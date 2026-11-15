איטורו נערכת לפיטורים רחבים בישראל. כל הפרטים

חברת הפינטק הישראלית איטורו (eToro), המפעילה פלטפורמה למסחר ולהשקעות בשוק ההון, נערכת לפיטורי עשרות עובדים, כך נודע לגלובס. בינואר השנה פיטרה החברה כ-7% מהעובדים שלה.

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איטורו, שנוסדה בשנת 2007 על ידי האחים יוני ורונן אסיא ודיוויד רינג, פיתחה פלטפורמת השקעות המאפשרת למשתמשים לסחור במניות, בקרנות סל, במטבעות קריפטוגרפיים ובנכסים פיננסיים נוספים. החברה מזוהה במיוחד עם תחום המסחר החברתי, המאפשר למשקיעים לעקוב אחר פעילותם של משקיעים אחרים ולהעתיק את עסקאותיהם. החברה פועלת בשווקים בינלאומיים ומשרתת לקוחות במדינות רבות. פעילותה מושפעת בין היתר מהיקפי המסחר בשווקים הפיננסיים, מתנודתיות במחירי הנכסים ומהשינויים בהתנהגות המשקיעים הפרטיים.

בינואר 2026 ביצעה איטורו סבב פיטורים שבמסגרתו קיצצה כ־105 משרות, שהיוו כ־7% מכוח האדם שלה ברחבי העולם. יותר ממחצית המפוטרים הועסקו בישראל. באותה עת הסבירה החברה כי המהלך נועד להתאים את המבנה הארגוני לצרכיה העסקיים ולאסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח שלה.

לפי הדוח השנתי של החברה, בסוף 2025 העסיקה איטורו 1,520 עובדים ברחבי העולם, מהם כ־750 בישראל. כיום מעסיקה החברה כ־700 עובדים בישראל, ועשרות מהם צפויים להיכלל בסבב הפיטורים המתוכנן. מדובר בסבב הצמצומים השני של החברה בתוך פחות משנה.

במאי 2025 הונפקה איטורו בנאסד"ק לפי שווי של כ־4.4 מיליארד דולר, במהלך שכלל גיוס הון והצעת מכר בהיקף כולל של כ־620 מיליון דולר. ההנפקה, שבוצעה במחיר של 52 דולר למניה, הייתה ההנפקה הישראלית הגדולה ביותר בוול סטריט מאז הנפקת מובילאיי ב־2022. זאת, לאחר שניסיון קודם של החברה להפוך לציבורית באמצעות מיזוג עם חברת SPAC לפי שווי של 10.4 מיליארד דולר בוטל בשנת 2022.

מאיטורו לא נמסרה תגובה.