ"ל קבוע. כאשר התברר למדיסון הואנג כי באק לא הכין מראש מצגת תדרוך לעיתונות אלא ביצע תדרוך ספונטני היא גערה בו אל מול צוות התקשורת של אנבידיה, מה שהביא אותו להרים את קולו על צוות התקשורת שלו.

התחקירים מגלים כי מדיסון הואנג ידועה במזגה הסוער - בדומה לאביה - ונרתעת מביקורת שהופנתה כלפיה או כלפי אביה. בנוסף נטען כי היא הייתה משתמשת במונחים מעליבים כלפי עובדים ומכנה עובדים שלא זכרו דבר מה בכינוי "דג זהב". עובדים רבים התלוננו על כך במחלקת משאבי האנוש של החברה והמחלקה אילצה את הואנג לעבור סדנת אימון שבועית לגבי סגנון הניהול שלה. על פי ההערכה, יותר מעשרה מנהלים בכירים עזבו את החברה בשל חיכוכים הקשורים עמה.

לא רק הבת

בעלה של מדיסון הואנג, ניקו קפרז, גם הוא מועסק בחברה - בתפקיד בכיר ומשפיע - כאחראי על קשרי אנבידיה עם ענקיות הענן ועל השקעות ומתן ערבויות פיננסיות ללקוחות אנבידיה. בפועל הואנג האב הוא זה שניהל את קשריה של אנבידיה עם חברות הביג טק והוא זה שהחליט וקבע היכן תשים אנבידיה את כספה, אך קפרז היה יד ימינו בנושא זה.

מדיסון הואנג הכירה את קפרז, גולש סקי מקצועי לשעבר, בבית ספר למנהל עסקים בלונדון שם למדה. הוא הצטרף לחברה ב-2024 ומונה לסגן נשיא בינואר האחרון.

על פי הטיימס, הזינוק המהיר במעמדם של בני הזוג בחברה וקרבתם המשפחתית למנכ"ל יצרה מתיחות עם בכירים בחברה, חלקם מנוסים וותיקים. הם היו מעבירים לעיתים את דעותיו או החלטותיו של המנכ"ל לנוכחים בפגישות או מצוידים במידע שאחרים טרם שמעו עליו. מדיסון הואנג וסמנכ"לית הכספים קולט ניהלו עימותים פומביים מספר פעמים - בעיקר סביב עסקאות השקעה סביב חוות שרתים והשקעות בתחום הרובוטיקה.

המעמד הלא רשמי כראש הלשכה

למרות תפקידה המוגדר בחטיבת ה-AI הפיזי, הואנג הצעירה אימצה לעצמה מעמד לא רשמי כראש הלשכה של ג'נסן הואנג, שלה השפעה נרחבת על השיווק ויחסי הציבור של החברה.

מדיסון הואנג מילאה תפקיד מרכזי בגיוס חברת יחסי ציבור שעוסקת בניהול משברים כדי לסייע בניהול התדמית הציבורית של המשפחה - כבר בשנה שעברה. זאת, לאחר שטענה בפני צוות התקשורת של החברה כי איננו עושה דיו כדי להגן על המוניטין של אביה, כך לפי הטיימס.

החברה החיצונית, ששמה "הלר" החלה לעסוק בתגובות לתקשורת העוסקות באביה. היא גם עמדה מאחורי תגובות התקשורת לחברה כאשר החלו לצוף העדויות על עסקיה של אנבידיה עם מגהספיד - חברת המחשוב שנחשדת בהברחת שבבים לסין.

הואנג הצעירה הייתה נוהגת להצטרף לפגישות הרבעוניות של המנכ"ל עם צוות ההנהלה שלו, הציגה בקביעות בפני הדירקטוריון וסייעה לבנות את התדמית של אביה. יחד עם אמה לורי - תכננה מדיסון עבור ג'נסן האב את הלבוש הקבוע הכולל מעיל עור איקוני. מדיסון עסקה באינטנסיביות במצגות שהציג אביה בכנסים השיווקיים, הייתה עורכת שינויים גם בטרם ההצגה, ודחפה את צוות השיווק לשלב יותר ויותר איורים של אביה - מעין גרסה מצוירת שכונתה בחברה כ"טוי ג'נסן" - במצגות ובחומרים השיווקיים ובכנס אחד אף מכרה חולצות שעליהן התנוססה דמותו.

הגילויים החדשים בהתנהלותה של בתו של הואנג מגיעים על רקע התיאורים על התרבות הארגונית בחברה: ניהול ריכוזי בידי המנכ"ל שמבוסס על תקשורת ישירה ואינטסיבית בין הואנג לבין כל אחד מ-60 העובדים הכפופים לו, לעיתים ללא דרג בכיר שחצץ ביניהם.

מדיסון הואנג סיימה תואר ראשון במכון הקולינרי של אמריקה ב-2012 ולמדה אפייה וייננות במכון לה קורדון היוקרתי בפריז. היא שימשה כמנהלת ברשת מלונות יוקרה ואף ניהלה קונדיטוריה ולאחר שלמדה בבית הספר למינהל עסקים בלונדון, הצטרפה לאנבידיה ב-2020.

ספנסר הואנג, אחיה הצעיר ממנה בשנה וחצי, החל גם הוא לעבוד בחברה - אך בפרופיל נמוך הרבה יותר. ג'נסן הואנג סיפר בעבר כי ילדיו מכירים את החברה באופן משמעותי וכי הם נוהגים להגיע גם לאסיפת המשקיעים ולכל הכנסים של החברה - שאותם פוקדת לעיתים קרובות גם אשתו לורי.