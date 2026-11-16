"מפעל המיליונרים" בסכנה? כאב הראש הכפול של עובדי אנבידיה

בשבוע שעבר חוו מעל ל-6,000 עובדים בישראל הלם מסוים על עזיבתו הפתאומית של המנכ"ל והמייסד הכריזמטי של אנבידיה , ג'נסן הואנג, אך במהרה התחלף נושא השיחה המרכזי מצמרת ההנהלה לכיס הפרטי.

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בימים האחרונים געשו בקבוצות השיח של העובדים דיונים ממושכים - כמה מהם גם גלשו לרשתות החברתיות - על הירידה החדה במחיר המניה ועל ההשפעה הישירה שעשויה להיות לכך על מרכיב משמעותי בחבילת השכר שלהם - המניות החסומות (RSU).

מדובר בחבילת מניות אנבידיה שניתנת לכל עובד עם גיוסו לחברה לתקופה ממושכת, בדרך כלל לארבע שנים - אך כבר לאחר שנתיים ניתן לממש את המניות שהבשילו. בניגוד לאופציות, שדורשות תשלום על מימוש למניה - המניות החסומות הן מתנה לכל דבר, כך שלאחר תקופת ההבשלה יכולים העובדים לקבל את המניות ולממשן בשוק החופשי.

במהלך ארבע השנים האחרונות נהנו עובדי אנבידיה מראלי בלתי נגמר במניית החברה, כך שעובדים שהחלו לעבוד בשנים 2023 או 2024 - כאשר החברה החלה להאיץ את גיוסי העובדים שלה בישראל - נהנים כבר היום מחבילת מניות דשנה, קל וחומר עובדים שהחלו את עבודתם באנבידיה עוד קודם לכן.

כך, עובד שהצטרף בשנת 2023 קיבל מניה שמחירה נאמד בין 20 ל-50 דולר, עובד שהצטרף ב-2024 קיבל מניה שמחירה נע בין 50 ל-140 דולר ואילו עובד שהצטרף ב-2025 נהנה ממחיר מניה שנע בין 140 ל-190 דולר.

עובדים אלה - בפרט העובדים שהצטרפו לחברה עד המחצית הראשונה של 2024 - נהנו וממשיכים ליהנות כבר היום ממניות שערכן עלה מאוד, ושהפכו רבים מהם למיליונרים. בשנים האחרונות נהנו העובדים מאופציות, מניות חסומות ומכשירים דומים בהיקף מצטבר של 22.2 מיליארד דולר.

קבוצת מתעשרים גדולה

בתוך ארבע שנים, הפכו עובדי אנבידיה לקבוצת המתעשרים הגדולה ביותר בהייטק הישראלי. הטבת המס על המימוש - מס של 25% בלבד על הרווח שבין מחיר המניה שקיבלו במקור למחיר בפועל - האיץ את מגמת ההתעשרות והפך את אנבידיה למפעל של מיליונרים.

עובדים מורשים לממש מניות החל מתקופה של שנתיים לאחר תחילת העבודה - מגבלה ייחודית לישראל, גם אם אלה הבשילו עבורם קודם לכן, כך שהמניות שעברו תהליך של הבשלה נשמרות עבורם אצל נאמן.

ועדיין, גם כאשר מנית אנבידיה ספגה ירידה מסוימת - היא התאוששה כמה שבועות לאחר מכן, כך באופן כמעט ודאי כל עובד שהצטרף לאנבידיה עד 2024 נהנה מאוד מפירות המניה.

יוצאים מן הכלל הם העובדים שהצטרפו לאנבידיה החל מיולי 2025. נכון לעכשיו הם מחזיקים במניות חסומות במחיר גבוה ממחירה הנוכחי של המניה - 162 דולר.

יתר על כן, המניה המשיכה לרדת גם במסחר המאוחר ביום שישי, וייתכן כי תמשיך במגמת הירידה, בהתאם להתפתחויות בחברה - כמו התרחבות החקירה של הקונגרס בעניין רשת הברחות השבבים לסין. עובדים אלה קיבלו מניות חסומות בשווי ממוצע של 180-230 דולר, כאשר עובדים חדשים יותר נעולים זמן רב יותר - עד תקופה של שנתיים - מלממשן.

"כל עובד שנכנס השנה - מפסיד", כתב עובד באחת מקבוצות הדיון של עובדי הייטק בפייסבוק. "אני נכנסתי עם (מניות חסומות במחיר של, א' ג') 220 דולר". עובדים אחרים ניסו לנחמו: "ייכנס מנכ"ל חדש ויקפיץ את המניה", כתב עובד אחד, בעוד שאחר - ותיק יותר - נזכר בהתרסקות הקודמת של מחיר המניה: "ב-2022 המניה נחתכה ב-50% וכל המצטרפים באותה השנה קיבלו תוספת של מניות כדי לפצות על הפער בין מה שהובטח בחתימה לבין מצב השוק".

​"לא ייהנו מהטבת מס"

עומר יניב, מנכ"ל פסגות אקוויטי, מסביר מה עומד מאחורי המרמור הכפול של עובדים שקיבלו בחבילת המניות החסומות שלהם מניה במחיר הגבוה ממחיר השוק. "עובדים שמוכרים מניות שהבשילו לאחר חסימה משלמים אומנם מס פירותי - עד 50% (לפני ביטוח לאומי ומס בריאות) - על מחיר הבסיס, כלומר מחיר המניה הממוצע שקיבלו כשהצטרפו לתוכנית. ואולם. כאשר מחירה עולה, הם משלמים רק 25% מס (לפני מס יסף) על הרווח, כלומר על ההפרש בין מחיר הבסיס למחיר המניה בפועל. מי שקיבל מניה שמחירה גבוה ממחירה כיום, וירצה למכור אותה - לא ייהנה מעליית ערך ולא מהטבת מס.

"לדוגמה, מי שקיבל מניה במחיר של 200 דולר אבל המניה שווה 160 דולר - ימכור אותה במחיר של 160 ועל המכירה ישלם מס של עד 50%. הנחמה היחידה בכך היא שאת המס ישלם על המחיר הנמוך ולא על הגבוה".

עם זאת, מסביר יניב, "כשמחיר המניה לא מתאושש בתוך כמה שבועות או חודשים בודדים, חברות בסדר גודל של אנבידיה נהגו בעבר להעניק לעובדים מענקי מניות נוספים, לפי השווי החדש".